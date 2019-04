Majka, postrach zahrady? K panice není důvod, říká entomolog o jedovatém broukovi

Vypouští páchnoucí tekutinu, která způsobuje dráždivé puchýře a po požití většího množství jedu i smrt. Brouci z čeledi majkovitých se v České republice potýkají s pověstí nebezpečného hmyzu, před kterým je třeba si dát velký pozor. Na sociálních sítích lze v těchto dnech narazit na osobní zkušenosti s tímto broukem a varování před jeho jedem. Podle entomologa Aleše Bezděka by měl být člověk při setkání s majkou opatrný, důvod k panice ale nevidí.

V Česku se nejčastěji vyskytuje majka obecná nebo majka fialová. V obou případech se jedná o jeden až čtyři centimetry velkého tmavého brouka. Na první pohled se tedy nijak nevymyká.

Jeho hemolymfa, tedy obdoba krve u hmyzu, však obsahuje kantaridin, který při kontaktu s pokožkou vytváří nepříjemné puchýře. A třicet miligramů této látky v čistém stavu může člověku údajně způsobit i smrt. Například před třemi roky skončil na jednotce intenzivní péče malý chlapec, informoval web TN.cz.

Podle Aleše Bezděka z Entomologického ústavu Akademie věd ČR ale není třeba panikařit. "Zvíře samozřejmě částečně jedovaté je, ale žádnou paniku bych z toho nedělal," uvedl pro Aktuálně.cz. "Aby se člověk majkou otrávil, tak by jich musel sníst několik. Nenapadá mě, jak by k tomu mohlo dojít," řekl.

Případ, kdy by došlo k vážné otravě, si entomolog nepamatuje. "Dokonce nemám ani informaci o tom, že by ji snědla nějaká domácí zvířata. Myslím, že si dávají dost pozor," uvedl Bezděk.

I tak by ale měl být člověk kolem majek opatrný. Pokud se cítí ohrožená, vypouští z kolen nažloutlou tekutinu, která může podráždit pokožku. Člověk by si měl dát také pozor, aby kantaridin nepřišel do kontaktu s citlivou sliznicí, jako je třeba jazyk nebo oko.

Při jemné manipulaci ale nemusí majka vypustit vůbec nic. Pokud ji tedy naleznete například doma na zahradě a budete ji chtít mít z pozemku pryč, můžete ji opatrně odnést. Nejlepší je ale použít rukavici. "Člověk se k ní musí chovat mírumilovně. Tak, aby se necítila ohrožená," vysvětluje Bezděk.

Pozor také na slunéčka

V jarním období se mohou s majkami poměrně běžně setkat obyvatelé jižních a středních Čech a jižní Moravy. "Většina našich druhů majek je teplomilných. Určitě neleze někam výrazně do hor, dává přednost otevřené krajině, protože larvy majek se vyvíjejí v hnízdech samotářských včel," uvedl Bezděk.

Majkovití jsou téměř jedinými brouky v české přírodě, kteří mohou být pro člověka svým obsahem kantaridinu nějakým způsobem nebezpeční. Do čeledi spadají také například puchýřníci lékařští, kterým se dříve říkalo španělské mušky. Jejich kantaridin se dříve používal k výrobě jedů či afrodiziak.

Dráždivě mohou na člověka působit také látky, které vylučuje slunéčko východní. "Jeho hemolymfa může způsobovat u alergických lidí potíže podobné senné rýmě, alespoň se to tedy tvrdí v literatuře," říká Bezděk. V menším objemu se kantaridin vyskytuje také v hemolymfě páteříčkovitých nebo červenáčkovitých.