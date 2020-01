Mariánský sloup se nejspíš na Staroměstské náměstí vrátí, rozhodlo zastupitelstvo

Foto: Archiv Jana Bradny

Na pražské Staroměstské náměstí se zřejmě vrátí Mariánský sloup v podobě repliky, kterou vytvořil sochař Petr Váňa. Zastupitelé ve čtvrtek revokovali dřívější zamítavé stanovisko města, kvůli kterému sochař nezískal finální povolení k umístění sloupu.

Návrh předložil Jan Wolf (KDU-ČSL) spolu s Jiřím Pospíšilem a Janem Chabrem (oba TOP 09). Umístění repliky podpořila většina zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČL), ODS a ANO. Proti byli Piráti a část zastupitelů Prahy Sobě. Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie.

Wolf návrat sloupu prosazuje dlouhodobě, zastupitelstvo to v minulosti několikrát odmítlo. Schváleným usnesením se ruší původní zamítavé stanovisko zastupitelů z roku 2017. Městská rada zároveň dostala za úkol zajistit součinnost Technické správy komunikací, která pro umístění sloupu musí poskytnout zábor. Na replice Váňa pracoval od roku 2008, loni ji neúspěšně chtěl začít na náměstí instalovat, čemuž kvůli chybějícímu záboru zabránila policie.

Po dnešním hlasování Wolf prohlásil, že sloup by měl na náměstí stát do půl roku od prodloužení stavebního povolení. Sochař Váňa na dotaz ČTK uvedl, že stavba základů sloupu na Staroměstském náměstí a finální sestavení bloků kamenů by měly trvat čtyři měsíce

Proti umístění se postavili zastupitelé Pirátů a část klubu Prahy Sobě. "Nemůžeme na nejcennější náměstí v České republice jen tak usadit takové dílo, u kterého nevíme, že má takové hodnoty a že si zaslouží umístění na takovém místě," uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Dodal, že existuje posudek historiků umění a architektury, podle kterého by sloup na náměstí stát neměl a že jejich názor by měli zastupitelé respektovat.

Sloup, který rozděluje společnost

Předseda klubu Pirátů Viktor Mahrik řekl, že je proti umístění sloupu, protože evidentně rozděluje společnost. "Skutečně z mého pohledu jde do určité míry o symbol porážky tolerance," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že Staroměstské náměstí je třeba řešit komplexně, město podle něj brzy začne řešit dostavbu za války zničeného východního křídla Staroměstské radnice.

O návratu sloupu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.