Macinkovo „pálení mostů“ s Pavlem. Diplomaté popisují ticho mezi Hradem a Černínem

Depeše, zápisy i podklady k zahraniční politice. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) měl podle několika zdrojů z diplomacie omezit sdílení části důležitých materiálů s prezidentskou kanceláří. Hrad namítá, že bez vzájemné koordinace může Česko ztrácet sílu při jednáních v zahraničí.
S informací přišel před týdnem server HlídacíPes.org s odvoláním na několik současných i bývalých diplomatických zdrojů. Podle nich se po nástupu Petra Macinky do čela české diplomacie změnil způsob sdílení informací mezi Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) a Kanceláří prezidenta republiky.
Podle zdrojů serveru přestaly na Hrad pravidelně putovat některé zápisy z porad vedení, diplomatické depeše nebo komunikační podklady. Stejně tak informace z některých zahraničních cest. Pokyn k omezení komunikace podle nich neexistuje v písemné podobě, má však být mezi diplomaty známo, že si ministr podobné sdílení nepřeje.
Macinka ale odmítá, že by vydal jakýkoliv pokyn zaměřený vůči prezidentské kanceláři. „Vzhledem k množství úniků, které poškozují naše diplomatické úsilí, je nyní ministerstvo při práci s interními dokumenty obezřetnější. Žádný pokyn, který by se týkal explicitně prezidentské kanceláře, vydán nebyl. Okruh adresátů posuzujeme individuálně podle potřeby vědět,“ řekl Aktuálně.cz.
Podle bývalého ministra zahraničí a někdejšího velvyslance v Izraeli Martina Stropnického (dříve ANO) bylo sdílení podobných materiálů dosud běžnou součástí fungování české diplomacie.
„Politické nebo ekonomické zpravodajství se posílalo z ambasád v takzvaném oběhu na mnoho adres – na ministra, náměstka, vrchního ředitele, tiskový odbor či odbor analýz. Skoro automaticky to chodilo také na Kancelář prezidenta republiky,“ řekl Aktuálně.cz bývalý šéf české diplomacie.
Šlo by tak zřejmě o další projev „extrémního případu kohabitace“, kterým Macinka v lednu hrozil prezidentu Petru Pavlovi. Tehdy v komunikaci s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem psal o tom, že je připraven mezi Hradem a vládou „spálit mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie“, pokud Pavel nejmenuje Filipa Turka (Motoristé) ministrem.
Součást oběhu
Podle Stropnického byla komunikace mezi Hradem, ministerstvem a ambasádami vždycky standardní součástí fungování zahraniční politiky. A to bez ohledu na to, kdo zrovna seděl na Hradě nebo ve Strakově akademii.
„Při přípravě cesty ministra nebo prezidenta se komunikace ještě prohlubovala a šla do velkého detailu. Nezažil jsem v takových případech úplně špatnou věcnou či technickou spolupráci, ať už v ten daný moment na Hradě seděl kdokoliv,“ řekl Stropnický.
Jeden z diplomatů, který si ovšem přál zůstat v anonymitě, popsal situaci jako narušení dosavadního systému výměny informací. Podle něj se přitom změny netýkají pouze Hradu, ale i komunikace směrem k ambasádám.
Podle informací Aktuálně.cz přestal například resort po nástupu Macinky připravovat komunikační teze, které měly diplomatům i Hradu sloužit jako podklad a vodítko ke směřování české zahraniční politiky. Teze pomáhaly sjednocovat vystupování české diplomacie v citlivých otázkách a zajišťovaly, aby zastupitelské úřady pracovaly se stejnými argumenty a informacemi.
Změnit se měla údajně také spolupráce při zahraničních cestách prezidenta. Zatímco v minulosti bývalo běžné, že se jednání hlavy státu účastnil některý z náměstků ministra zahraničí, nyní podle diplomatů tato praxe prakticky ustala.
Podle odvahy velvyslanců?
Server Hlídací pes s odkazem na diplomatické zdroje uvádí, že se některé informace dostávají na Hrad už jen „podle odvahy velvyslanců“. Záležet má na rozhodnutí konkrétních ambasadorů, zda prezidentskou kancelář ponechají mezi příjemci diplomatických depeší a dalších materiálů.
Stropnický se domnívá, že případné neformální pokyny k omezení komunikace – tedy že si ministr „nepřeje“, aby se informace sdílely s Hradem – mohou diplomaty stavět do poměrně složité situace.
