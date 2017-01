Majitelé vyhořelé haly v Kopřivnici viní hasiče kvůli způsobené škodě. Jejich šéf kritiku odmítá

před 16 minutami

Majitelé haly v Kopřivnici na Novojičínsku viní hasiče, že za škodu sto milionů korun, kterou způsobil pozář, částečně mohou oni kvůli jejich neadekvátnímu postupu. Požár podle nich mohl být uhašen už v samotném zárodku. Jeden z majitelů chce dokonce na hasiče podat trestní oznámení. To však odmítá ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček, podle kterého byl jejich postup profesionální. Navíc podle něj naopak majitelé pochybyli, když prostory byly nedostatečně zabezpečené.

Kopřivnice (Novojičínsko) - Ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček odmítá kritiku některých podnikatelů z Kopřivnice na Novojičínsku za zásah při sobotním požáru tamní haly. Její majitelé tvrdí, že škoda, která je odhadem okolo 100 milionů korun, byla tak vysoká kvůli neadekvátnímu postupu hasičů. Uvádějí, že požár mohli hasiči uhasit v samotném zárodku. S tím Vlček nesouhlasí. Podle jeho názoru byl zásah profesionální. Tvrzení kritiků označil za zavádějící.

Jeden z majitelů haly Michal Hric dokonce chce podat na hasiče trestní oznámení. Záležitost už předal svému právníkovi. "Nechci to jen tak nechat," řekl. Domnívá se, že kdyby systém, podle nějž jednotky hasičů vyjíždějí k zásahům, umožnil okamžité nasazení podnikových hasičů Tatry, nemusel se požár tak rozšířit. "Jednak to mají na místo 300 metrů. Navíc mají i dokumentaci k halám a také jsou na zásahy v halách speciálně vycvičeni," řekl.

Vlček v té souvislosti řekl, že podnikoví hasiči nejsou v požárních poplachových plánech zahrnuti s ohledem na jejich prioritní využití v areálech daných firem, kde existuje zvýšené nebo vysoké riziko požáru. Loni podle Vlčka evidovali tatrováčtí hasiči kolem sta výjezdů a jen v jednom případě šlo o zásah mimo areál automobilky.

V sobotu podle Vlčka hasiči dostali informaci nejprve jen o kouři, který z objektu vycházel. "Operační středisko proto na místo poslalo jednotky v 1. stupni požárního poplachu. V první fázi události byly nasazeny tři cisternové automobilové stříkačky s celkem 13 hasiči, přičemž první jednotka se na místo dostavila devět minut po skončení tísňového hovoru," řekl.

Podnikatel Radim Jurečka zase uvádí, že se hasiči nepokusili vstoupit do budovy a hasit zevnitř. I to Vlček odmítá. Řekl, že hned jedna z prvních jednotek vstoupila do budovy s tím, že chtěla hasit. "Zjistila silné zakouření uvnitř haly a také vysokou teplotu ve střešní konstrukci. Přibližně 400 stupňů Celsia," uvedl Vlček. Podle něj hrozilo zřícení střech, a proto hasiči ustoupili a začali střechu ochlazovat z venku. Velitel zásahu vzápětí vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu a povolal posily. Na místo zamířilo dalších šest jednotek čítajících 24 hasičů. "Celkem bylo nasazeno 46 vozidel a 150 hasičů," doplnil.

Objekt o rozloze okolo 12 000 metrů čtverečních je složený z několika průmyslových hal. V minulosti je automobilka Tatra využívala jako lisovnu. Nyní patří několika vlastníkům. Někteří z těch, které ČTK oslovila, nejsou se zásahem spokojení. Oheň zničil velkou část budovy. Příčinu nyní zjišťují vyšetřovatelé hasičů a policie.

Vlček poukázal na nedostatky, na které hasiči při zásahu narazili. "Majitelé by se měli zamyslet nad tím, jak je možné, že prostory byly nedostatečně zabezpečeny. Byl tam materiál, který v průběhu požáru způsoboval exploze, na hořlavé střeše byla umístěna fotovoltaika bez schválení hasičů, nebyly dostupné potřebné plány objektu," uvedl a dodal, že vše toto přispělo k rozsahu požáru.

"Jsem přesvědčen, že tentokrát vedle profesionality při nás stálo i štěstí, když u tak závažného požáru, kde vybuchovaly tlakové láhve a došlo ke zřícení štítové stěny, nebyl nikdo zraněn či usmrcen," dodal ředitel krajských hasičů.

