Mám strach, všechno jsem smazal. Byl to promyšlený psychologický teror, říká bojovník proti šmejdům

Bojovník proti "finančním šmejdům" Vít Kalvoda v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se rozhodl skončit se svým pořadem Hvězdný prachy, kde lidem radil, jak se bránit proti podvodům ze strany nepoctivých poradců. Poslední kapkou bylo, když mu někdo o víkendu zapálil auto. "Nečekal jsem, že to může dojít až takhle daleko," říká Kalvoda. Vyhrožování popisuje jako nemoc, která ho vyřazovala z provozu a bránila mu v normálním životě.

Aktuálně.cz: Vypadá to, že někomu vadíte. Víte proč?

Vít Kalvoda: Nedokážu si představit jiný důvod, než že chtěli zastavit moji činnost. Protistrana se bojí mého informování veřejnosti o tom, jakým způsobem k finančním podvodům vlastně dochází.

Tušíte, kdo by za výhrůžkami mohl stát?

Pochopitelně jsem se nad tím zamýšlel. Za nejpravděpodobnější pokládám jednu brokerskou společnost, která se se mnou soudí kvůli údajnému poškození dobrého jména.

O jakou společnost jde?

Jméno té firmy neřeknu, bojím se, že by se mohlo stát ještě něco horšího.

Jaké výhrůžky vám chodily?

Policie se to trochu zdráhá klasifikovat jako vyhrožování. Já bych to označil jako velice promyšlený psychologický teror. S přítelkyní máme restauraci a ty výhrůžky se týkaly "úřednické buzerace". Vytváření nejasných hrozeb, že na nás přijde kontrola z finančního úřadu nebo sociálky. Je to jako nemoc, celá ta jejich akce mě kompletně vyřazovala z provozu. Moje aktivita pomoci spotřebitelům, která mě donedávna vůbec neživila, mně najednou začala brát obrovské množství času, který nemá vůbec žádný užitek.

Hrozby vám chodily mailem, nebo v SMS zprávách?

Dostal jsem tři anonymní SMS z internetu. Jednu s tím, že na nás přijde sociálka. To jsem nebral vážně. Říkal jsem si, že to může posílat kdejaký blázen. Poté ale přišla další SMS, kde byla výhrůžka kontrolou z pracovního úřadu. Takže jsem pochopil, že to bude asi snaha o nějakou soustavnější buzeraci, jejímž cílem bylo mě zdržovat od práce nebo mi naznačit, že bych měl přestat dělat něco, co jim vadí.

Snažila se policie dopátrat, kdo je posílal?

Policie mi tvrdila, že jim poskytovatel SMS brány odmítl sdělit IP adresy, a že se tím pádem nedá nic dělat.

Vyplnila se někdy nějaká z výhrůžek?

Jen přišel nějaký člověk, který předstíral, že je z pracovního úřadu, a varoval nás, že přijde kontrola a dostaneme obrovskou pokutu. Nic se ale nestalo. Já jsem ale ztratil několik dnů tím, že jsem kontroloval, jestli náhodou někde v restauraci nemáme nějaký problém.

Poté nám v rychlém sledu někdo zapálil popelnici a ukradl mi kolo. Vše vyvrcholilo podpálením auta, což se stalo minulý týden v noci na neděli. Auto bylo zaparkováno u parku, takže hrozilo, že vznikne požár.

Jak je policie daleko s vyšetřováním?

Policie potvrdila, že auto někdo opravdu zapálil, ale nenašla žádnou zápalnou látku. Tvářili se na mě celkem nedůvěřivě, jestli si to celé nevymýšlím. Protože nějaká finanční mafie jim zněla hodně neuvěřitelně. Já jsem taky nečekal, že to může dojít až takhle daleko.

Podal jste trestní oznámení?

Ano, podal. Policie mě dříve informovala, že ještě neví, jestli to bude klasifikovat jako trestný čin, protože jim to připadalo banální. To se ovšem změnilo v okamžiku, kdy mi podpálili auto.

Máte stále strach?

Ano, strach samozřejmě mám a po nocích hlídám, jestli někdo nejde okolo domu. Doufám, že jsem správně odhalil, komu vadíme. Schoval jsem všechna videa naší série Hvězdný prachy a vypnul jsem webové stránky, tak doufám, že už nemůžu nikomu vadit.

Setkal jste se už někdy s podobným zastrašováním?

Myslím si, že obdobnému tlaku musel čelit Daniel Hůle z Člověka v tísni, který podobně bojoval proti úvěrovým predátorům. A také režisér dokumentu Šitkredit Martin Řezníček, kterého zmlátili.

Dovedete si představit, že byste se k boji s "finančními šmejdy" někdy vrátil?

Mohlo by se to stát v případě, že by policie chytila pachatele těch trestných činů a já bych viděl, že jsem konečně v bezpečí.

autoři: Lukáš Prchal, Michal Polák