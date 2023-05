Vládní koalice riskuje. Manželství pro všechny dostala do sněmovny, podpora ale chybí

Ještě v polovině května odmítala část vládních poslanců zařadit debatu o manželství pro všechny na program sněmovny. Tento týden ale koaliční zákonodárci změnili názor a hlasovali pro to, aby se téma na plénum dostalo. Návrh podala předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 a její rychlost některé kolegy zaskočila. Jednoznačná podpora chybí, jednání bude pokračovat ve čtvrtek.

"Záleží mi na tom, aby byl zákon projednán a schválen," vysvětlovala šéfka dolní parlamentní komory a za svoji aktivitu se dočkala pochvaly na sociálních sítích. Vládní koalice tvořená ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráty se tak ujala iniciativy.

Původně debatu o zákonu navrhovala Jana Pastuchová z ANO. Bylo to v polovině května a opoziční poslankyně to udělala dokonce dvakrát. Zástupci vládní koalice byli proti. Uváděli, že pro hlasování chybí v plénu podpora, bod by se sice na schůzi dostal, jednání by ale skončilo hned po zahájení. Připomínali, že ANO sice diskusi navrhuje, řada jeho zástupců ale pro zákon ruku zvednout nechce. Což několik zákonodárců ANO potvrdilo.

Navrhovaná novela počítá s tím, že by lidé stejného pohlaví měli v manželství stejná práva jako nyní žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod nebo práva a povinnosti k dětem. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by tak bylo překonané.

Obrat v přístupu vládních stran oceňují Piráti, kteří se ve své politice kloní k liberálnějším řešením než ostatní koaliční strany. "Většina lidí v Česku tento zákon chce," tvrdí předsedkyně Mladých Pirátů Georgia Hejduková. "Byli jsme nešťastní, že v koalici není vůle ho prosadit. Proto jsme rádi za nejnovější vývoj," uvádí.

Podobně jako ona kritizovali vládní strany i další jejich členové a příznivci, především ti mladší. V úterý se tak koaliční politici začali předhánět v tom, kdo navrhne projednání manželství pro všechny jako první.

Zařazení bodu na program ale neznamená, že někdo návrh nepotopí nebo neodsune dál. Ukázalo se to hned po středečním zahájení debaty. Sněmovna nedokončila ani úvodní kolo. Předseda klubu ODS Marek Benda hned na začátku neprosadil návrh, aby se diskuse zároveň týkala jiné poslanecké předlohy o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Ke sňatkům pro homosexuály se dolní komora vrátí pravděpodobně ve čtvrtek.

Potvrdily se tak kuloární informace, podle kterých koalice nemá pro návrh zajištěnou většinu. Krátce před Pekarovou Adamovou mluvil o navržení bodu předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan - chtěl ale projednávání směrovat až na září, aby získal čas podporu vyjednat. "Většina je vratká. Příznivci zákona ale tento pokus ocení, i kdyby nevyšel. Uvidí, kdo skutečně manželství pro všechny podporuje," říká mladá pirátka Hejduková.

"Není tajemstvím, že v koalici chybí shoda. To nikoho nepřekvapí," podotýká Filip Milde, mluvčí iniciativy Jsme fér, která usiluje o zrovnoprávnění LGBT lidí v Česku. "Sněmovna by měla co nejdříve otevřít diskusi a hlasovat. Není na co čekat. Na rovné sňatky čekají statisíce lidí," tvrdí s odkazem na čerstvý průzkum think-tanku Globsec, podle kterého 72 procent Čechů zákon podporuje. "Je to jedna z nejvyšších podpor na světě," říká.

Přestože to byli hlavně mladí příznivci vládních stran, kdo jejich vedení kritizovali za odsouvání parlamentní debaty, i mezi nimi se názory liší. "Jako zastupitel mimo jiné oddávám. Pokaždé přitom říkám, že manželství je posvátný akt muže a ženy," staví se koordinátor Mladých občanských demokratů Mikuláš Halás proti tomu, aby se svazkům gayů a leseb říkalo manželství. "Podporuji, aby měli všechna práva jako jiní s výjimkou adopce dětí," dodává.

Podle Haláse je mezi mladými příznivci ODS podobná situace jako u starších členů. "Není to otázka ideologie, ale osobních hodnot a přesvědčení. Máme mezi sebou řadu těch, kteří manželství pro všechny podporují, a řadu těch, kteří jsou proti. Byť mnozí z nich nepodporují název, ale jinak souhlasí s narovnáním práv," popisuje mladý občanský demokrat.

Sněmovna už návrh na uzákonění manželství pro všechny projednávala v minulém volebním období. Stejně jako návrh zákona, který by chránil manželství jako svazek mezi mužem a ženou. Debatu o nich ale tehdy, krátce před koncem svého funkčního období, nedokončila.