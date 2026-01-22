Manželka prezidenta řekla svůj sen. A trochu tajemně si posteskla na téma nespravedlnosti

Aktuálně.cz přináší povídání s první dámou Evou Pavlovou i její představení projektu na pomoc druhým lidem.
Manželka prezidenta Eva Pavlová není ženou, která by vyhledávala pozornost veřejnosti. Když už před novináři promluví, je to proto, že mluví o pomoci druhým lidem. To byl i případ setkání v tomto týdnu, kdy představila společně s několika dalšími ženami projekt na pomoc samoživitelkám a samoživitelům. Zároveň odpověděla i na otázky Aktuálně.cz, které se týkaly jejího pohledu na českou společnost.
„Trápí mě rýma a kašel, budu krákorat,“ omlouvala se manželka prezidenta Eva Pavlová, než začala mluvit o jednom z dobročinných projektů, na kterém se podílí. Nakonec se podle svých slov rozhodla prezentaci projektu uskutečnit, „protože je dobré přinášet pozitivní zprávy“.
„Chtěla jsem vám představit projekt, který vznikl jako reakce na skutečné potřeby lidí, s nimiž se dlouhodobě setkávám,“ začala povídání o projektu Máš na to, jehož cílem je nabídnout bezplatnou právní pomoc samoživitelkám a samoživitelům. „Jsou to rodiče, kteří často nesou veškerou odpovědnost za své děti a sami se zároveň musí vyrovnávat s velmi složitými právními situacemi. Chceme, aby získali srozumitelné a relevantní právní informace, které jim umožní lépe se orientovat v měnícím se právním prostředí,“ vysvětlovala první dáma.
Následně už mluvily ženy, jež stojí za organizací Fandi mámám a spolkem Vindica, které konkrétně projekt připravily a v tomto týdnu uvedly v život. Podařilo se jim mimo jiné po celé zemi získat ke spolupráci 23 advokátů se specializací na rodinné právo, kteří budou samoživitelkám a samoživitelům poskytovat zmiňované informace.
Během setkání byla možnost mluvit s manželkou prezidenta také o jejích dalších dobročinných aktivitách, které je možné najít na jejím osobním webu, řada dalších aktivit je i na webu prezidenta. „Mám takové otevřené nůžky, kdy pomáháme od malých dětí až po seniory, pomáháme různým skupinám například finančně či jinak, je to taková charitativní diplomacie,“ upozornila a konkrétně se zmínila například o duševním zdraví mladých lidí.
V rámci této pomoci se manželka prezidenta věnuje tzv. vrstevnickým mediacím, které učí mladé lidi komunikovat mezi sebou. „To považuji za důležité. Přináší to úspěch a já bych byla strašně ráda, kdyby se nám do toho školy zapojily, protože se to týká dětí do 9. třídy. Máme opravdu zpětné vazby, že to se daří. Pokud jde o duševní zdraví, lidé často potřebují někoho druhého, aby se mu svěřili,“ podotkla.
Aktuálně.cz se zajímalo i o to, jestli je ještě něco, čemu by se při pomoci druhým lidem chtěla věnovat, případně jestli má v tomto smyslu nějaký sen. „Byla bych moc ráda, aby se lidé k sobě chovali hezky, abychom nemuseli řešit konflikty a nenávist, která tady probublává, a zvláště na sociálních sítích. Týká se to každého z nás, a mrzí mě to o to víc, když je to ve vztahu k dětem. To je moje téma, aby se skutečně lidé k sobě chovali hezky a pomáhali si, protože jací budeme my, taková bude i naše společnost,“ řekla Eva Pavlová.
Následně se zmínila o věci, kterou blíže nevysvětlila. „Považuji za nespravedlivé, že si někdo může zaplatit ‚spravedlnost‘, zatímco někdo druhý si nemůže zaplatit spravedlnost. Proto chceme například bezplatně pomáhat těmto děvčatům nebo samoživitelům,“ vrátila se k tématu bezplatné právní pomoci v projektu Máš na to. Na doplňující dotaz, co přesně myslí nespravedlností, dodala poslední větu: „Podívejte se kolem sebe, myslím, že to všichni dokáží definovat.“