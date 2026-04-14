Macinkův nečekaný úder, zveřejnil rozhovor s Pavlem. Zmínil „odpudivou cenzuru“

Viet Tran
Ondřej Stratilík
Viet Tran
Ondřej Stratilík
Viet Tran,Ondřej Stratilík

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) nečekaně zveřejnil „cenzurovaný“ rozhovor, který natočila Armáda ČR s prezidentem Petrem Pavlem. Zhruba 36 minut dlouhé video má na svých sociálních sítích. V příspěvku si neodpustil kritiku médií či opozice. „Lepší lidé z pražské kavárny se pohoršují nad odpudivou cenzurou prezidenta,“ napsal Macinka s tím, že se „stačilo zeptat“ a video obdržel.

Zleva: prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka
Zleva: prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr MacinkaFoto: Aktuálně.cz
Ministerstvo obrany se dostalo pod palbou tvrdé kritiky poté, co redaktor deníku Aktuálně.cz Ondřej Stratilík v pondělí informoval o tom, že ozbrojené síly nemohly na podcastových platformách a webu YouTube.com po zásahu resortu publikovat předtočený rozhovor s prezidentem. Ten měl spatřit světlo světa 7. dubna. „Ze strany ministerstva obrany se současně nemohlo jednat o cenzuru, jelikož zástupci ministerstva zmíněné video neměli k dispozici,“ hájí se úřad dále s tím, že rozhovor od vojáků získalo „až po opakovaných výzvách“ v pondělí 13. dubna.

Související

O to větší překvapení si přichystal šéf diplomacie Petr Macinka k úternímu večeru – celý rozhovor, který vedla pracovnice tiskového oddělení generálního štábu Anežka Vrbicová s prezidentem Pavlem, zveřejnil ministr na svém facebookovém profilu.

„Stačilo se zeptat,“ vzkázal Macinka

Více než 36 minut dlouhé video natočené na Pražském hradě doprovodil rýpavými poznámkami, ve kterých se pustil do médií i opozičních stran.

„Lepší lidé z pražské kavárny se pohoršují nad odpudivou cenzurou prezidenta. Opozice bez tématu se dožaduje interview svého lídra. Kvalitní média nejsou schopna se rozhovoru dopátrat, aby mohla dále předat hluboké myšlenky, které v něm nepochybně zazněly,“ kritizoval Macinka, ačkoliv média opakovaně pokládala dotazy k rozhovoru jak resortu obrany, tak tiskovému oddělení armády, které věc ovšem nechtělo dále komentovat.

„Ministr Zůna a ministerstvo obrany toto video obdrželi teprve včera, takže všechny řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému. Jo, a fakt neměli problém mi ho poskytnout, takže se vlastně stačilo jen zeptat. Hrozní jsme, já vím. Tak tady ho máte. Sloužím lidu!“ dodal na závěr Macinka.

Plán obrany byl ovšem jiný

Jak už deník Aktuálně.cz uvedl dřív, ministerstvo obrany argumentuje tím, že k neodvysílání rozhovoru došlo kvůli interním jednáním o tom, jak lépe koordinovat komunikaci resortu.

Související

„Generální štáb požadoval založení samostatného YouTube kanálu, na kterém by byl obsah nově publikován namísto dosud využívaného společného kanálu s ministerstvem obrany. Zřízení nového komunikačního kanálu však podléhá interním schvalovacím procesům a pravidlům koordinované prezentace resortu, které dosud nebyly v tomto případě uzavřeny,“ píšou nyní podřízení Jaromíra Zůny.

Podle ministerstva obrany bylo odvysílání rozhovoru s prezidentem „prozatím“ odloženo. Stále prý nedošlo k dohodě, kde a kdy by se měl podcast objevit. Proč rozhovor dostal zrovna ministr zahraničí Macinka a proč jej zveřejnil na svých sociálních sítích, není jasné.

Mohlo by vás zajímat
UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona

Atlético je v semifinále LM. Barcelona dohrávala v deseti

Fotbalisté Paris St. Germain a Atlética Madrid jsou prvními semifinalisty Ligy mistrů. Oba týmy vytěžily z náskoku z prvních domácích duelů čtvrtfinále. Obhájci trofeje Paris St. Germain v dnešní odvetě díky dvěma gólům Ousmaneho Dembélého vyhráli v Liverpoolu 2:0. Atléticu ve španělském duelu stačila na domácí půdě i těsná porážka 1:2 s Barcelonou.

