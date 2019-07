Matka ztraceného Honzíka smí nahlížet do spisu, zastal se jí soud. Policie chybovala

Aktualizováno před 16 minutami

Před více než dvaceti lety, 20. ledna 1998, šel devítiletý Honzík Nejedlý navštívit svého kamaráda v pražském Podolí, ke kamarádovi ale nedošel a domů už se také nikdy nevrátil. Od té doby po něm policie neúspěšně pátrá. Na začátku loňského roku požádala jeho matka policii o nahlédnutí do spisu k jeho případu, žádost však byla zamítnuta. Spor došel až k Ústavnímu soudu, který v úterý konstatoval, že policie pochybila a nesmí v porušování práv pokračovat. V praxi by to mělo znamenat, že se matka k obsahu spisu konečně dostane.

Podle ústavních soudců policie svým postupem porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. "Doufáme, že nyní se už ke spisům podaří dostat. Budeme podávat novou žádost a orgány činné v trestním řízení by měly postupovat podle nálezu Ústavního soudu," řekla pro Aktuálně.cz advokátka Honzíkovy matky Tereza Kubalíková. "Pro paní stěžovatelku je to po dlouhé době určitá satisfakce," doplnila. Jedním z důvodů, proč soud rozhodl ve prospěch matky, je jeho přesvědčení, že po tak dlouhé době nemůže dojít k negativnímu ovlivnění vyšetřování. "Přístup by bylo možno odmítnout toliko ve výjimečném a odůvodněném případě, a to zejména v raných fázích šetření, kdy by mohl být ohrožen jeho účel. Podobné okolnosti však policejní orgán neshledal ani neuvedl," stojí v nálezu Ústavního soudu. "Stěžovatelka jako matka pohřešovaného má osobní, nezpochybnitelný a bezprostřední zájem na tom, aby zjistila, jakých výsledků dosáhly policejní orgány při pátrání po jejím synovi a svoje opakované žádosti o nahlédnutí do spisu doložila přezkoumatelnými a právně podloženými důvody," dodal soud. O spis má zájem i sestra zmizelého Rodiče ztraceného chlapce byli přesvědčeni, že policie především v začátcích pátrání neudělala pro nalezení jejich syna vše, co bylo v jejích silách. Matka soudu vysvětlovala, že potřebuje vědět, co policie pro nalezení jejího syna dosud vykonala, proto požádala na začátku loňského roku o nahlédnutí do spisu. Policie jí však sdělila, že její žádosti nelze vyhovět. Zdůvodnila to tím, že ve věci pohřešování Honzíka není v současnosti vedeno správní ani trestní řízení. Nevyhověla tak ani stejné žádosti sestry zmizelého chlapce. Podle trestního řádu má zákonný zástupce nebo opatrovník poškozené nebo zúčastněné osoby právo do spisů nahlížet, smí dokonce ze spisů vyhotovit výpisky a poznámky nebo pořizovat kopie. Policie ale tvrdí, že jelikož v Honzíkově případě nebylo zahájeno trestní řízení a spis je veden stále jako pátrací, trestní řád se na něj nevztahuje a rodině tak nenáleží právo do spisu nahlédnout. Matka pohřešovaného chlapce se proto rozhodla podat stížnost k Ústavnímu soudu. Tvrdila, že byla poškozena její ústavou zaručená práva na ochranu rodičovství a rodiny před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. V úterý proběhlo u Ústavního soudu v Brně veřejné vyhlášení nálezu. Soud konstatoval, že policie chybovala, když neumožnila matce zmizelého chlapce do pátracího spisu nahlédnout. Podle ústavních soudců policie svým postupem porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování a zakázal jí, aby v porušování práv pokračovala. Matka by se tedy měla nakonec přece jen dočkat toho, že bude si moct spis o pátrání po svém ztraceném synovi přečíst.