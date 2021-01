"Nechtěný" generál vyměnil armádu za technologie, radí ambiciózní firmě na ČVUT

Někdejší druhý muž české armády generál František Malenínský po odložení uniformy zakotvil v novém oboru. Od nového roku působí ve vedení univerzitního startu-pu zabývajícího se moderními technologiemi. Firma má zázemí na Českém vysokém učení technickém. Podle zjištění Aktuálně.cz bude generál radit i samotné univerzitě. Malenínského poslední armádní štací byla funkce českého představitele v NATO.

Generálporučík František Malenínský se loni 31. října vrátil z tříleté mise v NATO. Českou republiku tam zastupoval v jeho vojenském výboru, což je nejvyšší vojenský orgán aliance. Určuje obrannou strategii celého paktu. Armáda se s ním nedohodla na prodloužení jeho závazku, s posledním dnem loňského roku se tak jeho vojenská kariéra uzavřela.

Od nového roku nastoupil coby viceprezident start-upu TRIX Connections při Českém vysokém učení technickém. Firma po vypuknutí jarní vlny epidemie koronaviru vyvinula ochrannou polomasku, již lze sériově vyrábět pomocí technologie 3D tisku. Na podzim pak společně s univerzitou vytvořila systém na on-line monitoring lůžkových kapacit v nemocnicích. Malenínský má firmě pomoci s dalším rozvojem.

"Jako viceprezident budu zajišťovat poradenství v oblasti strategického partnerství. Když bude start-up přicházet s novými projekty v oblasti umělé inteligence, digitalizace či nových technologií, budu s ním konzultovat, kam takové projekty nasměrovat," řekl Aktuálně.cz generál Malenínský.

Hledání strategických partnerů

V praxi to bude znamenat, že generál v rámci hodnocení každého nového projektu zváží jeho potenciál k možné spolupráci se zahraničními či domácími partnery z privátní i veřejné sféry. "Kontakty, které jsem během kariéry získal, mají smysl. U každého projektu ověřím, zda by se dal uplatnit třeba v rámci evropské obranné strategie, u zahraničních firem nebo i české armády, pokud jí to může přinést nový pohled," dodal.

Podle šéfa společnosti Víta Dočkala je v současné vyhrocené době poptávka po komplexním přístupu k řešení problémů, v čemž má generál, vzhledem ke svým profesním zkušenostem a osobnostní výbavě, firmě pomoci. "Pro nás je spolupráce s generálem Malenínským velkou poctou. Vážíme si toho, že jsme svým přístupem, plány a strategickým směřováním takovou osobnost zaujali," uvedl.

Malenínský se na firmu poprvé obrátil ještě coby představitel NATO loni na jaře, když zaznamenal její úspěch s vynalezením zmíněné polomasky. Firma tehdy avizovala ochotu poskytnout know-how na její výrobu prakticky komukoliv. "Požádal jsem pana ředitele, aby k tomu zpracovali podklady, které jsem pak rozdal jednotlivým (aliančním) státům, ať se v případě zájmu na TRIX Connections obrátí," řekl Aktuálně.cz generál.

Vedle firmy také poradcem na ČVUT

V průběžném kontaktu s vedením firmy Malenínský zůstal, ačkoliv po odchodu z armády uvažoval i o dalších možnostech. Obě strany se však loni 15. prosince dohodly na trvalé spolupráci. Malenínský bude podle zjištění Aktuálně.cz od 15. ledna nově působit i coby seniorní poradce Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT.

"S partnery, jako je generál Malenínský, hodně získáváme a budeme schopni přicházet s koncepčními řešeními, která pomocí technologií pomohou lépe zvládat obdobné krize a připravit se na situace, které mohou přijít," sdělil spoluzakladatel firmy TRIX Connections Jaroslav Lísovec.

Jedenašedesátiletý generálporučík ve výslužbě strávil v armádě skoro čtyřicet let, začínal coby četař roku 1982. Před svým odchodem do NATO v červenci 2017 sloužil jako první zástupce tehdejšího náčelníka Generálního štábu Josefa Bečváře. Mise v NATO se nakonec ukázala coby jeho poslední v uniformě. Po dohodě se současným prvním mužem české armády Alešem Opatou už nedošlo k prodloužení jeho vojenského závazku.

"Jedná se o rozhodnutí náčelníka Generálního štábu (Aleše Opaty), které ministr obrany akceptoval. František Malenínský je uznávaný a zkušený voják, je ale skutečností, že počet generálských míst v armádě je omezený a každá vojenská kariéra jednou musí skončit," sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek, když na Malenínského konec v armádě Aktuálně.cz loni v srpnu upozornilo.