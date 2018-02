Manželé koupili v dražbě statek, investovali do něj miliony. Soud jim ho bez náhrady vzal

před 5 hodinami

Jindřich Faltýn koupil v dražbě statek, když zaplatil dluh předchozího majitele. Soud mu jej ale bez náhrady zase vzal. Jak dostane zpět vložené peníze, mu ale neřekl.

České Budějovice/Brno - Před čtyřmi lety se manželé Faltýnovi rozhodli rozšířit podnikání: Za čtyři miliony si jménem své malé rodinné firmy Alivio, zabývající se daňovým poradenstvím, koupili statek v Dolním Třeboníně nedaleko jihočeského Velešína, který přebudovali na malý penzion. Do rekonstrukce pak dali další statisíce.

Dnes nemají ani statek, ani peníze. Soud jim nařídil, že dům musí bez náhrady vyklidit. Důvod? Údajná chyba exekutora v dražbě. "Statek jsme museli počátkem ledna vrátit dlužníkovi, za kterého jsme před čtyřmi lety zaplatili dluhy," říká Jindřich Faltýn. "My teď nemáme dům ani peníze. Naopak dlužník, kterému byl dům vydražen, má dům zpátky, nemá dluhy, které jsme zaplatili my, a na domě neváznou ani žádné zástavy," konstatuje.

Uvedeným dlužníkem je jednašedesátiletý Milan Kraus, který má na sobě nyní šest dalších exekučních řízení. Kraus na zaslané otázky nereagoval a neozval se ani poté, co redaktor Aktuálně.cz požádal o zprostředkování rozhovoru jeho advokáta. Mimochodem: tím, kdo uvedené čtyři miliony dostal, je Krausova bývalá manželka, které nevyplatil podíl po rozvodu a která se obrátila na exekutora.

Několikrát posunutá dražba

Faltýnovi statek vydražili v únoru 2014. Protože se ale Kraus proti dražbě odvolal, museli počkat až do konce června, kdy soud pravomocným rozsudkem platnost prodeje potvrdil. Vzápětí začali statek opravovat a předělávat na penzion. Katastr nemovitostí také zrušil všechna zástavní práva, protože byla vyplacena z peněz, které Faltýnovi v dražbě zaplatili.

Jenže v březnu 2015 pro ně nastal šok. Nejvyšší soud po Krausově dovolání řekl, že příklep na dražbě, jímž získali Faltýnovi nemovitost, byl neplatný. A s ním i celá dražba. Exekutor prý nedodržel povinnou třicetidenní lhůtu, se kterou musí avizovat plánovanou dražbu, aby se o ní dozvěděl dostatek možných zájemců. "Jenže vyhlášená dražební jednání sám dlužník mařil účelovými insolvenčními návrhy na svou osobu," argumentuje Faltýn.

To potvrzuje i pohled do průběhu exekučního řízení. Dražební vyhláška byla vydána již v srpnu 2013 a dražební jednání nařízeno na počátek října. Po stížnostech Krause bylo ale několikrát odročeno až na 21. února. Podle Nejvyššího soudu ale nebylo rozhodující první oznámení dražby, ale den, kdy se upřesnil poslední termín. A je jedno, že to bylo jen posunutí data, uvedených třicet dní se prý mělo počítat opět od začátku.

"Všichni nám tvrdili, oslovení právníci, exekutor i exekutorská komora, že můžeme být v klidu, protože není podle zákona možné 'vrácení běhu exekučního řízení'," popisuje Faltýn.

Jinými slovy: protože už jste zaplatil, exekuce byla ukončena a vše bylo v katastru zapsáno na vás, tak už o vydražený majetek nemůžete přijít. Přesto noví vlastníci přerušili rekonstrukci a statek pro jistotu zakonzervovali.

Faltýnovým dal v lednu 2016 za pravdu i soud, na který se Kraus obrátil se žalobou na vydání věci. Tehdy Krausovu žalobu pravomocně zamítl. "Pro nabytí vlastnictví v dražbě je rozhodující, že usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel zaplatil nejvyšší podání. Předchozí vady řízení, včetně toho, zda dražební vyhláška nabyla právní moci, nejsou pro nabytí vlastnictví významné," konstatoval Krajský soud v Českých Budějovicích a odkázal na platnou judikaturu.

