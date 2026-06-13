Macinka: Vztahy s Čínou chceme normalizovat, ale zachovat obezřetnost je namístě

Vláda chce normalizovat vztahy s Čínou na úroveň ostatních evropských zemí, je to podstatné pro export českých firem. V sobotním v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Je podle něj ale potřeba zachovávat vůči Číně obezřetnost.
Nedávná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan podle Macinky mohla být interpretována jako vyjádření podpory nezávislosti ostrova.
Předseda opozičních Starostů (STAN) Vít Rakušan uvedl, že dobré vztahy s Tchaj-wanem jsou pragmatickou politikou, protože jeho investice v Česku v dlouhodobém horizontu přesahují ty čínské. Vystrčil podle něj na své cestě ani jednou neřekl, že by Tchaj-wan měl být nezávislý. Export do Číny rostl i v době minulé vlády, která byla k Tchaj-wanu otevřeně vstřícná, uvedl Rakušan.
Macinka také řekl, že investice nejsou tak podstatné jako právě otevírání trhů pro export a že do Číny české firmy vyvážejí mnohem víc než na Tchaj-wan. Vnitropolitická situace podle něj již v minulosti vztah čínského režimu k českým firmám ovlivnila, když tam skončily velké firmy jako Škoda Auto nebo PPF.
V případě Vystrčila pak podle Macinky už samotná cesta druhého nejvyššího českého ústavního činitele mohla vést k různým interpretacím. „Cesta na Tchaj-wan určitě není neutrální cestou,“ řekl.
Podle Rakušana je čínský režim rizikem například i proto, že drtivá většina kybernetických útoků nyní nepochází z Ruska, ale právě z Číny. Zmínil také případ čínského občana, kterého státní zástupce obžaloval ze špionáže. „Normalizace vztahů je přece na straně Číny, která by se k nám měla chovat nikoliv jako k území, které chce dobýt skrze své špionážní operace,“ řekl předseda STAN.
Podle ministra zahraničí má Česká republika s Čínou nejhorší vztahy ze zemí EU. „Je našim cílem je aspoň trošku znormalizovat,“ řekl. Dodal, že i když vláda nechce usilovat o vyloženě nadstandardní vztahy, zmíněná normalizace je potřebná kvůli exportním možnostem pro české firmy. „Zachováváme si jistou obezřetnost před Čínou, to je určitě namístě,“ dodal.
V souvislosti s nedávnou cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan je podle ministra podstatné to, aby Čína nezískala dojem, že vláda chce uznávat nezávislost ostrova. „Česká vláda nezávislost Tchaj-wanu uznávat nebude, nehodlá, stejně jako ji myslím neuznává žádná jiná evropská země,“ uvedl.
Vystrčil odletěl na pětidenní návštěvu Tchaj-wanu 31. května. Vláda mu k cestě odmítla poskytnout letoun, opozice krok kabinetu ostře kritizovala. Vystrčil rozhodnutí vlády označil za podraz a nůž do zad podnikatelům a zástupcům akademické sféry i kultury, kteří ho na Tchaj-wan doprovázeli. Předseda Senátu s delegací tam proto letěli komerční linkou.
Čína cestu odsoudila, ostrov považuje za svoji vzbouřeneckou provincii a Vystrčil podle Pekingu vážně zasáhl do čínských vnitřních záležitostí. Vystrčilovu cestu opakovaně kritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO), podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou.
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