Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva

Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.
„Až do odletu žádné informace a potom vždy až poté, co budeme v bezpečné vzdálenosti,“ zněly první instrukce k cestě s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) do Kyjeva.
Že se chystá na návštěvu napadené země vyrazit, bylo zřejmé v úterý odpoledne, kdy si telefonoval s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. Právě on ho nedávno k návštěvě Kyjeva vyzval a Macinka souhlasil. Od té chvíle se rozběhly rychlé přípravy. A na cestě do Kyjeva nechybí ani čestný prezident Motoristů Filip Turek. Ten je součástí delegace coby místopředseda zahraničního výboru.
Letadlo na vojenském letišti v pražských Kbelích bylo připraveno k odletu ve čtvrtek kolem sedmé hodiny večer. Ministr zahraničních věcí a šéf Motoristů Petr Macinka s doprovodem do něj nasedli, aby přibližně po hodině přistáli v Polsku. Od zahájení války na Ukrajině je totiž možné se dostat do Kyjeva pouze po zemi.
Krátce před odletem české delegace přitom americké velvyslanectví v Kyjevě vydalo varování před možným masivním útokem ruských sil na Ukrajinu v nadcházejících dnech. Cestou v letadle si tak Macinka nastudovával podrobnosti ohledně možného útoku plánovaného na předvečer a den jeho návštěvy.
Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu na sociálních sítích varoval před možností, že Rusové už v noci na pátek podniknou další rozsáhlé bombardování. „Dnes v noci může dojít k dalšímu masivnímu ruskému útoku. Je důležité věnovat pozornost varováním před nálety a v případě potřeby se uchýlit do krytů,“ uvedl Zelenskyj.
„V současné době Rusko sází spíše na zimu než na diplomacii – na balistické rakety namířené proti našemu energetickému systému než na spolupráci se Spojenými státy a dohody s prezidentem Trumpem,“ napsal na X.
Jak se ukázalo v noci na pátek, varování před ruským útokem nebyla planá. Ruský dronový útok na Kyjev zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 19 lidí zranil. Moskva tvrdí,že použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik, což ovšm Kyje Popírá.
"Zda se, že nás přivítaly na Ukrajině ruské rakety," konstatoval v pátek ráno zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva.
Letadlo s českou delegací poznamenanou jistou nervozitou přistálo na letišti v Řešově, kde už čekala auta, jimiž bylo třeba přejet na vlakové nádraží v Przemyśli.
Kdo zná nádraží v Šumperku, ten by si mohl myslet, že se nachází v tomto městě, obě nádražní budovy totiž byly vystavěny v barokním stylu a jsou takřka totožné. To v Przemyśli stojí od roku 1895, to na Moravě vzniklo o pět let později podle stejného architektonického návrhu. Měli jsme vyjíždět asi v devět hodin večer, ale měli jsme zpoždění desítky minut, protože právě přicházely informace, že bude Ukrajina bombardovaná.
Po útoku Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 se právě v tomto městě shromažďovalo obrovské množství Ukrajinců, pro které je Przemyśl branou do Evropské unie. A pro zajímavost: za Rakouska-Uherska tudy vedla klíčová cesta z Krakova do Lvova, které se přezdívalo Haličská dráha arciknížete Karla Ludvíka.
Když tady ale ministr zahraničí Macinka na ztemnělém nádraží nasedal do nočního vlaku do Kyjeva, nepochybně nemyslel na historii, ale na zcela aktuální a závažné problémy ve vztahu k Ukrajině, které se objevily s nástupem Babišova kabinetu.
Zatímco minulá vláda Petra Fialy Ukrajinu všemi možnými způsoby podporovala, nový kabinet už přišel s výhradami. Ostatně čerstvý diplomatický spor mezi Českem a Ukrajinou stojí do určité míry právě i za Macinkovou návštěvou.
Cestu vyprovokoval Okamurův projev
Ukrajinci totiž velmi nelibě nesli novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, který se vyjádřil o jejich zemi velmi nelichotivě. „Ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ prohlásil a případ korupce, který vyšetřuje ukrajinská policie, vztáhl na celou zemi.
Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč označil projev za nedůstojný a nepřijatelný, na což zareagoval Macinka výtkou, že nepovažuje za vhodné, „aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v České republice“.
Ovšem Zvaryč se dočkal zastání od svého nadřízeného, ukrajinského ministra zahraničí Sybihy – právě toho, který následně Macinku pozval na nynější návštěvu Ukrajiny.
„Všichni naši velvyslanci jsou instruováni, aby chránili důstojnost Ukrajiny. Proto takové poučování odmítám – a místo toho naléhavě vyzývám svého nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu ve prospěch posílení vzájemně výhodného ukrajinsko-českého strategického partnerství,“ uvedl šéf ukrajinské diplomacie.
Macinka chce zlepšit vztahy
Petr Macinka už před odjezdem na Ukrajinu, ale i po cestě letadlem a vlakem vysvětloval, o co mu nyní jde především. „Mým úkolem jako ministra zahraničních věcí je pracovat na tom, aby vztahy s Ukrajinou byly co nejlepší,“ tvrdí s tím, že vztahy mezi Čechy a Ukrajinci byly podle něj složitější, než se zdálo.
„Ukazuje se – a my to vidíme dlouhodobě –, že i část české veřejnosti, kromě toho, že má velmi negativní vztah k Rusku, tak u nich roste trend toho, že mají negativní postoj i k Ukrajincům. A to je něco, co mě mrzí, co mě trápí, předchozí vláda to vidět nechtěla, my to vnímáme realisticky,“ uvedl Macinka, jehož nynější cesta na Ukrajinu je nepochybně zatím jeho nejvýraznějším politickým činem.
Na Ukrajinu ovšem nejede poprvé. „Byl jsem tam několikrát, mám tam totiž podíl ve firmě,“ vysvětloval s úsměvem pro Aktuálně.cz.
Dosud byl přitom Macinka vnímaný spíš jako ten „třetí vzadu“ za Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou, ne jako skutečný lídr. Důvodem může být i to, že u Motoristů přitahoval z řady důvodů mnohem větší pozornost Filip Turek, který se cesty rovněž účastní. Teď ale přichází jeho čas.
