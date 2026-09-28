Macinkova africká cesta. Zamíří do významné země, která potrápila Fialu

Na africké turné se chystá ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Navštívit má Gabon, Ugandu a Nigérii. Podle šéfa české diplomacie je Afrika místem, kde za relativně malou politickou investici může Praha získat celkem hodně. Macinka tak navazuje na předchozí vládu, jejíž představitelé podnikli několik cest na tento kontinent.
Podle přílohy usnesení vlády o plánovaných letech ústavních činitelů by měl Macinka vyrazit do Afriky 3. listopadu a cesta by měla trvat týden. Podle vyjádření mluvčího resortu zahraničí Adama Čörgő pro ČTK se však termín stále ladí a začátek cesty by se mohl případně posunout až na začátek příštího roku.
Macinka by měl během své cesty navštívit nigerijskou metropoli Abuju, ugandské město Entebbe a tour zakončit v gabonském hlavním městě Libreville. S sebou vezme také podnikatelskou delegaci.
Právě byznys bude jednou z hlavních agend ministerské cesty. „Afrika by pro Českou republiku neměla být vzdálenou agendou,“ uvedl pro Aktuálně Macinka k plánované misi.
„Je to prostor, kde lze relativně malou investicí politického času získat tři věci současně: spojence v multilaterální (mnohostranné) diplomacii, nové trhy pro české firmy v zemích, kde je na poli infrastruktury, energetiky, zdravotnictví nebo obrany dominantním odběratelem vláda, a dlouhodobé vztahy se státy, jejichž globální význam bude růst,“ popsal význam cesty Macinka.
„Dobré vztahy s klíčovými africkými zeměmi nám tak nepochybně mohou zajistit větší politickou váhu, než jaká odpovídá velikosti České republiky,“ dodal ministr. Česko totiž kandiduje do Rady bezpečnosti OSN jako nestálý člen pro roky 2032 a 2033. A bude potřebovat podporu i od afrických zemí.
Nigérie už jednou nevyšla
Nejdůležitější ze zemí, které má Macinka během cesty navštívit, je Nigérie. Ta je se svými více než 240 miliony obyvatel nejlidnatější zemí kontinentu a šestou na celém světě. Velkým vývozním artiklem země je kakao, ovšem to není jediné „černé zlato“, které země nabízí. Páteří hospodářství této země je ropa, Nigérie patří k jejím největším exportérům.
Není to také tak dlouho, co došlo k diplomatickým nepříjemnostem mezi Nigérií a Českou republikou. V listopadu 2023 byl na turné po Africe tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) a navštívit měl také Abuju. Jenže Nigérie na poslední chvíli oznámila, že nedokáže zajistit odpovídající přijetí, cesta byla zrušena a Fiala se musel z Keni, kde zrovna byl, přesunout rovnou do Ghany.
Spekulovalo se, že za zrušením návštěvy mohla být česká zahraniční politika a podpora izraelských kroků v Pásmu Gazy. To ale odmítl tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský.
Zaostávání za Čínou
Nigérie, Gabon i Uganda patří k mnoha africkým zemím, v nichž masivně investuje Čína. Třeba v Gabonu Peking významně investuje v infrastruktuře, těžbě, zemědělství, zdravotnictví. V Ugandě jdou čínské peníze třeba do energetiky a těžebního průmyslu.
Čína tyto investice uskutečňuje z prostého důvodu – řada afrických států má velká naleziště nejen ropy, ale i dalšího nerostného bohatství a strategicky důležitých surovin. A právě o ty má – vedle diplomatického vlivu – Peking zájem.
V závodu o vliv v Africe tak evropské státy zaostávají za Čínou. Ale třeba Česko má ve vztahu s africkými zeměmi jistou výhodu. Jednak byly budovány ještě za Československa a v rámci socialismu a za druhé Česko nikdy nebylo koloniální zemí na rozdíl třeba od Francie.
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