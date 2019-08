Máme dva výborné adepty na předsedu, zní z TOP 09. Lepší ohlas z regionů má Pekarová

Poprvé v desetileté historii TOP 09 se na listopadovém sněmu strhne opravdový souboj o post předsedy strany. Již dříve záměr ucházet se o toto místo projevil současný místopředseda a senátor Tomáš Czernin, který má navíc podporu zakladatelů strany - Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Na možná očekávaný souboj se stávajícím předsedou Jiřím Pospíšilem však nedojde. Ten oznámil, že svůj mandát obhajovat nebude. Naopak o předsednické křeslo se v úterý přihlásila první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. A podle ohlasů ze strany půjde o vyrovnaný souboj, přestože se zatím zdá, že více příznivců má Pekarová Adamová.

Redakce Aktuálně.cz oslovila straníky v regionech. Opakovaně zazněla slova o tom, že oba jsou velmi kvalitními kandidáty a oba by byli dobrými šéfy strany. Někteří ještě nejsou rozhodnuti, koho nakonec podpoří. "Ode mě se odpovědi nedočkáte, já v tom ještě nemám jasno," odpověděl například šéf buňky na Vysočině Jiří Blažek.

Rozhodnutý není ani šéf v Liberci Martin Chroust. "Oba kandidáty znám poměrně dobře, oba jsou schopni funkci zastávat. Tomáš Czernin je skvělý kandidát, je to člověk, kterého si hrozně vážím. Je schopný, je to typ jakéhosi následovníka Karla Schwarzenberga, takového toho vlivného člověka. Markéta je možná více progresivní. Těžko říct, jak to vyřešit," popsal své dilema Chroust.

Mezi těmi, co své preference prozradili, jsou však přece jen zejména příznivci Pekarové Adamové. Patřím k nim také poslanec Dominik Feri. I on však považuje Czernina za velmi kvalitního kandidáta. "Myslím si ale, že Markéta Adamová Pekarová je kandidátka kvalitnější. Osobně budu podporovat ji," prozradil Feri.

Podpoří ji také místopředseda strany Jan Vitula. "Domnívám se, že je přece jenom zkušenější praktik v řízení strany než Czernin, kterého mám ale také rád," řekl Vitula. Podle něj je Pekarová Adamová člověk, který umí říct jasný názor a umí zaujmout. V jihomoravské organizaci, pod kterou Vitula spadá, je prý členská základna také nakloněná spíše k ní. Pekarová Adamová má navíc podporu i dalšího z místopředsedů Marka Ženíška.

Naopak Czernin by na sněmu mohl posbírat hlasy od delegátů ze svého Středočeského kraje. "Lze předpokládat, že se u nás projeví to, že Tomáš Czernin je naším členem. Ale je to volba tajná a každý delegát volí podle svého vědomí a svědomí," řekl šéf středočeské TOP 09 Jan Jakob. On sám však odmítl prozradit, kdo je jeho favoritem. "Jméno vám neřeknu. Jsem rád, že máme dva výborné kandidáty. A pevně věřím, že po sněmu bude utvořený silný tým a že v něm oba budou," dodal Jakob.

Pro Czernina je rovněž důležitá podpora otců zakladatelů Kalouska se Schwarzenbergem, kteří ho již před časem otevřeně podpořili. Ani jeden z nich už v nejužším vedení strany není - Schwarzenberg je pouze čestným předsedou a Kalousek předsedou poslaneckého klubu. Ve straně však stále jde o vlivné postavy a jejich názor má váhu.

I sám Czernin je mezi straníky oblíbený, což uznávají i podporovatelé jeho soupeřky. "Je poměrně populární osobnost. Určitě je to člověk, který dokázal zaujmout část členské základny. Nedokážu říct najisto, jak to dopadne," podotkl místopředseda Vitula.

Souboj liberálky s konzervativcem

V TOP 09 se sdružují dva proudy - konzervativní a liberální. Oba z kandidátů představují odlišný tábor. Nakonec to ilustruje postoj obou z nich k manželství homosexuálů. Zatímco Czernin je pouze pro takzvanou tradiční rodinu, tedy otce a matku, přestože proti registrovanému partnerství nic nemá, Pekarová Adamová je zastánkyní toho, že i homosexuální páry by měly mít právo uzavírat plnohodnotné sňatky.

Právě konzervativnější ukotvení Czernina by mohlo podle poslance Feriho hrát svou roli v patrně největším cíli, který před TOP 09 stojí. Tedy ve snaze domluvit se s dalšími stranami na společné kandidátce do příštích sněmovních voleb. Pokud by strana preferovala skromnější variantu - tedy pouze spojení se Starosty a nezávislými - mohly by být tyto názory na obtíž. "Ideové vymezení Tomáše Czernina je konzervativnější, víc lidovecké. To je myslím něco, s čím by mohli mít Starostové a nezávislí velký problém," odhaduje Feri.

Starosty navíc od spolupráce s TOP 09 kdysi odrazovala postava bývalého předsedy Kalouska, se kterým je Czernin spojován, přestože on sám odmítá, že by byl jeho "loutkou". Tato nálepka by mohla být problematická i v případě snahy o širší koalici, ve které by byli také lidovci a ODS. Na druhou stranu Czerninovy názory budou těmto konzervativním stranám patrně bližší.

Straníci se však shodují, že v listopadu se nebude rozhodovat o tom, jestli se strana vydá na konzervativní, či liberální cestu. Mix obou ideologických základů naopak mnozí považují za přednost. "Nemyslím si, že ani jeden z případných předsedů by měl tendenci druhý směr utlačovat. Oba dva by byli schopni velmi obratně pracovat s oběma proudy," řekl Vitula.

"Mladá progresivní žena je dobrý kandidát"

Ačkoliv o éře Jiřího Pospíšila dosud členové TOP 09 mluví jako o úspěšné - vzhledem k jeho výsledkům v evropských a zejména pražských komunálních volbách, kterých dosáhl ve spojení s dalšími stranami - stranu se mu nepodařilo ve volebních průzkumech výrazněji odlepit od pětiprocentní hranice, jejíž překročení je nutné pro vstup do sněmovny.

Pekarová Adamová sází na to, že se jí podaří stranu restartovat a preference zvednout. Politoložka a odbornice na politický marketing Anna Shavit se domnívá, že je to v jejích silách. "Dovnitř strany nevidím, takže nevím, jestli je člověk, který stranu sjednotí a tak dále. Ale pohledem zvenku, z čistě pragmatického a marketingového hlediska, je samozřejmě mladá progresivní žena dobrý kandidát. Může to být pro TOP 09 dobrá volba, protože může oslovit i další jiné voliče," řekla Shavit.

Czernin si však nemyslí, že by Pekarová Adamová mohla potřebnou změnu přinést. "Markéta udržuje současné bezčasí, zatímco já nabízím změnu. Věřím, že TOP 09 vyjde z volebního sněmu posílena," napsal na Twitter Czernin.

Pekarovou Adamovou takové vyjádření překvapilo, protože ostrou vnitrostranickou kampaň vést nechce. "Měla by být vedena slušně, čestně, bez nějakého osočování druhé strany. Já to nechtěla a nebudu hrotit. Mrzí mě, když si vezmu, že (Czernin) je také místopředsedou, a slova o bezčasí a podobných věcech od něj nezazněla na předsednictvu, kde bychom mohli řešit třeba nějaké jeho návrhy na řešení situace. Nikdo to nezaznělo. Mrzí mě to a doufám, že s tímhle stylem přestane," řekla Pekarová Adamová.