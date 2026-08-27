MAPA: Už je jasno, kam poletí Babiš i Pavel. Jedna prezidentova cesta je v ohrožení

Několik evropských měst, dvakrát USA a také přinejmenším jedna asijská země. Tak vypadají cesty českých politiků do konce tohoto roku. Vyplývá to z přílohy schváleného vládního usnesení z minulého týdne. Nejvíce si „zalétá“ premiér Andrej Babiš (ANO), letošek zakončí návštěvou Vietnamu. Prezident Petr Pavel má v plánu jen dvě cesty. Podívejte se na mapu, kterou připravila redakce Aktuálně.cz.
Babišův kabinet minulé pondělí schválil leteckou dopravu nejen pro premiéra a prezidenta, ale také pro několik ministrů. Usnesení ale obsahuje pouze všechny cesty až do půlky listopadu. Podle informací redakce Aktuálně.cz nicméně přinejmenším předseda vlády Babiš plánuje navštívit Vietnam, dříve se také spekulovalo o Filipínách a Indonésii.
Zda jsou poslední dvě jmenované země stále ve hře, není jasné – usnesení z 24. srpna ještě není veřejně k dispozici. Mimo to nejsou v tabulce schválených cest uvedeny lety soukromou linkou. Například ministr zahraničí Petr Macinka podle zjištění Aktuálně.cz plánuje zamířit do New Yorku na Valné shromáždění OSN na palubě komerčního spoje.
Co tedy lze vyčíst z vládního dokumentu? Nejvíce cest letos absolvuje premiér. Už 31. srpna se má Babiš zúčastnit Bledského strategického fóra ve Slovinsku, kde byl loni pro změnu prezident Pavel. O pár dní později – konkrétně 4. září – poletí do norského Osla.
Jediná asijská země v plánu?
Stranou nezůstane ani náš východní soused, Babiš navštíví 10. září Bratislavu v rámci summitu V4. Poslední zářijová cesta pak směřuje do Bulharska, kde se má předseda vlády setkat se svými politickými protějšky.
Další let vládním speciálem přijde až 11. listopadu v souvislosti s účastí na zasedání Evropského politického společenství. Zmíněná návštěva Vietnamu, o které opakovaně mluví i další vládní představitelé, se má uskutečnit v termínu mezi 15. a 18. listopadem.
Usnesení z minulého týdne cestu nezmiňuje, Babiše by měl nicméně doprovodit také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Oslo? Bude záležet na zdravotním stavu krále
Prezidenta Petra Pavla čekají už „jen“ dvě pracovní výpravy, jedna z nich je ale klíčová. V září totiž povede českou delegaci na Valném shromáždění OSN, které se každý rok koná v New Yorku, a bude též hlavním řečníkem za Českou republiku během obecné rozpravy lídrů.
Poté se přesune do města Lincoln v Nebrasce, kde žije vysoké procento Američanů s českými kořeny. Poslední bod programu má 24. září.
Hlava státu má pak v listopadu následovat Babišovy šlépěje do norského Osla. Zatímco premiér se tam chce setkat se svými vládními ekvivalenty, prezident Pavel by měl dle usnesení mluvit s norským králem Haraldem V. S ohledem na zdravotní stav Jeho Veličenstva ale není v tuto chvíli jasné, zda se program nakonec nezmění. Od pondělí je totiž král Harald V. v nemocnici.
Překvapivé turné ministra za Motoristy
Ani šéf diplomacie Petr Macinka pochopitelně nemá nouzi o zajímavé pracovní cesty. Kromě Valného shromáždění OSN v New Yorku hned zkraje září poletí do slovenské Bratislavy (kvůli summitu V4) a irského Dublinu (kvůli neformálnímu setkání ministrů zahraničí Gymnich).
Začátkem října navštíví rovněž černohorskou Podgoricu na setkání hlav resortů tzv. Slavkovského formátu. Macinku tak doplní protějšky z Rakouska a Slovenska.
Poměrně překvapivá cesta pak čeká motoristického ministra životního prostředí Igora Červeného. Ten 1. listopadu poletí do několika amerických států, kromě Washingtonu, D. C., navštíví také New Jersey a Oregon. Vládní dokument mluví o „podpoře ekonomické diplomacie, jednání s partnery a účasti na odborném programu v oblasti životního prostředí“.
Co se týče zbylých ministrů, šéf resortu obrany Jaromír Zůna (za SPD) koncem srpna taktéž zavítá do Dublinu na jednání se svými evropskými protějšky. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) pro změnu potvrdil účast na zářijovém Mezinárodním summitu o vesmíru v Paříži.
Posledním členem kabinetu, kterého čeká pracovní výjezd do zahraničí, je ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán. Toho vládní speciál 27. září přepraví do Bruselu na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov EU.
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