Maturanti, kteří měli špatnou známku ze slohu, se chtějí odvolat. Podpoří je sdružení češtinářů

AKTUALIZOVÁNO před 48 minutami

Někteří učitelé českého jazyka podpoří část maturantů, kteří se chtějí odvolat kvůli špatné známce ze slohové práce. Podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury jsou v hodnocení "závažné a nepochopitelné nejasnosti" a špatné hodnocení měla spousta studentů, kteří mají jinak skvělé studijní výsledky. Slohové práce se letos opět opravovaly centrálně. "Množí se případy jedničkářů, kteří mají didaktický test i ústní přes 90 procent a známku z českého jazyka jim zkazila známka tři či čtyři ze slohu," uvedla společnost.

Praha - Společnost učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL) se chystá podpořit studenty s dobrými školními výsledky, kteří se chtějí odvolat kvůli špatné známce z maturitního slohu. Podle společnosti jsou v hodnocení "závažné a nepochopitelné nejasnosti". Informovala o tom mluvčí SUČJL Veronika Valíková. Slohové práce z češtiny se letos po třech letech znovu opravovaly centrálně.

"Na mnoha školách jsou velmi dobří studenti se svým hodnocením nespokojení. Množí se případy jedničkářů, kteří mají didaktický test i ústní přes 90 procent a známku z českého jazyka jim zkazila známka tři či čtyři ze slohu," uvedla společnost v tiskové zprávě.

Maturity organizuje společnost Cermat. Její ředitel Jiří Zika před nedávnem řekl, že hodnocení slohů ještě není úplně ukončeno. Zpracované výsledky ukazují na mírné zhoršení, obavy z velkého poklesu úspěšnosti při centrálním opravování se ale nepotvrdily, uvedl Zika.

Podle společnosti češtinářů se někteří "velmi dobří studenti" hodlají odvolat. Hodnocení považují na nekorektní a neprofesionální. SUČJL je chce podpořit, v posouzení slohových prací našla "závažné a nepochopitelné nejasnosti".

U slohů se hodnotilo šest kritérií. Některá nejsou podle společnosti objektivní a závisí na pohledu hodnotitele, navíc se částečně překrývají. "Pravopisně i stylisticky slušně napsaným pracím byly z nepochopitelných důvodů strženy mnohdy i dva až tři body - celkový součet pak práci, kterou by běžně češtinář hodnotil známkou jedna až dva, zařadí do kategorie tři až čtyři," uvádí společnost. Týkalo se to třeba úvah, kdy studenti přišli o body třeba za odchýlení od tématu.

Studenti dostávají tabulku s body a komentář. Nedozvědí se prý ale, kde chyby udělali. Společnost češtinářů označila za nekorektní také to, že se maturanti své výsledky dozvídali těsně před ústní zkouškou v den jejího konání.