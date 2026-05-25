„Máš pocit deprese?“ Kontroverzní testy zastavují první školy, Plaga tepe inspekci

Vojtěch Štěpán

Ve srovnávacích testech českých základních škol jsou otázky směřující na osobní pocity testovaných. Podle kritiků měly být dotazy na citlivá témata dopředu ohlášené. Minimálně na jedné základní škole tak už testy pozastavili. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) si kvůli reakcím na dotazník plánuje předvolat ústředního školního inspektora. Není zatím jasné, zda se bude v testování pokračovat.

„Jak často tě během posledních dvou týdnů trápily následující potíže?“ zní otázka, která se objevila v aktuálně probíhajících srovnávacích testech pro žáky pátých a devátých tříd. Na výběr je pak v online dotazníku několik možností. Mezi nimi například „Myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil/a nebo si nějak ublížil/a“ či „pocit, že jsem na dně, pocit deprese nebo beznaděje“.

V dotazníku se pak vyskytují i otázky na rodiče dětí. Otázky směřují na povolání či nejvyšší dosažené vzdělání otce a matky. Mezi možnostmi je pak i odpověď, že dítě jednoho z rodičů nemá. I na to pak směřuje kritika. Otázky pobouřily i část rodičů.

Podle informací deníku Aktuálně.cz tak například jedna pražská škola už testování pozastavila. Důvodem je vyjádření ministerstva školství Roberta Plagy. Ten se ohledně testů vyjádřil během víkendu.  

„Hned zítra předvolám ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Budu po něm chtít podrobné vysvětlení situace a jsem připraven celé testování přerušit či úplně zastavit,“ uvedl v neděli. A mezi problémy, které s testováním vyvstávají pak zmínil i ty „obsahové“. 

„Mezi řediteli se proto objevují otázky k technické připravenosti celého šetření, k rozsahu získávaných údajů a jejich následnému využití, ale také zda by nebylo lepší testování zrušit nebo alespoň nepracovat s výsledky žákovských dotazníků, které budou se zárukou anonymity vymazány,“ uvedla pak v neděli večer Asociace ředitelů základních škol ČR.

„Silné reakce vyvolává dotazník, který žáci vyplňují po dokončení testů. Vedle otázek zaměřených na studijní motivaci, podmínky pro učení nebo rodinné zázemí obsahuje také otázky týkající se psychické pohody žáků. Některé z nich se dotýkají velmi citlivých témat, například pocitů smutku, únavy, sebepoškozování či myšlenek na smrt,“ uvádí dále asociace. 

Jak organizace připomíná, dotazník přitom není anonymní a školy informovaly rodiče o testování z českého jazyka a matematiky, nikoliv o rozsahu a obsahu následného dotazníkového šetření. „Oprávněné dotazy zákonných zástupců pak směřují především na školy, které však nejsou autory ani správci dotazníku,“ dodává asociace. A připomíná i technické problémy během testů.

Deník Aktuálně.cz se pokoušel kontaktovat i školní inspekci, ta ale zatím nereagovala. Jakl nicméně uvedl šéfinspektor Zatloukal v rozhovoru pro Deník N, jedním z cílů testování bylo zjišťovat i duševní stav dětí. Otázky směřující na duševní zdraví se přitom v testech objevily už v minulosti. „Cílem bylo mít data o tom, kam je žádoucí pomoc dětem směřovat, nikoli jim ublížit,“ zdůraznil Zatloukal.

Část rodičů pak rozhořčilo, že se otázky směřující například na symptomy deprese objevují v testech z matematiky a dopředu se zákonnými zástupci dětí nebyly komunikovány.

„Rozumím, mám pro rodiče pochopení, že to takto vnímají. S komunikací dotazníků jde zároveň o to, že kdybychom o jednotlivých segmentech informovali dopředu, mohlo by to výpověď žáků ovlivnit. Zejména ti nejvíce ohrožení žáci potřebují mít pocit bezpečí, že jejich odpovědi skutečně nebudou s nikým sdíleny,“ uvedl Zatloukal. 

Není ovšem například jasné, zda by ke konkrétnímu dítěti směřovala nějaká pomoc, pokud by na otázky týkající se deprese odpovědělo kladně. „To je problémová věc, protože test není diagnostický. Není to vyšetření žáka, je to pouze vyjádření jeho postojů nebo pocitů. To ještě nemusí znamenat, že by k tomu mělo dojít,“ dodal Tomáš Zatloukal.

