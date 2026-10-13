„Mám teď zdravotní problémy.“ Šéf rozpočtového výboru za Motoristy Pikora skončil v nemocnici

Zasedání rozpočtového výboru v pondělí po volebním víkendu začalo netradiční zprávou. Předseda výboru a ekonomický expert strany Vladimír Pikora (Motoristé sobě) podle informací, které zazněly hned v samotném úvodu jednání, musel absolvovat lékařský zákrok. Poprvé od jeho nástupu do funkce se tak výbor konal bez něj.
„Ano, byl jsem v nemocnici,“ potvrdil Pikora v úterý deníku Aktuálně.cz. Podle zjištění redakce mělo jít o poměrně akutní a vážnou zdravotní situaci.
„Mám teď určité zdravotní problémy, víc bych to ale v tuto chvíli nerozebíral,“ uvedl poslanec s tím, že nyní je již v pořádku, byť ho v nejbližší době čeká ještě operace.
„Nejsem prezident, který obvykle ve vyspělých zemích detailně zveřejňuje svůj zdravotní stav,“ dodal ještě šéf klíčového sněmovního rozpočtového výboru.
Zda se na jeho hospitalizaci podepsal i stres z poslední doby, Pikora odmítl jakkoliv komentovat. Není to přitom tak dlouho, co v rozhovoru pro Aktuálně.cz otevřeně přiznal, že vážně zvažoval složení svého poslaneckého mandátu.
Vyjednávání o státním rozpočtu na rok 2026 byla podle něj natolik náročná a vyčerpávající, že reálně pomýšlel na úplný konec v politice.
Jeho domovské straně Motoristé sobě je vyčítáno, že hlasuje pro rozpočet s obřím deficitem ve výši 386 miliard korun. A to přesto, že před volbami svým voličům slibovala úspory a nekompromisní ozdravení zadlužené státní kasy. Strana také tvrdila, že bude v koalici „hlídat Babiše“.
Bez nás by ten schodek byl ještě vyšší, snažil se vysvětlovat Pikora.
V nedávné době navíc známý ekonom absolvoval náročné a veřejně sledované rozvodové řízení, během kterého ho jeho dnes již bývalá manželka Markéta Radhi Šichtařová obvinila z domácího násilí.
Konečný rozsudek dokonce zveřejnila začátkem října na svých sociálních sítích s doprovodným textem, že jí soud dal plně za pravdu.
Vladimír Pikora na tato obvinění před týdnem reagoval ostrým prohlášením. V něm se bránil, že nic takového se v oficiálním rozsudku nepíše. A obvinil Šichtařovou ze lži.
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