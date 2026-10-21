„Manželka vám hned jednu vlepí.“ Nový senátor Řehka promluvil o své ženě, knize i politice

Když křtil Karel Řehka v pondělí svou knihu rozhovorů nazvanou „Když není kam uhnout“, uzavíral jednu část svého života, během které jako voják působil ve speciálních silách, velel na zahraničních misích a byl náčelníkem Generálního štábu Armády ČR. Teď mu ale začíná zcela odlišný život, život politika. A právě na to se ho Aktuálně.cz ptalo především.
Působilo to možná až paradoxně. Když se Karel Řehka objevil v pondělí navečer na křtu své knížky mezi spoustou přátel, mnozí mu gratulovali k získání zcela čerstvého senátorského mandátu. Logicky se tak občas řeč přetočila právě k politice.
Vždyť i mnozí jeho podporovatelé, kteří mu pomáhali v senátorském souboji, jsou přesvědčeni, že je novou politickou nadějí Česka. Jenže samotný Řehka o politice mluvit takřka nechtěl a několikrát dokonce zdůrazňoval, že si nepřeje spojovat tuto knihu se svou kampaní do Senátu.
„Vůbec jsem o ní v kampani nemluvil a schválně jsem její křest naplánoval až po skončení senátních voleb,“ vysvětloval.
Přesto je teď Karel Řehka ze všeho nejvíce senátorem za STAN a jeho voliči (ale i nevoliči) s napětím čekají, co a jak bude dělat. Zvláště když senátoři mají dost velkou volnost a hodně záleží jen na nich, jestli udělají něco výrazného, významného, nebo spíš Senátem jen mlčky „proplují“.
Řehka se zatím vyjadřuje opatrně. Byť už dříve prohlásil, že pod současnou vládou by armádě šéfovat nechtěl, na křtu ani v samotné knize není zmínka o jediném politikovi. Rovněž v krátkém rozhovoru s Aktuálně.cz se nechtěl proti nikomu vymezovat.
„Chci se teď soustředit jen a jen na to, abych byl senátor pro Českou republiku i pro Plzeň, která mě volila,“ tvrdil.
Jeho vstup do politiky proběhl velmi rychle a doslova na poslední chvíli. Když už to vypadalo, že dnešní opoziční strany ve sněmovně budou mít jednoho společného kandidáta a dosavadního senátora Lumíra Aschenbrennera z ODS, přihlásil se ke konci července Řehka v barvách STAN.
A to krátce poté, co mu vypršel mandát náčelníka Generálního štábu Armády ČR.
„Nejdůležitější je pro mě rodina.“
Podle zákulisních informací v tom hrála důležitou roli jeho novomanželka Michaela Řehková (rozená Opltová), která je poslankyní STAN a do letošního roku byla 16 let starostkou jedné z obcí na Plzeňsku. I ona se účastnila křtu a od svého manžela dostala velkou kytici k svátku a spoustu lichotivých slov.
„Chtěl bych poděkovat své drahé, milované manželce, která se mnou táhla nejtěžší roky kariéry a zároveň vytrpěla mé eskapády kolem knížky,“ děkoval.
Svou manželku vzpomněl i chvíli, kdy mu Aktuálně.cz zmínilo, že jeho příznivci v něm vidí možného budoucího vlivného politika.
„Nemám žádný sen dělat velkou politickou kariéru a nikdy jsem neměl. Navíc to zkuste říct mé manželce, a ta vám hned jednu vlepí,“ zareagoval s nadsázkou Řehka. A odpověděl i na doplňující dotaz, jestli tím chce říct, že manželka si nepřeje, aby se politice věnoval.
„Politika není náš sen. Nechceme si ji tahat domů. Shodli jsme oba na tom, že teď je doba, kdy bych neměl sedět doma, měl bych to zvednout a měl bych do toho jít. Proto jsem to udělal, není mi lhostejné, co se děje v naší zemi. Senát je v současnosti důležitější než kdykoliv dřív,“ vysvětloval Řehka, proč se dal na politiku.
Jak moc se ale bude Řehka pouštět do politických soubojů, se teprve uvidí, zatím nepůsobí jako „politický rváč“. Navíc během vojenské kariéry nemohl do politiky mluvit, a když měl například spory s bývalou ministryní obrany za ODS Janou Černochovou, byl vždy ve vyjádřeních velmi opatrný.
Teď už má naprostou volnost. Ale jak řekl, politika pro něj není a nebude tím nejdůležitějším. „Tím je moje rodina a osobní život. A nechci, aby nám ho narušila,“ prohlásil. Z tohoto pohledu se nemusí obávat, že by jeho čerstvá kniha vyvolala nějakou bouři, ať už jde o politiku, nebo osobní život. Neprozrazuje žádné pikantnosti ani si nebere do úst nějakého politika.
Řehka se v rozhovoru se spoluautorem knihy Ivanem Hamšíkem soustředí především na popis svého vojenského života od dětství až téměř po současnost. Jak v knize přiznává, nikdy nechtěl být ničím jiným než vojákem.
„Chtěl jsem být co nejdřív v uniformě a jednou nosit výsadkářský baret,“ prozrazuje Karel Řehka své plány, které se mu vrchovatě naplnily. Teď se uvidí, jak se mu bude dařit v oblasti, která je zcela odlišná a on po ní nikdy dřív netoužil.
Jedno lze ale z knihy vyčíst. V politice ho jako vojáka překvapilo chování některých politiků. „Překvapilo mě, jak málo mohou mít sebeúcty a co s některými udělá prostředí, které je semele,“ odpovídá na jednu z otázek Ivana Hamšíka. A následně podrobněji rozebírá, jak zkostnatělý, byrokratický a nefungující systém je nastavený dlouhodobě na ministerstvu obrany. „Chceš udělat úplně jednoduchou věc a zestárneš u toho,“ stěžuje si a z jeho podrobnějšího líčení problémů musí mít čtenář pocit, že tento systém je nereformovatelný.
Možná právě toto ale může být jedno z prvních velkých témat, kterému se Řehka - politik může věnovat a využít velmi bohatých zkušeností Řehky - vojáka.