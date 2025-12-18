„Manželství už to není.“ Exministryně Decroix oznámila rozchod s šéfkuchařem

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix na sítích oznámila rozchod s manželem Rémim. Strávili spolu 25 let.
„Šli jsme spolu 25 let. Spolu jsme vyrostli, splnili si sny, vychovali dvě nádherné děti. A po cestě se ztratili jeden druhému. Pomalu, potichu a neviditelně. Ničí chyba, obou chyba. Respekt a krásný vztah dvou lidí zůstal, manželství už to ale není,“ napsala na Instagram bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Oznámila tak rozchod s manželem Rémi Decroixem, který pracuje jako šéfkuchař.
„Chceme se rozejít, jako jsme se seznámili. S upřímností jeden vůči druhému a vírou, že la vie est belle. Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě, a každý jdeme dál svou cestou,“ uvedla dále poslankyně za ODS, která se ve vládě objevila v souvislosti s bitcoinovou kauzou po rezignaci Pavla Blažka (ODS). Závěrem oznámení pak svým sledujícím na sítích poděkovala ze respektování soukromí její rodiny.
Video: Já a volnomyšlenkářka? Vždyť jsem 20 let vdaná, říká nová místopředsedkyně ODS (15.4. 2024)
