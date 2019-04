Matematika zločinu stála ČRo 240 tisíc, autorky musí pořad upravit, říká šéf rozhlasu

Chceme rozhlasový seriál Matematika zločinu odvysílat, oznámil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral tento týden na jednání Rady Českého rozhlasu. Seriál, který odhalil nedostatky české justice, podle kritiků porušuje kodex rozhlasu. Autorky pořadu však tvrdí, že jim nikdo přesně neřekl, co mají změnit. Na výrobu seriálu přispěl rozhlas 240 tisíc korun, podle Zavorala by v případě jeho neodvysílání hrozila zpronevěra veřejných peněz.

"My jsme ten podcast nevysílali z jednoho prostého důvodu. Už k prvnímu dílu seriálu pan šéfredaktor stanice Petr Šabata řekl, že ten díl vykazuje řadu vad z hlediska souladu s Kodexem Českého rozhlasu," připomněl důvody Zavoral. V minulém článku je detailněji rozvedl deník Aktuálně.cz.

Podle ředitele autorky zřejmě neznají všechny ustanovení kodexu. "Pokud by ho znaly, tak by požadavky kolegy Šabaty hned v začátku vzaly v potaz a ten seriál takto doplnily," vysvětluje generální ředitel.

Český rozhlas podle jeho slov má zájem Matematiku zločinu vysílat. "Moje snaha je, aby obě dámy souhlasily s úpravou toho seriálu tak, aby odpovídal Kodexu Českého rozhlasu," řekl dále Zavoral na zasedání.

Autorka Magdalena Sodomková tvrdí, že nikdy nedostaly seznam konkrétních nedostatků. "Tuším v lednu jsme měli schůzku s panem Šabatou a my s Brit Jensen jsme mu nabídly, že se sejdeme nad scénářem a on nám přesně může říct, co konkrétně je špatně a co máme opravit. To ale on odmítl s tím, že by ho někdo mohl nařknout z cenzury," reaguje na slova ředitele Sodomková.

Nechci použít silné slovo

"Bylo tady využito 240 tisíc z veřejných peněz koncesionářů," říká Zavoral a dodává, že pokud by autorky nesouhlasily s úpravou seriálu a Český rozhlas by ho nemohl publikovat, tak vyvstává otázka, zda nešlo o zpronevěru.

Sodomková narážku na zpronevěru odmítá, protože podle ní Český rozhlas měl příležitost výrobu seriálu zastavit, ale neudělal to.

"Pokud je někdo zodpovědný za to, že veřejné peníze šly vniveč, tak je to vedení Českého rozhlasu Plus," tvrdí Sodomková.

Seriál Matematika zločinu zdokumentoval mimo jiné justiční omyl, ke kterému došlo kvůli chybnému posudku soudního znalce Jiřího Strause, ale jeho vyjádření v seriálu chybí, což je hlavní výtkou Českého rozhlasu. Straus se však opakovaně vyjádřit odmítl a nereagoval ani na dotazy Aktuálně.cz.

Dubnový posudek Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky tvrdí, že autorky udělaly vše pro to, aby jeho vyjádření získaly. Navíc je vysílání dokumentu podle posudku ve veřejném zájmu.

Matematika zločinu na začátku dubna vyhrála ocenění za nejlepší rozhlasový dokument roku 2018 na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Vítěze měla odvysílat stanice ČRo Vltava. Matematiku zločinu ale stanice do éteru nepustila.