Macinka vyzval Pavla, ať stáhne žalobu na vládu. Dostal se tím do nečekaného rozporu

Prezident Petr Pavel volá po jednotě české zahraniční politiky a po tom, aby se Hrad s vládou scházel a hledal kompromisy. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) mu na to posílá jednoduchou odpověď: pokud to myslí vážně, měl by nejprve stáhnout kompetenční žalobu, kterou na vládu podal. Jenže tím se dostává do poněkud nečekaného rozporu s oficiálním postojem vlády.
„Pokud by to Petr Pavel myslel vážně, očekával bych, že nejprve stáhne ústavní žalobu, kterou na vládu podal,“ reagoval Macinka pro Novinky.cz na prezidentovu výzvu k jednotě.
Jenže právě tady se objevuje poněkud pikantní rozpor. Macinkova výzva jde proti tomu, co o případném stažení žaloby napsala sama vláda Ústavnímu soudu.
Pavel podal kompetenční žalobu na vládu poté, co mu kabinet odmítl umožnit účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident tvrdil, že vláda zasáhla do jeho ústavních pravomocí. Ústavní soud mu následně předběžným opatřením dal za pravdu a nařídil vládě, aby jeho cestu umožnila. O samotném sporu o kompetence ale soud dosud definitivně nerozhodl.
Pavel přitom v úterý na Pražském hradě před českými velvyslanci mluvil právě o potřebě překonávat spory uvnitř české politiky. „Rezignovat, pokrčit rameny a říct si ‚tak holt Česko bude mít dvě zahraniční politiky‘ není cesta, kterou jsem připravený akceptovat,“ prohlásil. Dodal, že se chce snažit, aby se představitelé státu scházeli a jednali.
Macinka mu na to odpověděl ještě jedním poměrně jednoznačným vymezením. „Česká republika dvojí zahraniční politiku nemá. Má jen jednu - tu, kterou určuje vláda,“ uvedl šéf diplomacie.
Vláda prosí soud, aby stažení nedovolil
Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Macinka nabízí jednoduchou cestu, jak napětí mezi Hradem a Strakovou akademií zmírnit: Pavel stáhne žalobu a začne se od čistého stolu jednat.
Jenže vláda, v jejímž čele stojí Andrej Babiš (ANO), před Ústavním soudem zaujala k takovému scénáři úplně jiný postoj.
Kabinet své vyjádření Ústavnímu soudu schválil a odeslal 20. července. Na jeho samém konci (strana 80 – pozn. red.) výslovně žádá, aby soud případnému Pavlovu stažení žaloby nevyhověl. A to přesto, že zároveň uvádí, že nepředpokládá, že by prezident žalobu skutečně stáhl.
„Ačkoliv vláda nepředpokládá, že by prezident republiky požádal o zpětvzetí svého návrhu, vláda pro případ, že by taková situace nastala, žádá, aby Ústavní soud, s ohledem na princip právní jistoty, k takovému procesnímu postupu neudělil souhlas a v řízení pokračoval,“ uvedla vláda ve svém podání.
Postoj vlády je tedy jasný - žalobu nechce nechat zmizet stažením, ale chce, aby Ústavní soud kompetenční spor dokončil a o pravomocích prezidenta a vlády v této věci definitivně rozhodl.
Prezident svůj postoj nemění, říká Hrad
S myšlenkou, že by Pavel mohl kompetenční žalobu stáhnout jako gesto vůči vládě, přišel veřejně už bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). V polovině srpna prezidenta vyzval, aby žalobu stáhl, pokud stojí o usmíření s vládou. Nyní stejnou podmínku prezidentovi klade Macinka.
Hrad ale dává najevo, že touto cestou jít nechce. „Prezident republiky důvody, které ho vedly k podání kompetenční žaloby, podrobně veřejně popsal. Na jeho stanovisku se nic nemění,“ řekl Aktuálně.cz mluvčí prezidenta Daniel Drake.
Redakce oslovila s dotazem na případné stažení kompetenční žaloby také premiéra Andreje Babiše. Do vydání článku na něj ale neodpověděl.
Spor mezi Hradem a vládou se mezitím netýká jen jedné cesty do Ankary. Prezident a kabinet se rozcházejí například i v pohledu na rozpočtovou politiku. Pavel po přehlasování svého veta rozpočtové novely ve Sněmovně řekl: „Vláda se měla víc věnovat důvodům mého veta.“
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