Nemluvte za nás. Od autorek Matematiky zločinu omluvu nechceme, ohradili se v ČRo

před 9 minutami

Nesouhlasíme s vaším postojem, reagovalo přes padesát zaměstnanců Českého rozhlasu na vyjádření vedení veřejnoprávního média z minulého týdne. Týkalo se podcastu Matematika zločinu, který odhalil pochybení české justice, ale podle rozhlasu porušoval jeho kodex. Až po dlouhých průtazích a nakonec i úpravách zveřejnil ČRo podcast na svém webu. Rozhlas ale vyzval autorky k omluvě za nařčení z cenzury. Část zaměstnanců však nesouhlasí, že se mají za co omlouvat a že by poškodily pověst rozhlasu, jak míní vedení instituce. To na otevřený dopis reagovalo slovy, že názorovou pluralitu ctí.

Petenti, mezi nimiž jsou například komentátorka Apolena Rychlíková, pedagog Jan Gogola či dokumentarista Jiří Slavičínský, vyčítají vedení Českého rozhlasu, že ve svém tiskovém prohlášení z konce července mluví jménem všech zaměstnanců a tvrdí, že autorky Sodomková a Jensen "znevažují dobrou a zodpovědnou práci stovek jeho zaměstnanců". "Obdivujeme odvahu a nasazení, se kterou tvůrkyně odhalily závažný problém v české justici, jehož veřejnoprávní relevance je nezpochybnitelná," říkají v otevřeném dopise jeho autoři. Zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu také nesouhlasí s názorem vedení, že autorky poškozují dobré jméno Českého rozhlasu. "Z našeho pohledu k dobrému jménu rozhlasu naopak přispívají," tvrdí v dopise. Jako důkaz pak připomínají ocenění Prix Bohemia a Podcast roku, která Matematika zločinu letos získala. Celý podcastový seriál je k poslechu zde. Jako nepochopitelný také autoři berou požadavek Českého rozhlasu, aby se Sodomková a Jensen veřejně omluvily za vyjádření o cenzuře. "Věříme v sebevědomý Český rozhlas, který respektuje pluralitu názorů a nepotřebuje od svých zaměstnanců a spolupracovníků slyšet omluvu za vyjádření postojů a pocitů, které při své práci zažívají," dodávají na závěr dopisu jeho autoři. Český rozhlas v reakci uvedl ústy mluvčího Jiřího Hošny, že v každém případě ctí názorovou pluralitu a je otevřen každé věcné a korektní diskusi. "Otevřený dopis dokumentaristů bereme na vědomí a jejich názor respektujeme," dodává Hošna. Pětidílný seriál Matematika zločinu odhaluje nedostatky české justice a mimo jiné dokumentuje justiční omyl, ke kterému došlo kvůli chybnému posudku soudního znalce Jiřího Strause. O inkriminovaných soudních kauzách se dočtete na Aktuálně.cz. Straus nedostal prostor, tvrdilo vedení Matematiku zločinu rozhlas od ledna odmítal odvysílat kvůli údajnému porušení kodexu ČRo. Autorům vedení vytýkalo mimo jiné to, že nedalo šanci vyjádřit se hlavnímu protagonistovi, znalci Strausovi. Znalec však komunikaci opakovaně odmítal a nereagoval ani na dotazy Aktuálně.cz. Co je to podcast? Podcast je zvuková nahrávka ve formátu MP3, která se dá stáhnout do mobilního telefonu přes podcastovou aplikaci a poslouchat kdykoli zdarma. Slovo podcast vzniklo v roce 2004 spojením názvu přehrávače iPod firmy Apple s anglickým slovem pro vysílání - broadcast. Čeština přejala tento anglický výraz beze změny. Podcast je typický delším formátem, většina z podcastů se pohybuje mezi délkou 30-60 minut, nicméně výjimkou nejsou ani několikahodinové podcasty. Posudek Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (fond vznik pořadu také finančně podpořil, pozn. red.) tvrdí, že autorky udělaly vše pro to, aby jeho vyjádření získaly. Navíc je vysílání dokumentu podle posudku ve veřejném zájmu. Poté, co podcast vyhrál prestižní cenu Prix Bohemia, o sporu s autorkami informovala média včetně Aktuálně.cz. V dubnu na jednání rady Českého rozhlasu generální ředitel René Zavoral řekl, že podcast velmi rád odvysílá, pokud autorky opraví problematické pasáže. "Moje snaha je, aby obě dámy souhlasily s úpravou toho seriálu tak, aby odpovídal Kodexu Českého rozhlasu," řekl na zasedání ředitel. Zavoral dále řekl, že pokud by autorky nesouhlasily s úpravou seriálu a Český rozhlas by ho nemohl publikovat, tak vyvstává otázka, zda nešlo o zpronevěru 240 tisíc korun, které veřejnoprávní médium na výrobu podcastu dalo. Nařčení ředitele autorky odmítly. Autorky Sodomková a Jensen nakonec Matematiku zločinu upravily. Český rozhlas vyvěsil podcast k poslechu na web v úterý. Původně se vyráběl do vysílání stanice Plus. Později se mluvilo o tom, že by mohl být vysílán na Vltavě. Na začátku každého dílu je nahraná poznámka, že podcast "je upraven v souladu s Kodexem Českého rozhlasu". Otevřený dopis dokumentaristů a dokumentaristek Vážené vedení Českého rozhlasu, my, níže podepsaní dokumentaristé a dokumentaristky, kteří spolupracujeme s Českým rozhlasem nebo jsme v něm zaměstnáni, se chceme vyjádřit k prohlášení Českého rozhlasu o podcastu Matematika zločinu. Toto prohlášení Český rozhlas zveřejnil na svých stránkách dne 30. 7. 2019. V tomto textu se uvádí, že autorky podcastu Brit Jensen a Magdalena Sodomková "znevažují dobrou a zodpovědnou práci" stovek rozhlasových zaměstnanců. Mrzí nás, že se rozhlas vyjadřuje paušálně jménem všech zaměstnanců. Obdivujeme odvahu a nasazení, se kterou tvůrkyně odhalily závažný problém v české justici, jehož veřejnoprávní relevance je nezpochybnitelná. Dlouholetá práce autorek a jejich hledání nových cest v dokumentaristice nás inspirují a ceníme si jich. Dále se v prohlášení uvádí, že Brit Jensen a Magdalena Sodomková "poškozují dobré jméno ČRo". Z našeho pohledu k dobrému jménu rozhlasu naopak přispívají. Dokazuje to i skutečnost, že za svou práci pro ČRo opakovaně získávají ocenění na české i mezinárodní scéně a za projekt Matematika zločinu letos obdržely prestižní ceny Prix Bohemia a Podcast roku. Český rozhlas po autorkách podcastu žádá veřejnou omluvu za jejich veřejná vyjádření, mimo jiné o cenzuře a atmosféře strachu v rozhlase. My věříme v sebevědomý Český rozhlas, který respektuje pluralitu názorů a nepotřebuje od svých zaměstnanců a spolupracovníků slyšet omluvu za vyjádření postojů a pocitů, které při své práci zažívají. (redakčně kráceno pozn. red.)