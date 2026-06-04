Přeskočit na obsah
Benative
4. 6. Dalibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Maximální cena nafty v pátek vzroste ke 40 korunám za litr, cena benzinu mírně klesne

ČTK

Maximální cena nafty třetí den v řadě vzroste. V pátek se u ní cenový strop zvýší o 46 haléřů na 39,97 korun za litr. U benzinu naopak klesne o devět haléřů na 41,89 korun za litr. Maximální cena benzinu postupně klesá od 22. května. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve čtvrtek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.

Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Foto: Shutterstock
Reklama

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se ve středu u čerpacích stanic prodával v průměru za 41,23 koruny, před týdnem byl o 1,77 koruny dražší. Nafta zlevnila o 2,02 koruny na litru, v průměru za ni řidiči zaplatili 38,38 koruny.

V meziročním srovnání je benzin přibližně o 7,60 koruny na litru dražší, nafta o 6,30 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Související

Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda minulý týden rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat do konce června.

Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva.

Reklama
Reklama

Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nezměnila, nadále činí 12,84 koruny za litr.

Související

Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán. Ten v odvetě napadl okolní země a uzavřel Hormuzský průliv, kterým se dopravují ropa a další suroviny z Perského zálivu. Důsledkem bylo zdražení ropy na světových trzích.

Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil jeho prodloužení na květen a poté i na červen. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nově je vydáváno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.

Cenové stropy pro konkrétní dny:


benzin (Kč/litr)

nafta (Kč/litr)

5. června

41,89

39,97

4. června

41,98

39,51

3. června

42,25

39,44

2. června

42,46

39,35

30. května - 1. června

42,97

39,72

29. května

43,58

40,26

28. května

44,16

40,85

27. května

44,56

41,43

26. května

44,84

41,72

23. - 25. května

45,11

42,08

22. května

45,23

42,31

21. května

45,08

42,43

Zdroj: Ministerstvo financí

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Děj svého románu Léto ztracených duší situoval Kristián Dlouhý do prostředí českého maloměsta. Na třech různých osudech v něm ukazuje, že svět možná není takový, jaký se zdá být.
Děj svého románu Léto ztracených duší situoval Kristián Dlouhý do prostředí českého maloměsta. Na třech různých osudech v něm ukazuje, že svět možná není takový, jaký se zdá být.
Děj svého románu Léto ztracených duší situoval Kristián Dlouhý do prostředí českého maloměsta. Na třech různých osudech v něm ukazuje, že svět možná není takový, jaký se zdá být.

Ozvěna minulých životů uprostřed maloměsta. Vyšel magický román Léto ztracených duší

Knižní novinka Kristiána Dlouhého Léto ztracených duší (Argo) by se dala charakterizovat jako ambiciózní psychologicko-mystický román. Autor ve svém debutu postupně rozkrývá mozaiku lidských osudů, které se zdánlivě náhodně protnou v prostředí českého maloměsta. Přitom sází na pozvolné, atmosférické budování napětí a motivy, jež balancují na hraně magického realismu.

Kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie.
Kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie.
Kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie.

Obnovení dotací pro Agrofert bylo správné, oznámila EU. A přidala důležité podrobnosti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení dotací firmám z holdingu Agrofert. SZIF to uvedl v tiskové zprávě zaslané ČTK. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise (EK) nejsou podle fondu pravdivé.

V případě napadeného muže nejde o jeho první střet s medvědem. Podobný incident zažil už před dvěma lety. Tehdy na úzké stezce v hustém lesním porostu u obce Kvačany do muže narazil medvěd, muž spadl a utrpěl zranění hrudníku, páteře a zlomeninu žeber. (Ilustrační foto)
V případě napadeného muže nejde o jeho první střet s medvědem. Podobný incident zažil už před dvěma lety. Tehdy na úzké stezce v hustém lesním porostu u obce Kvačany do muže narazil medvěd, muž spadl a utrpěl zranění hrudníku, páteře a zlomeninu žeber. (Ilustrační foto)
V případě napadeného muže nejde o jeho první střet s medvědem. Podobný incident zažil už před dvěma lety. Tehdy na úzké stezce v hustém lesním porostu u obce Kvačany do muže narazil medvěd, muž spadl a utrpěl zranění hrudníku, páteře a zlomeninu žeber. (Ilustrační foto)

Slovák přežil již druhý útok medvěda. Střetů se šelmami přibývá

Medvěd zaútočil ve čtvrtek na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Útok se odehrál v těžko dostupném terénu v dolině u obce Liptovská Anna, odkud hasiči museli zraněného lesního dělníka přenést na nosítkách k sanitce, informovala na svém webu televize Markíza. Později dodala, že 37letý muž se zraněným ramenem byl převezen do nemocnice v Liptovském Mikuláši.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama