„Máme energii vyhrát.“ Lídr ODS vysvětluje neuvěřitelný rozdíl proti Babišovu ANO

Obřích 22 procent. Takový rozdíl ukazuje červencový průzkum agentury Median mezi hnutím ANO a ODS. Zatímco vládní hnutí má podporu 34 procent dotázaných a vévodí průzkumu, ODS je až na třetím místě s 12% podporou. Kdysi nejsilnější stranu přeskočilo také hnutí STAN s 15 procenty. Šéf ODS Martin Kupka ale navzdory číslům říká, že strana „má energii vyhrát“.
Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, za sebou máte zhruba 60 kilometrů na kole. Když jste viděl poslední průzkum, který ODS dává 12 procent a třetí místo, tak když použiju cyklistickou terminologii, nespadl ODS řetěz?
Abych zachoval cyklistickou terminologii, tak samozřejmě že jedeme v hodně kopcovitém terénu. Občas je to nepřehledné. Máme také v něčem nové soupeře, kteří ne snad že by nám šlapali na záda, ale občas nám trochu berou procenta.
Myslím, že za daných okolností i to, jak oslovujeme veřejnost a jsme aktivní, ukazuje, že máme energii vyhrát. A když se podíváte na průzkumy, jejich výsledky se často pohybují v toleranci 3–4 %. I jako sportovec i jako člověk, kterému jde o to, aby země měla lepší vedení, se rozhodně nezastavím. Pro mě je to spíš motivace pracovat víc.
Nicméně třetí místo a 12 % není to, co byste chtěli.
Jasně. Stejně tak v jiných průzkumech vycházíme o něco víc a pracujeme na tom, aby se nám v senátních volbách podařilo obhájit pět mandátů. A rádi bychom získali nějaký navíc.
To by byl úspěch?
Obhájit pět mandátů a získat jeden či dva mandáty navíc, to by byl krásný úspěch.
Je teď hnutí STAN ten největší soupeř? A teď myslím v rámci opozice.
Určitě ne, pro nás je samozřejmě největší soupeř hnutí ANO. Tím, jak chce vléct tuhle zemi na východ a jak chce ten dosavadní demokratický vývoj zpochybňovat, tak tohle je přece soupeř. A my na mnoha zásadních věcech v opozici spolupracujeme jak se STAN, tak s TOP 09 a KDU-ČSL.
Shodujeme se na tom, že plán téhle vlády fakticky zničit nezávislost veřejnoprávních médií, pravidelné útoky na novináře i na demokratické instituce včetně České národní banky a další klíčové nezávislé instituce, že to tak prostě nenecháme. A já říkám, že energie máme fakt dost.
Nezpochybňuji, že máte energii. Jen se ptám, jestli za tou energií, kterou vydáváte, vidíte výsledek, že by se vám dařilo dostávat voliče na svou stranu. A teď nemluvím o pevném jádru.
Kdybych shrnul výsledky letních cest po celé republice, kdy pořád někde debatuji s veřejností, tak odezva těch lidí, z nichž dokonce někteří dali hlas Andreji Babišovi, je, že teď vidí, že neplní sliby.
Mluvil jsem se spoustou důchodců na Moravě, na Uherskohradišťsku, kteří říkali: ‚Ten člověk nám něco říkal před volbami a nic z toho se neděje. Sliboval změnu valorizace penzí a neudělal to.‘ A já se jim snažím vysvětlit, že tohle jsou jeho populistické sliby, které my bychom nedali, ale zajistili bychom dobrou perspektivu země. A ne to, že se bude zadlužovat pro příští generace. Na to ti senioři reagovali s pochopením. A štve je, že Andrej Babiš něco jiného říkal před volbami a něco jiného dělá.
A jak na vás reagují třeba čtyřicátníci, padesátníci? Podnikatelé, tedy lidé, kteří byli pilíři ODS?
A jsou. Od kongresu jsem se potkal se všemi zaměstnavatelskými organizacemi, proto spolupracujeme i na tom, jak nastavit právní normy, kde jsme schopni podpořit rozumné věci, které se do zákonů dostávají.
Děláme to neideologicky, aby země dokázala lépe fungovat pro další podnikání a ekonomický růst. Tam jsme schopni reálně nabídnout i podnikatelům dobrá řešení. Po čem volají, jsou reformy. Neobejdeme se bez reformy daní, neobejdeme se bez reformy vzdělávání a zdravotnictví. A to je přesně to, co budeme nabízet a nabízíme.
V případě daní je to určitě zaměření na to, aby se podařilo sestavit daňový mix tak, že bude podporovat další zaměstnávání, další podnikání a další fungování ekonomiky. Co se týče měst a obcí, změna rozpočtového určení daní musí posílit to, aby vedení měst a obcí mělo zájem podporovat další podnikatelské aktivity, podporovat další rozvoj těch území. Aby se prostě nevyplatilo starostům žít jen v trvalém pláči, že nic nejde a že budou věcem jenom bránit.
Dobře, když na vás lidé takhle reagují, jak si potom vysvětlujete, že mezi vámi a hnutím ANO je 18% rozdíl, někdy i větší?
Co se daří hnutí ANO nepochybně, je teď získávat hlasy například Motoristů i SPD, protože pro jeho vládní partnery platí staré známé: proč chodit za kováříčkem, když můžeme jít za kovářem. A ukazuje se, že ani Motoristé, ani SPD nedělají nic jiného než dobrou službu, respektive slouhovství ve prospěch Andreje Babiše. Motoristé slibovali, že budou chránit odpovědné hospodaření. Dělají přesně pravý opak.
Když se podívám na strany koalice Spolu nebo bývalé koalice, to je asi nyní město od města, jak se daří ODS budovat vlastní značku a dostávat ji do popředí? Mluvili jste o tom na lednovém kongresu a vlastně i na programové konferenci v červnu?
