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Domácí

Macinku vypískal rozzlobený dav. "To nebylo ani za bolševika,“ odpověděl ministr

Domácí

Nejprve se s nevolí setkal ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), později návštěvníci folklórního festivalu ve Strážnici vypískali i jeho spolustraníka a ministra zahraničí Petra Macinku. Bučeli na něj a vyzývali k odchodu. „Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika,“ řekl hlasitému amfiteátru předseda Motoristů.

Petr Macinka, ministr zahraničí, politik, 81. Mezinárodní folklorní festival Strážnice
81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, 27. června 2026, Strážnice, Hodonínsko. Vpravo na pódiu ministr zahraničí Petr Macinka.Foto: CTK – Šálek Václav
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Petr Macinka se na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici na Hodonínsku vydal v sobotu. Nečekaně přerušil soutěž verbířů a chtěl k divákům promluvit. Jenomže nedostal šanci. Jakmile se objevil na pódiu, návštěvníci začali pískat a bučet. Křičeli na něj: „Vypadni!“ Totéž se stalo den předtím i jeho spolustraníkovi Otovi Klempířovi.

Macinka chtěl na diváky promluvit právě kvůli Klempířovi. „Včera jste byli přísní na jednoho politika, tak si to dneska můžete zopakovat,“ řekl před plným amfiteátrem. „Klidně na mě bučte, ale prosím, pak mě nechte něco říct,“ zkoušel to na překvapené návštěvníky politik. Držel v ruce mikrofon a chodil nervózně po pódiu. Čekal, až se dav uklidní.

Situaci se pokusil uklidnit i moderátor. „Tak já moc děkuju za to, že jsme mohli vyjádřit názor, ale dejme mu prostor,“ snažil se pomoct Macinkovi. Ani jeden z nich ale neuspěl. Dav lidí na politika řval a hlasitě pískal. „Vypadni!“ ozývalo se.

„Děláte z toho politický festival“

Ministr zahraničí, který jezdí na festival ve Strážnici pravidelně, na to reagoval slovy: „Nadávat na politiky je český folklor, jsme na folklorním festivalu.“ Rozzlobený dav ho ale vyslechnout nechtěl. „Vy ani nevíte, co děláte. Netušíte to, ale vy z toho tady děláte politický festival, zbláznili jste se? Ani za bolševika to nebylo, za bolševika byl festival politické písně jinde a vy to z toho děláte teď tady. Ničíte si svůj vlastní festival,“ vzdal to nakonec ministr.

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Lidé totiž nebyli k uklidnění, Macinkovo vystoupení se změnilo v masivní protest. Nepomohlo ani to, že politik zmínil své rodiče - tanečníky folklorních souborů Břeclavan a Podlužan. Z pódia musel nakonec odejít. Jen co zmizel, ozval se obrovský potlesk.

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Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici pořádá Národní ústav lidové kultury. Kvůli extrémním teplotám museli pořadatelé upravit program, přesunuli některá vystoupení a zcela zrušili Krojovaný průvod, který bývá jedním z vrcholů akce.

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