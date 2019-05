Pošlete nám na nové auto 636 milionů krejcarů, napsali úředníci pražskému magistrátu

Nezvyklou žádost obdržel pražský magistrát od Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Úředníci totiž popustili uzdu fantazii a inspirovali se převodními tabulkami z roku 1892. Místo 13 milionů korun žádají po magistrátu částku přes 636 milionů krejcarů. Ačkoli ředitel institutu Ondřej Boháč doufá, že i přes to žádost projde, magistrát ji považuje za pouhý vtip.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) by rád mezi svůj majetek zařadil nový elektromobil, kterým by nahradil naftový model z roku 2002. Finance na nový vůz by chtěl institut čerpat z investičního fondu, k tomu však potřebuje schválenou žádost od magistrátu.

Úředníci si psaní rutinní žádosti o uvolnění prostředků zpestřili přepočtem nákladů z korun na krejcary. Místo necelých 13 milionů korun, tak po magistrátu žádají částku přesahující 636 milionů krejcarů.

"To byl takový hec. Náhodou jsme narazili na přepočet korun na krejcary. A začalo nás fascinovat spojení krejcar a milion nebo krejcar a miliardy. Takže jsem si spočítal, že rozpočet Institutu pro plánování a rozvoj je 300 milionů korun, ale zároveň 15 miliard krejcarů," řekl Aktuálně.cz Boháč.

Převod pracovníky institutu natolik fascinoval, že se ho rozhodli využít při psaní formální žádost. Mezi sebou se proto vsadili, že žádost o převod investic sepíší v krejcarech a počkají, jak na to bude magistrát reagovat.

Magistrát žádost institutu považuje za pokus o vtip. "Pokud vím, tak tento dopis byl myšlen ze strany IPRu pouze jako vtip," napsal redakci PR asistent magistrátu Tomáš Provazník. Na otázku, zda se žádostí tedy magistrát nebude zabývat, zatím neodpověděl.

Řediteli institutu se dosud nikdo z magistrátu neozval. Žádost i nadále považuje za dostatečnou, protože podle něj obsahuje všechny náležitosti. Pro doplnění k dokumentu připojil také převodní tabulky z roku 1892, aby bylo jasné, jak k sumě dospěli.

"Já doufám, že to projde. Předpokládám, že nám to nepošlou v krejcarech, protože bychom to nedokázali proinvestovat," smál se Boháč.