My jsme přece v červnu slíbili, že nabídneme lidem jasný program, a na tom pracujeme. Je jasné, že tohle vyžaduje nějaký čas. Také ho netvoříme v nějakých parlamentních laboratořích, ale tvoříme ho s ekonomy, tvoříme ho s podnikateli, s průmyslníky, s učiteli nebo s odbornými organizacemi v oblasti zdravotnictví. Aby to fungovalo, vyžaduje to nějaký ten týden nebo měsíc práce. A samozřejmě, že už teď základní kontury reforem na stole jsou a dotáhneme to.
Martin Kupka (50)
Od letošního ledna je v pořadí pátým předsedou ODS. Předtím byl dlouholetým místopředsedou strany. Ve vládě Petra Fialy šéfoval ministerstvu dopravy, které vedl celé 4 roky.
V politice začínal jako mluvčí pražského magistrátu, později dělal mluvčího i vládě Petra Nečase. V roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva středočeské obce Líbeznice, kde byl 11 let starostou. Do „velké“ politiky vstoupil v roce 2017 po zvolení do sněmovny.
Ještě před vstupem do politiky působil v médiích. Byl redaktorem a moderátorem Českého rozhlasu 3 – Vltava.
Martin Kupka je ženatý a má dvě děti.
Říkal jste, že vám některé strany berou hlasy. Myslel jste tím třeba Martina Kubu, Naše Česko, nebo které strany to jsou?
Kdyby Martin Kuba byl součástí ODS, tak si troufnu tvrdit, že dnes bychom měli nějaké hlasy navíc.
Kdybychom to jen laicky sečetli, tak přibližně 15,5 %. Tak nějak to vychází, když se sečtou ta čísla z průzkumu.
Záleží na tom, ze kterého průzkumu vycházíte. Třeba by to bylo také 18 procent.
Teď z toho posledního.
A který je ten poslední? Ten, který byl před dvěma, nebo před třemi dny? Podívejte, jestli chcete přežít normální politiku, tak to taky vyžaduje nějaký nadhled. Zmítat se od průzkumu k průzkumu znamená nepochybně cestu do zapomnění. K základním vlastnostem lídra patří také pohled dál za horizont. Samozřejmě sleduji průzkumy, a nejenom ty, které si necháváme dělat my, ale samozřejmě ty, které se objevují na veřejnosti.
V těch, co si necháváte dělat vy, vám vychází kolik procent?
Tak pohybujeme se zhruba v té úrovni. Někdy má víc STAN, někdy máme víc my. Ale pro perspektivu země je jasné, že opoziční strany na klíčových věcech musejí spolupracovat a spolupracují. Naše role je reálně bránit špatným návrhům vlády, a to v Poslanecké sněmovně děláme. Mluvíme s lidmi a ukazujeme na politiku, která má smysl a kterou má země zachovat.
Volby, které budou už za pár týdnů, ukážou, jak se to podařilo. Jsem přesvědčený, že současná opozice obhájí většinu v Senátu. Pracujeme na tom. A věřím, že obhájíme jako občanští demokraté taky primátorské řetězy v celé řadě důležitých míst.
Vrátím se ještě k Martinu Kubovi. Podle některých komentátorů, politologů i politiků je to budoucí koaliční partner Andreje Babiše. Vy ho také tak vnímáte?
Přece není důležité, co vnímám já. To uvidíme. Je pravda, že celá řada jeho vyjádření směřuje k tomu, že postaví koalici v zásadě s kýmkoliv, kdo by se nabídl. A mně jde opravdu o dvě klíčové věci: udržet jasné prozápadní demokratické směřování a zároveň aby země ekonomicky rostla, aby lidem dodala funkční reformy a dokázala obstát v následujícím testu moderních technologií a v testu moderního vývoje. To jsou dva pilíře, na kterých stojíme.
A všimněte si, že politika moje a ODS není politika spálené země, jak to předváděla Alena Schillerová a Andrej Babiš, kteří i teď pořád nadávají na předchozí vládu. Vykreslovali zemi jako spálenou. Není to pravda. Česká republika je úspěšná země a mně záleží na tom, aby byla ještě úspěšnější. Andrej Babiš větší úspěch země nenabízí. Ten se chce živit jenom ze svých populistických slibů, které dílem naplní a dílem, jak se ukazuje, prostě naplnit nemůže. Ale rozhodně to není dobrá zpráva pro perspektivu země.
Za chvíli to bude skoro rok, kdy se začal hledat lídr opozice. Tenkrát jste říkal, že lídrem opozice se nemůžete prohlásit, že vás tak musí vnímat lidé. Máte pocit, že už vás tak lidé vnímají?
Nedávno jsem viděl výsledky průzkumu, když u nich jsme, který říkal, že lidé vnímají jako jednoho z nejvýznamnějších opozičních politiků Andreje Babiše. Protože pořád nadává na všechno, tak ho prostě lidé zařadili mezi opoziční politiky.
Podle tohoto průzkumu je ale lídrem opozice Petr Pavel.
To je pravda a je to přirozené, protože přichází do přímé konfrontace s vládou v okamžiku, kdy například vláda vede úplně zoufalý trapný souboj o to, kdo pojede na summit NATO. A propíše se to do médií. O ničem jiném se nepsalo tolik. A přitom jak úplně zbytečné to bylo téma a škodlivé ve výsledku pro pozici České republiky. Tohle si zařídila vláda, nikdo jiný. Normální premiér by to řešil deset vteřin.
Vrátím se k té původní otázce. Cítíte se lídrem opozice?
To přece ukážou volby, kdo je lídr opozice.
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