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Macinkův poradce sdílel podvrh vytvořený umělou inteligencí. Ozval se už i Ústavní soud

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus

Spor o kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla se přesunul i na sociální sítě. Externí poradce ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) Pavel Šik naznačil, že ústavní soudce Pavel Šámal rozhodující o případu udržuje blízké vztahy s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem. Jako důkaz použil zjevný podvrh vytvořený umělou inteligencí, proti němuž se následně ohradil i Ústavní soud.

Fotografie, na níž mají být zachyceni soudce Pavel Šámal, Petr Kolář a Světlana Witowská, je zjevným podvrhem vytvořeným umělou inteligencí. Stejný názor má i Ústavní soud.
Fotografie, na níž mají být zachyceni soudce Pavel Šámal, Petr Kolář a Světlana Witowská, je zjevným podvrhem vytvořeným umělou inteligencí. Stejný názor má i Ústavní soud.Foto: Síť X / Aktuálně.cz
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Na svém facebookovém profilu naznačil, že zpravodaj případu u Ústavního soudu Pavel Šámal udržuje blízké vztahy s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem a jeho partnerkou, novinářkou Světlanou Witowskou.  

Odkazoval přitom na údajné společné setkání na festivalu Smetanova Litomyšl. Jenže právě tento „důkaz“ se začal rychle rozpadat. Podle Ústavního soudu jde totiž o podvrženou fotografii, která s realitou nemá nic společného. Soud se proti jejímu šíření veřejně ohradil.

„Důrazně se ohrazujeme proti údajné fotografii, která koluje na sociálních sítích a na níž má být zachycen soudce Ústavního soudu Pavel Šámal ve společnosti Petra Koláře a Světlany Witowské na festivalu v Litomyšli. Jde zjevně o podvrh vytvořený pomocí umělé inteligence, který nemá s realitou nic společného,“ uvedl Ústavní soud.

Ústavní soudce Pavel Šámal uvedl, že Petra Koláře osobně nezná a nikdy si s ním nebyl ani představen. Zároveň upozornil, že na podvrženém snímku má oblek i brýle, které nosil před mnoha lety v době, kdy vedl Nejvyšší soud. „Byl jsem tam se svou paní, to je jediná pravda na těch lžích,“ citoval soudce Deník N. 

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„Žádám, aby přestal šířit lži.“

Ohradili se také Kolář i Witowská. Oba uvedli, že se Šámalem nikdy osobně nemluvili ani vedle něj na festivalu neseděli.

„Žádám poradce pana Šika, aby přestal šířit lži a poškozovat dobré jméno lidí, o kterých píše nehoráznosti. Na Smetanově Litomyšli jsme byli, s panem Šámalem se neznám a nikdy jsem vedle něj neseděla ani shodou okolností. Očekávám omluvu,“ podtrhla Witowská. 

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„S panem ústavním soudcem Šámalem se osobně neznám a nevzpomínám si, že bych s ním někdy mluvil, natož se fotil. Ale prý nám to na té fotce sluší,“ napsal pak Kolář ironicky. 

Pavel Šik přitom nevystupuje jen jako komentátor na sociálních sítích. Na oficiálních stránkách ministerstva zahraničí je veden jako externí poradce ministra Macinky. Resort uvádí, že pro ministra připravuje strategické analýzy a podílí se na posuzování geopolitických rizik a příležitostí pro Českou republiku. 

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Kauza zasáhla i ministerstvo 

Do kauzy byl tak zatažen i šéf diplomacie. Ani ten tvrzení svého poradce nevyvrátil. Na otázku novinářů podle Deníku N reagoval slovy, že „neví“ a že Petru Kolářovi nevěří. 

Aktuálně.cz oslovilo také ministerstvo zahraničí s dotazem, zda se zabývá příspěvkem Pavla Šika, který sdílel fotografii označenou Ústavním soudem za podvrh vytvořený umělou inteligencí, a zda v této věci podniká nějaké kroky. Do vydání článku ale resort neodpověděl.

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Celá věc je přitom mimořádně citlivá. Šámal je jedním z 15 ústavních soudců - zároveň je soudcem zpravodajem kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla proti vládě kvůli sporu o summit NATO v Ankaře.

Šik svými příspěvky naznačoval, že soudce mohl být při rozhodování ovlivněn lidmi z prezidentova okolí. Dosud ale nevysvětlil, odkud tyto informace získal ani jak si je ověřoval. 

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Není to poprvé

Nejde přitom o první případ, kdy do české politiky pronikly evidentní podvrhy vytvořené umělou inteligencí. 

Letos na jaře například policie prověřovala falešný snímek, na němž byli pomocí umělé inteligence vyobrazeni předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, teolog Tomáš Halík a muž obviněný z terorismu v souvislosti s požárem pardubické zbrojovky.

Fotografii tehdy na sociálních sítích sdílel náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD). Po upozornění, že jde o podvrh, příspěvek smazal a ministr školství Robert Plaga jeho postup označil za velmi vážné pochybení. 

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Také v nynějším případě se údajná fotografie začala šířit především prostřednictvím anonymních a proruských účtů na sociálních sítích. Následně se ale stala součástí argumentace externího poradce ministra zahraničí, přestože ji Ústavní soud označil za podvrh a všichni lidé zachycení na snímku její autenticitu jednoznačně odmítli.

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