Macinkovy „mužatky“ dobývají Ameriku. Píše o nich už i New York Times

Výrok ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o ruských „mužatkách“ už nezůstal jen českou záležitostí. Po ostrých reakcích hokejových hvězd si ho všimli také za oceánem. Jako o sexistickém výroku o něm píše The Athletic, prestižní sportovní deník spadající pod The New York Times.
Výrok ministra zahraničí Petra Macinky už nezůstal jen na domácím poli. Jeho poznámky o ruských hokejistkách, které označil za „mužatky“, se dostaly až do slavného amerického deníku The New York Times (NYT).
Konkrétně o nich píše jeho sportovní platforma The Athletic, která se jinak věnuje především dění v zámořských profesionálních soutěžích a příběhům jejich hvězd.
Článek vyšel v pondělí 9. listopadu pod titulkem „Čeští hráči NHL kritizují ministra zahraničí své země za sexistické výroky o ženském hokeji“. Autor, který běžně pokrývá dění v NHL, hned v úvodu ostře shrnuje, že čtyři čeští hokejisté působící v zámoří odsoudili výroky místopředsedy vlády a ministra zahraničí, a označil je za sexistické.
Američané přitom poměrně podrobně popisují, co ministra do této situace dostalo. Macinka v nedělní debatě na CNN Prima News dostal otázku na návrat ruských sportovců do mezinárodních soutěží.
„Lední hokej považuji za mužský sport. Za ženský sport ho úplně nepovažuji. Chápu, že tím nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset přežít české mistrovství bez účasti ruských mužatek,“ reagoval předseda Motoristů.
Právě poslední slovo vyvolalo ostré reakce. A zaujalo i autora článku. Vysvětluje, že český výraz „mužatky“ lze přeložit jako „masculine women“, „mannish“, případně jednoduše „men“. Tedy jako ženy s mužskými rysy či mužatky. Novinář tak vysvětluje i pejorativní vyznění.
The Athletic přitom není žádný bezvýznamný sportovní blog. Jde o samostatnou sportovní značku, která spadá pod New York Times a má ve Spojených státech miliony čtenářů.
Deník New York Times měl na konci letošního třetího čtvrtletí na 14 milionu předplatitelů. Samotný The Athletic pak podle údajů z roku 2025 překročil hranici šesti milionů odběratelů svých newsletterů. Macinkův výrok se tím pádem zřejmě dostal k velmi početnému sportovnímu publiku.
„Stydím se, že nás reprezentuje“
A pak přichází výčet českých hokejových jmen, která se do celé záležitosti vložila. The Athletic zmiňuje brankáře Lukáše Dostála z Anaheim Ducks, útočníka Martina Nečase z Colorada Avalanche, Adama Klapku z Calgary Flames a Jaroslava Chmelaře z New York Rangers. Všichni čtyři se proti ministrovým slovům ohradili na Instagramu.
Americký článek přitom cituje jejich reakce poměrně obsáhle. Dostál napsal, že nechápe, jak mohou lidé v tak významných veřejných funkcích pronášet podobné výroky.
„Stydím se, že nás takový člověk reprezentuje jako ministr zahraničí,“ uvedl český brankář. Zároveň zdůraznil, že hokej není výhradně mužským sportem a patří všem.
Nečas připojil stručné „Wow, jak tohle může někdo říct?“ a emotikon zvracejícího obličeje. Klapka zase vzkázal: „Už dost tohoto dementa, prosím.“ Chmelař pak celou věc odbyl slovy „Totální odpad“.
The Athletic nezapomněl připomenout ani širší kontext sporu o ruskou účast na mezinárodních turnajích kvůli válce na Ukrajině, stejně jako odmítavý postoj Česka a Švédska k případnému utkání s ruským týmem.
Macinka se už za svá slova omluvil. Po pondělním jednání vlády uznal, že jeho vyjádření bylo velmi nevhodné. Zdůraznil sice, že původně mluvil o ruských, nikoli českých hokejistkách, zároveň ale připustil, že následná interpretace jeho slov zasáhla celý český ženský hokej.
„Já jsem si dal gól do vlastní branky,“ uvedl. Telefonicky se prý omluvil také generální manažerce národního týmu Tereze Sadilové.
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