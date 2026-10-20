Mapa: Pavla čekají dvě poslední cesty. A Babiš zamíří do exotiky, kterou odkládal

Špičky české politiky mají před sebou poslední pracovní cesty do zahraničí. Prezident Petr Pavel navštíví dvě sousední země, a to Německo a Slovensko. Premiér Andrej Babiš zamíří na Arabský poloostrov i do Vietnamu. Do vládního speciálu do prosince usednou také další členové vlády, včetně ministrů Aleše Juchelky, Petra Macinky či Igora Červeného. Podívejte se na mapu Aktuálně.cz.
Příloha vládního usnesení z minulého pondělí naznačila, že české ústavní činitele čeká do konce roku 2026 ještě poměrně rozmanitá sestava pracovních cest do zahraničí. Nechybí ani překvapivé exotické destinace, které plánuje jak premiér, tak někteří šéfové resortů.
Začněme ale u prezidenta Petra Pavla. Hlava státu již ve středu 21. října poletí do Německa, což Pražský hrad oznámil v průběhu minulého týdne. Vládní usnesení pak odhalilo, že konkrétně poletí armádním letounem CASA. V sousední zemi ho čeká pestrý program, než se ve čtvrtek odpoledne vrátí zpět domů.
„V Berlíně bude jednat se spolkovým kancléřem Friedrichem Merzem a zúčastní se kulatého stolu pořádaného Německou společností pro zahraniční politiku (DGAP),“ napsala Kancelář prezidenta republiky. Ve čtvrtek pak Pavel vystoupí na mezinárodním fóru Berlin Global Dialogue v panelové diskusi s názvem Kontinent v pohotovosti: Nové pojetí bezpečnostní reality v Evropě.
Druhá (a dle usnesení zatím poslední) cesta prezidenta mimo republiku povede 4. a 5. listopadu do slovenských Piešťan. V nedalekém Trenčíně se totiž koná prezidentský summit v rámci visegradské čtyřky. I v tomto případě poletí na palubě letounu CASA, kterou politici využívají pro kratší přesuny po Evropě.
Babiše čekají Arabové i Vietnamci
Co se týče premiéra Babiše, ten tento týden stihne dvě exotičtější země – jednak Saúdskou Arábii v rámci evropské Rady pro spolupráci v Zálivu, jednak Alžírskou republiku, kam se přesune v neděli na palubě vládního speciálu. Doprovázet ho bude také česká podnikatelská delegace.
O měsíc později – konkrétně od 11. do 13. listopadu – stráví předseda vlády dvě noci v irském Dublinu. Hlavním důvodem je jeho účast na zasedání Evropského politického společenství. Největší cestu bude mít ale Babiš ještě před sebou.
Konečně totiž přijde řada na Vietnam. Oficiální státní návštěva se původně plánovala na listopad. Nakonec ale byla cesta do země jihovýchodní Asie odložena na 5. až 9. prosince. V průběhu několika dní by měl Babiš navštívit jak Hanoj, tak Ho Či Minovo Město, společně s ním přicestují vládním speciálem představitelé českého byznysu.
Že premiér usiluje o užší obchodní vztahy s Vietnamem, naznačil koncem léta ve svém projevu na oslavách dne vietnamské státnosti. Tehdy se ještě předpokládalo, že se cesta uskuteční v listopadu, kdy se měl následně přesunout i do Indonésie. Tu ale vládní usnesení již nezmiňuje.
Macinka chce do Afriky a na Kypr
Neméně zajímavé destinace má v rozpisu také motoristický ministr zahraničí Petr Macinka. V úterý poletí na otočku společně s českými podnikateli do slovinské Lublaně. Zkraje listopadu měl zavítat do několika afrických zemí, jmenovitě Nigérie, Ugandy a Gabonu. Podle informací Aktuálně.cz je ale pravděpodobné, že se cesta nakonec odloží na jaro příštího roku.
Poslední Macinkova pracovní cesta se dle vládního usnesení uskuteční 7. prosince, kdy má vládním letounem odletět do kyperské Nikósie. Opět ho bude doprovázet česká podnikatelská delegace.
Poněkud překvapivě vycestuje i jeho motoristický ministerský kolega Igor Červený, který šéfuje resortu životního prostředí. Toho čeká velký americký „roadtrip“, na kterém má podle vládního dokumentu řešit podporu ekonomické diplomacie a jednat s partnery o životním prostředí. Během šesti dnů by měl navštívit Washington, D.C., New Jersey a Portland.
Zaletí si i Juchelka
Na své si přijdou také ostatní ministři. Šéf zemědělského resortu za SPD Martin Šebestyán poletí v úterý na třídenní návštěvu kazašské Astany, na programu má jednání se svými protějšky a návštěvu několika farem. Koncem října má v kalendáři ještě jednu noc v Lucemburku, který hostí Radu EU pro zemědělství a rybolov.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO si 3. listopadu zajistil přepravu vládním speciálem do estonského Tallinu. O více než dva týdny později jeho kroky povedou do Dublinu v Irsku, kde je v plánu neformální setkání ministrů pro rovnost.
Poslední cesta, na niž byl vyčleněn vládní letoun, je Bulharsko. Ministryni pro místní rozvoj za ANO Zuzanu Mrázovou čeká v Sofii zasedání ministrů odpovědných za regionální rozvoj v rámci Strategie EU pro podunajský region (EUSDR).
Je namístě podotknout, že usnesení vlády o zajištění letecké přepravy řeší pouze cesty, na kterých politici plánují využít armádní letouny. V případě, že se rozhodnou odletět po vlastní ose komerční linkou, takové výpravy nebere dokument v potaz.
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