„Lidé v úřadě se dělí na tři skupiny: ty, co chtějí přežít a příkaz respektují; druhá skupina, co to dělá se skřípěním zubů; a třetí skupina s občanskou odvahou, která se řídí profesním svědomím,“ uvedl Stropnický. S tím, že zaměstnance ministerstva za to nelze soudit.
„Lidé si tam budují kariéru 20 nebo 30 let. A je smutné, když se mají takto sabotovat kvůli jednomu – řekněme excentrickému – ministrovi,“ zmínil exministr. Současné fungování resortu pak popsal jako prostředí poznamenané nejistotou a obavami o budoucnost, kde se podle něj postupně vytrácí důvěra mezi kolegy.
Hrad varuje před problémy
Prezidentská kancelář se k věci konkrétně vyjadřovat nechtěla. Zdůraznila ale, že informace sdílí. „Kancelář prezidenta republiky považuje vzájemnou informovanost mezi aktéry zahraniční politiky za zásadní a vždy sdílí s Úřadem vlády, MZV, případně dalšími resorty, záznamy jednání prezidenta republiky,“ řekl Aktuálně.cz mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.
To si myslí i Stropnický. „Naší důvěryhodnosti to nepřidá. Ambasády v Praze o té situaci píší domů a jejich ministři pak vědí, co se u nás děje. Nejsme mocnost, ale nejsme zanedbatelní. Když budeme nečitelní a budeme drobit názory, náš mezinárodní rating klesá. Je špatně, když hlava státu neví, co třeba řekne ministr zahraničí v OSN, a naopak,“ dodal exministr.
Podle Hradu je zahraniční politika založena právě na provázanosti jednotlivých institucí a sdílení informací. „Tedy na principu, že každý účastník ví, co kdy bylo kde a komu řečeno. Pokud by taková provázanost chyběla, byla by oslabena vyjednávací pozice ČR,“ zdůraznil mluvčí Šeliga.
„Kdyby MZV, případně jiné resorty nesdílely své pozice a výsledky z jednání, nemohl by prezident ani účinně uskutečňovat vládní zahraniční politiku,“ uvedl.
Ministerstvo zahraničí odmítá, že by existovalo jakékoliv rozhodnutí namířené proti Hradu. Podle ministra Macinky je důvodem větší opatrnosti rostoucí počet úniků interních informací.
Ministerstvo zahraničí pak na dotaz Aktuálně.cz oficiálně uvedlo, že koordinace funguje na individuální úrovni. „Sdílení informací o zahraničně-politických otázkách či koordinace se všemi relevantními aktéry probíhá vždy individuálně a na základě konkrétní potřeby,“ řekl deníku mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő.
Mohlo by vás zajímat: Petr Macinka předal Václavu Klausovi medaili Za zásluhy o diplomacii
ŽIVĚ Rusové zaútočili drony na rodinný dům. Zabili třináctiletého chlapce, jeho otce i babičku
Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil tři členy jedné rodiny - třináctiletého chlapce, jeho šestatřicetiletého otce a třiasedmdesátiletou babičku. Další tři členové rodiny utrpěli zranění. Na platformě Telegram to v pondělí uvedla oblastní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovaly úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti.
Hvězdná Američanka se musela kvůli Noskové omlouvat, Češka zaujala i milým gestem
To, o čem se léta mluvilo, je od pondělí skutečností. Z Lindy Noskové je tenistka top 10 světového žebříčku. Pomohl jí k tomu titul na podniku v Berlíně. Poražená finalistka Američanka Jessica Pegulaová na její adresu nešetřila superlativy, Češka přitom zaujala nejen tenisovým uměním.
ŽIVĚ Írán a USA se ve Švýcarsku dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody
Írán a USA se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedly to v pondělí brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden.
Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000, epidemie ještě nedosáhla vrcholu
Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000. K nedělnímu večeru oznámily místní úřady 1003 nakažených a 254 zemřelých, informovala v pondělí agentura Reuters. V sobotní aktualizaci konžská vláda uvedla, že počet potvrzených případů činí 956 a počet úmrtí 247.
Česko čeká další tropický týden, o víkendu bude přes 35 stupňů. Znovu hrozí silné bouřky
Česko čeká další tropický týden, teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají ke 35 stupňům Celsia. V pondělí opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi.