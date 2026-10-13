Přeskočit na obsah
Benative
13. 10. Renáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

„Mám teď zdravotní problémy.“ Šéf rozpočtového výboru za Motoristy Pikora skončil v nemocnici

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Zasedání rozpočtového výboru v pondělí po volebním víkendu začalo netradiční zprávou. Předseda výboru a ekonomický expert strany Vladimír Pikora (Motoristé sobě) podle informací, které zazněly hned v samotném úvodu jednání, musel absolvovat lékařský zákrok. Poprvé od jeho nástupu do funkce se tak výbor konal bez něj.

Zda se na jeho hospitalizaci podepsal i stres z poslední doby, odmítl Vladimír Pikora (na archivním snímku ze sněmovny) jakkoliv komentovat.
Zda se na jeho hospitalizaci podepsal i stres z poslední doby, odmítl Vladimír Pikora (na archivním snímku ze sněmovny) jakkoliv komentovat. Foto: HN – Libor Fojtík
Reklama

„Ano, byl jsem v nemocnici,“ potvrdil Pikora v úterý deníku Aktuálně.cz. Podle zjištění redakce mělo jít o poměrně akutní a vážnou zdravotní situaci.

„Mám teď určité zdravotní problémy, víc bych to ale v tuto chvíli nerozebíral,“ uvedl poslanec s tím, že nyní je již v pořádku, byť ho v nejbližší době čeká ještě operace.

Související

„Nejsem prezident, který obvykle ve vyspělých zemích detailně zveřejňuje svůj zdravotní stav,“ dodal ještě šéf klíčového sněmovního rozpočtového výboru.

Zda se na jeho hospitalizaci podepsal i stres z poslední doby, Pikora odmítl jakkoliv komentovat. Není to přitom tak dlouho, co v rozhovoru pro Aktuálně.cz otevřeně přiznal, že vážně zvažoval složení svého poslaneckého mandátu.

Reklama
Reklama

Vyjednávání o státním rozpočtu na rok 2026 byla podle něj natolik náročná a vyčerpávající, že reálně pomýšlel na úplný konec v politice.

Jeho domovské straně Motoristé sobě je vyčítáno, že hlasuje pro rozpočet s obřím deficitem ve výši 386 miliard korun. A to přesto, že před volbami svým voličům slibovala úspory a nekompromisní ozdravení zadlužené státní kasy. Strana také tvrdila, že bude v koalici „hlídat Babiše“.

Související

Bez nás by ten schodek byl ještě vyšší, snažil se vysvětlovat Pikora.

V nedávné době navíc známý ekonom absolvoval náročné a veřejně sledované rozvodové řízení, během kterého ho jeho dnes již bývalá manželka Markéta Radhi Šichtařová obvinila z domácího násilí.

Reklama
Reklama

Konečný rozsudek dokonce zveřejnila začátkem října na svých sociálních sítích s doprovodným textem, že jí soud dal plně za pravdu.

Vladimír Pikora na tato obvinění před týdnem reagoval ostrým prohlášením. V něm se bránil, že nic takového se v oficiálním rozsudku nepíše. A obvinil Šichtařovou ze lži.

Možná vám uniklo: U daní by udělal jednu výjimku. Vlivný motorista řekl, jak těžké je jednat s Babišem

U daní by udělal jednu výjimku. Vlivný motorista řekl, jak těžké je jednat s Babišem | Video: Pavel Štrunc


Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Hlaváček (STAN) na tiskové konferenci Starostů.
Petr Hlaváček (STAN) na tiskové konferenci Starostů.
Petr Hlaváček (STAN) na tiskové konferenci Starostů.

ŽIVĚ Příští týden bude mít Praha koalici, vzkázal horký favorit na primátora

Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií.

Vládní letoun Airbus A-319CJ na archivním snímku
Vládní letoun Airbus A-319CJ na archivním snímku
Vládní letoun Airbus A-319CJ na archivním snímku

Česká podnikatelská mise má problém. Vládní letadlo se v Ázerbájdžánu porouchalo

Česká podnikatelská mise do Střední Asie narazila na komplikace hned při první zastávce. Vládní Airbus, který přepravuje delegaci vedenou ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD), se v Ázerbájdžánu porouchal. Nebylo proto jasné, zda se všichni účastníci dostanou včas na další plánovaná jednání. Na problém upozornil Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aljaška, USA, Rusko, summit, Trump, Putin, mír, Ukrajina, jednání
Aljaška, USA, Rusko, summit, Trump, Putin, mír, Ukrajina, jednání
Aljaška, USA, Rusko, summit, Trump, Putin, mír, Ukrajina, jednání

ŽIVĚ „Má o dohodu větší zájem než Zelenskyj,“ řekl Trump o Putinovi

Ruský prezident Vladimir Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump, napsala v noci na dnešek agentura DPA. Trump také na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama