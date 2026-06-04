Maximální cena nafty v pátek vzroste ke 40 korunám za litr, cena benzinu mírně klesne

Maximální cena nafty třetí den v řadě vzroste. V pátek se u ní cenový strop zvýší o 46 haléřů na 39,97 korun za litr. U benzinu naopak klesne o devět haléřů na 41,89 korun za litr. Maximální cena benzinu postupně klesá od 22. května. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve čtvrtek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se ve středu u čerpacích stanic prodával v průměru za 41,23 koruny, před týdnem byl o 1,77 koruny dražší. Nafta zlevnila o 2,02 koruny na litru, v průměru za ni řidiči zaplatili 38,38 koruny.
V meziročním srovnání je benzin přibližně o 7,60 koruny na litru dražší, nafta o 6,30 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda minulý týden rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat do konce června.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva.
Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nezměnila, nadále činí 12,84 koruny za litr.
Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán. Ten v odvetě napadl okolní země a uzavřel Hormuzský průliv, kterým se dopravují ropa a další suroviny z Perského zálivu. Důsledkem bylo zdražení ropy na světových trzích.
Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil jeho prodloužení na květen a poté i na červen. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nově je vydáváno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.
Cenové stropy pro konkrétní dny:
benzin (Kč/litr)
nafta (Kč/litr)
5. června
41,89
39,97
4. června
41,98
39,51
3. června
42,25
39,44
2. června
42,46
39,35
30. května - 1. června
42,97
39,72
29. května
43,58
40,26
28. května
44,16
40,85
27. května
44,56
41,43
26. května
44,84
41,72
23. - 25. května
45,11
42,08
22. května
45,23
42,31
21. května
45,08
42,43
Zdroj: Ministerstvo financí
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