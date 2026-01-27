Macinkovy SMS: tohle ještě nezažil. Žantovský popsal, kdy se takový styl používá

Prezident Petr Pavel zveřejnil soukromé SMS, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poslal jeho poradci Petru Kolářovi, a označil je za vydírání v souvislosti se sporem o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Podle zkušeného diplomata a prezidentova poradce Michaela Žantovského nejde jen o tvrdé vyjednávání, ale o bezprecedentní překročení hranic politické komunikace.
„Je to vyjednávání ultimativní, to znamená obsahuje nátlak, obsahuje výhrůžky. Je to jazyk, který se v diplomacii používá jenom výjimečně - a to většinou krátce předtím, než si dvě země vyhlásí válku,“ uvedl Michael Žantovský v úterním rozhovoru pro Spotlight News. „Z hlediska úzancí (zvyklostí - pozn. red.) běžné diplomacie a z hlediska toho, jak by měl ministr zahraničí mluvit s hlavou státu, tak je to něco naprosto neslýchaného a je to vyhrožování - bezesporu,“ dodal.
Známka politické nezralosti
Žantovský připomněl, že pamatuje napjaté vztahy mezi prezidenty a premiéry už v 90. letech minulého století, ale nic srovnatelného s nynější situací. „Zažil jsem určitá nedorozumění mezi prezidentem Havlem a premiérem Klausem… některé vyhrocenější scény mezi prezidentem Havlem a premiérem Zemanem -, ale nic, co by se jenom blížilo tomuhle. A nic, co by si dovolil juniorní nezkušený ministr vůči hlavě státu,“ řekl.
Podle Žantovského je už samotná forma komunikace – posílání podobných sdělení přes textové zprávy – známkou politické nezralosti.
Otázku, zda bylo správné SMS zveřejnit, přitom Žantovský hodnotí jednoznačně ve prospěch prezidenta. Připomněl, že Pavel své rozhodnutí veřejně zdůvodnil závažností obsahu zpráv. „Prezident na své tiskové konferenci prohlásil zcela jasně, že považuje ta vyjádření za tak zásadní, za tak důležitá, že se rozhodl je zveřejnit. Myslím si, že tak učinil správně, jenom možná pan ministr Macinka s tím nepočítal,“ uvedl.
Dětinský obraz ministra Macinky
Za zvlášť problematické považuje Žantovský spojování personálního sporu s otázkami bezpečnosti a zahraniční politiky, konkrétně s pomocí Ukrajině. „Na jedné straně tady máme otázku poskytnutí čtyř letounů zemi, která se brání ruské agresi… a ministr Macinka se rozhodl - a píše to v těch vyjádřeních sám -, že ji bude blokovat kvůli tomu, že mu prezident nejmenoval nějakého pana Turka na ministra životního prostředí,“ popsal.
„To je právě ten hrůzně dětinský obraz, který se nám o ministrovi Macinkovi rýsuje… Tohle není způsob, jak se na vrcholné úrovni přít nebo diskutovat.“
Celý rozhovor s Michaelem Žantovským, ve kterém rozebírá obsah sporných zpráv i jejich dopad na fungování české zahraniční politiky, nabízí pořad Spotlight News ve všech podcastových aplikacích už nyní.