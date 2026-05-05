Máme pět let, varuje finský prezident Stubb. EU se podle něj musí rozšířit

ČTK

Finský prezident Alexander Stubb se v úterý na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny. Jde podle něj o geopolitické a strategické rozhodnutí, pro které aktuálně existuje příležitost. Její okno se však může brzy zavřít, hovořil v té souvislosti zhruba o pěti letech.

Alexander Stubb
Jako proevropský politik si Stubb myslí, že je potřeba prohloubit i rozšířit Evropskou unii, řekl.Foto: Reuters
Stubb ve svém vystoupení řekl, že Evropská unie vždy postupuje ve třech fázích. „První fáze je krize, druhá fáze je chaos a třetí fáze jsou suboptimální řešení. Ale to nijak nesnižuje fakt, že Evropa a Evropská unie jsou myslím tím největším projektem, který se nám podařil za posledních 80 let,“ uvedl finský prezident.

Aktuálně je Evropa podle Stubba v situaci, kdy se musí přizpůsobit bezpečnostnímu tlaku z východu ze strany Ruska a postojům americké administrativy ohledně toho, že by si měla zajišťovat svou bezpečnost sama. „Evropa k tomu má nástroje,“ řekl. Je podle něj nutno pamatovat na to, že nástroje, které by nás měly spojovat, jako jsou obchod, technologie či energie, se používají jako zbraně.

„Potřebujeme více Evropy“

Jako proevropský politik si Stubb myslí, že je potřeba prohloubit i rozšířit Evropskou unii, řekl. „Potřebujeme vlastně více Evropy, ne méně. Více Evropy, pokud jde o obranu, bezpečnost, v zahraniční politice, ve vnitřním trhu. Potřebujeme víc Evropy v boji s klimatickými změnami a také na finančním trhu, ve výzkumu,“ uvedl.

K přijetí dalších států do EU se podle Stubba nyní otevřelo okno podobně jako po studené válce. „Světlo na majáku se musí rozsvítit pro další země, aby se k nám přidaly. Je takový symbol, jako to bylo po studené válce a jak jsem řekl, to okno zůstane otevřeno krátce, možná pět let,“ uvedl.

Ukrajina má největší a nejmodernější armádu na světě, dodal. „A jestliže hlavní hrozbou je Rusko, musíme je odstrašovat a jak to uděláme?" uvedl Stubb.

Humpback whale on sandbank off Baltic island of Poel

Kontroverzní záchrana, která nepomohla. Velryba Timmy zřejmě uhynula

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a pak vypustil v Severním moři, nejspíš uhynula. V úterý to uvedli odborníci z Německého mořského muzea ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, kterého německá média překřtila na Timmyho. Jeho boj o život sledoval s Němci celý svět.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