Nejvyšší soud podruhé zasahuje

Faltýnovi proto dál pokračovali v rekonstrukci. Jenže po dalším roce a půl přišel překvapivě další verdikt Nejvyššího soudu, který po opětovném dovolání Krause znovu zasáhl. Přikázal Krajskému soud v Českých Budějovicích, aby znovu rozhodl ve prospěch Krause.

"Při vážení dotčených práv a oprávněných zájmů je zcela na místě upřednostnit ochranu vlastnického práva žalobce před ochranou právního postavení žalované," napsal ve verdiktu soudce Nejvyššího soudu Michal Králík.

Českobudějovický soud tak loni v září musel vynést již třetí verdikt, kterým tentokrát Faltýnovým statek vzal a přiřkl jej zpět Krausovi. Z odůvodnění verdiktu je přitom vidět, že s názorem Nejvyššího soudu nebyl zcela ztotožněn. Proto nechal Faltýnovým lhůtu do 8. ledna, aby statek vyklidili.

Faltýnovi způsobenou škodu spočítali na zhruba deset milionů korun a přemýšlejí o tom, po kom ji mohou chtít uhradit. Jako první na řadě se může jevit exekutor, který podle Nejvyššího soudu pochybil, když nenechal dostatečný čas před posledním termínem dražby.

Soud změnil zaběhlou praxi

Soudní exekutor ale nevěří, že by Faltýnovi proti němu uspěli. "Jsem si stoprocentně jist, že můj postup byl v souladu se zákonem. Já jsem je do té nepříjemné situace nepřivedl," říká tehdejší exekutor Marek Frank. Podle něj je na vině Nejvyšší soud, který nečekaně změnil dosud obvyklou praxi.

A za svého bývalého člena (Frank mezitím na post exekutora sám rezignoval) se staví i stavovská organizace. Podle mluvčí Exekutorské komory Martiny Houškové vycházel Frank z tehdy běžně užívaného právního názoru, že nešlo o novou dražbu, ale jen posunutí jejího data, a tak byla povinná třicetidenní lhůta od ohlášení s velkou rezervou dodržena.

"Proto byl postup soudního exekutora potvrzen odvolacím krajským soudem a nelze jej považovat za chybný," uvedla Houšková. To, že Nejvyšší soud poté dosavadní praxi upravil, lze prý jen těžko přičítat k tíži exekutora.

Exekutora podle ní nelze vinit ani z toho, že v okamžiku, kdy existovalo pravomocné usnesení o příklepu, peníze rozdělil. "Nejvyšší soud mohl v tomto případě odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, což ale neučinil," poukázala Houšková. Faltýnovi by tak měli čas situaci řešit a případně se obrátit s náhradou škody na stát kvůli rozhodnutí odvolacího soudu, které bylo následně Nejvyšším soudem zrušeno.

Nesmíme dávat právní rady

Nejvyšší soud nechce svůj verdikt komentovat. A ani poradit panu Faltýnovi, jak a od koho má získat svoje peníze, když mu zaplacený a zrekonstruovaný statek svým rozhodnutím bez náhrady nechal vzít. "Nejvyšší soud nesmí podávat právní rady. Mohl by být nařčen z podjatosti, respektive nadržování některé z procesních stran," uvedl mluvčí soudu Petr Tomíček a poradil Faltýnovým pouze to, aby se obrátili na advokáta.

Faltýn doufá, že uspěje alespoň s ústavní stížností. Tu ale může podat až poté, co se neúspěšně obrátí na Nejvyšší soud. Právě ten, který mu vydražený statek přikázal vzít. Podal tedy dovolání a čeká na výsledek. "Senát rozhodl již 24. ledna," uvedl mluvčí Tomíček, který prý ale nemůže výsledek sdělit. "Nejprve je třeba vyhotovit celé řádné odůvodnění rozhodnutí, to zaslat spolu se spisem k prvoinstančnímu soudu a následně počkat, až prvoinstanční soud toto rozhodnutí řádně doručí všem účastníkům řízení," uvedl.

Statek je mimochodem stále zapsán na Faltýnovo Alivio, byť to jej už muselo vyklidit a klíče předalo Krausovi. Ten se k opětovnému přepsání na sebe nemá. "Je dost pravděpodobné, že kdyby požádal o přepis na sebe, tak mu ho hned zase obstaví exekutor pro další dluhy," přemítá Faltýn.