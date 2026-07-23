Macinka vyplul na místo, kde zemřeli čtyři Češi. Chorvaté poslali rodinám dojemnou zprávu

Na mořskou hladinu dopadly věnce v českých národních barvách. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) společně se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem uctil u Splitu památku čtyř Čechů, kteří minulý měsíc zahynuli při srážce plachetnice s katamaránem. Chorvaté při pietě vyjádřili soustrast rodinám obětí a ujistili je, že tragédii důkladně vyšetří.
Od mola svatého Mikuláše ve Splitu postupně vypluly tři lodě. Na té první vedle sebe český ministr zahraničí Petr Macinka a jeho chorvatský protějšek Gordan Grlić Radman. Doprovází je ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé), představitelé chorvatské vlády i regionálních úřadů.
Další dvě lodě obsazují čeští i chorvatští novináři, kameramani a fotografové. O pietní akt je mezi chorvatskými médii až překvapivě mimořádný zájem. Tragická nehoda, při níž v polovině června zahynuli čtyři Češi, zůstává v zemi jedním z nejsledovanějších případů letošního léta.
Po zhruba půlhodinové plavbě flotila dorazí do průlivu Splitska vrata mezi ostrovy Brač a Šolta. Právě tady se 14. června střetla česká plachetnice se sedmi lidmi na palubě s linkovým katamaránem Krilo Eclipse. Tři lidé zemřeli bezprostředně po nehodě, tělo čtvrté oběti našli potápěči o dva dny později. Další čtyři Češi utrpěli zranění.
Chorvatská policie později obvinila prvního důstojníka katamaránu, podle vyšetřovatelů neměl zapnutý radar ani systém pro varování před srážkou a nepřizpůsobil rychlost plavby. Muž vinu odmítá.
Společná pieta
Na místě nehody se lodě zastaví. Macinka jako první pokládá na hladinu věnec v českých národních barvách, následují chorvatští představitelé. Poté přichází minuta ticha.
„Velmi si vážím toho, že chorvatská strana tento bod programu připravila (...). Bylo pro nás důležité přijet sem a uctít památku našich občanů,“ řekl Macinka.
Chorvatský ministr Radman, který projevil lítost nad celou tragédií, označil společnou pietu za důležité gesto směrem k rodinám obětí i české veřejnosti. „Chceme rodinám obětí i celému českému národu ukázat, že jsme v myšlenkách s nimi. Chorvatsko bylo vždy hostitelskou zemí pro české turisty a bude se o české občany starat i nadále. Tato tragédie nás hluboce zasáhla,“ řekl.
Na dotaz Aktuálně.cz, zda se chce během návštěvy seznámit také s průběhem vyšetřování, do něhož se zapojili i dva experti českého ministerstva dopravy, Macinka odpověděl, že jeho delegace ale nebude do práce vyšetřovatelů zasahovat.
„S detaily nehody se seznámíme, ale do samotného vyšetřování vstupovat nebudeme. To je práce odborníků. My se o případu s chorvatskou stranou budeme bavit, ale především jsme přijeli uctít památku,“ odpověděl ministr.
„Znám to tu důvěrně,“ překvapil Macinka
Ještě před vyplutím z přístavu ve Splitu Macinka překvapil i osobní vzpomínkou. Přiznal, že oblast kolem Splitu dobře zná ještě z dob, kdy se aktivně věnoval sportovnímu jachtingu.
„Tato místa znám poměrně důvěrně. V minulosti jsem tady závodil na regatách, protože jsem se věnoval sportovnímu jachtingu. Vím, jaká atmosféra mezi jachtaři a lidmi od moře panuje, o to silněji dnešní pietu vnímám,“ dodal.
Radman následně vysvětlil, proč se rozhodl českou delegaci právě na místo nehody pozvat. Podle něj mělo společné položení věnců vyslat jasný signál nejen rodinám obětí, ale celé České republice.
„Chtěli jsme vyslat zprávu rodinám obětí, českému národu i českým představitelům, že jsme v myšlenkách s nimi a sdílíme jejich bolest. Chorvatsko vždy vítalo české turisty a bude se o české občany starat i nadále. Je nám velmi líto, že k této tragédii došlo,“ řekl chorvatský ministr.
Zdůraznil také, že okolnosti nehody dál prověřují chorvatské úřady a jejich prioritou je důkladně objasnit všechny okolnosti případu.
„Vyšetřování vede státní zastupitelství a stále pokračuje. Vrak plachetnice zůstává na mořském dně právě proto, aby bylo možné zachovat všechny důkazy. Jde o složitý případ a všechny úkony musí proběhnout tak, aby nebylo vyšetřování nijak narušeno,“ vysvětlil Grlić Radman.
Podle něj tragédie zároveň znovu ukázala, jak důležitá je bezpečnost na moři, zvlášť v zemi, kam každoročně míří miliony turistů.
„Chorvatsko je turistická země a bezpečnost našich občanů i zahraničních návštěvníků je pro nás naprostou prioritou. Stejně jako dbáme na bezpečnost na silnicích, musíme věnovat maximální pozornost také bezpečnosti na moři. Uděláme všechno pro to, aby se podobné tragédie neopakovaly. Každý, kdo se na moři pohybuje, musí dodržovat pravidla,“ uvedl.
Další Češku zasáhl blesk
Na závěr tiskové konference dostal Macinka dotaz také na jinou událost, která v posledních dnech zaměstnala české konzuly – případ české turistky, kterou na chorvatském pobřeží zasáhl blesk.
Ministr uvedl, že žena zůstává hospitalizovaná v nemocnici v Rijece a české úřady jsou s případem v kontaktu. „Její stav je o něco lepší než včera a stabilizoval se. Dostává maximální možnou péči a doufáme, že všechno dobře dopadne,“ řekl.
Čeští policisté pomáhají turistům
Po návratu do Splitu se Macinka setkal také se čtyřmi českými policisty, kteří během letních prázdnin slouží v Chorvatsku. Pomáhají především při komunikaci s českými turisty, dopravních nehodách, ztrátách dokladů nebo dalších mimořádných událostech. Chorvatská strana o jejich vysílání každoročně sama žádá.
„Přítomnost českých policistů je konkrétním důkazem výborné spolupráce obou zemí. Naši občané díky nim mají možnost obrátit se na někoho, kdo mluví jejich jazykem a zná jejich prostředí,“ uvedl Macinka.
Do Chorvatska podle českého konzulátu každé léto přijíždí přibližně 750 tisíc českých turistů, letos by to mělo být stejné.
První den návštěvy pokračoval pracovním obědem s ministrem zahraničí Gordanem Grlićem Radmanem a následným přeletem do Záhřebu. Na chorvatském úřadu vlády pak Macinku přijal premiér Andrej Plenković, který hned v úvodu jednání vyjádřil soustrast pozůstalým i celé České republice.
Premiér pozdravil Babiše i Čechy
„Dovolte mi, abych nejprve pozdravil premiéra Babiše i celý český národ. Je nám nesmírně líto tragédie, při níž zahynuli čeští občané. Uděláme všechno pro to, aby byla co nejrychleji a co nejdůkladněji vyšetřena,“ prohlásil chorvatský premiér. Večer zakončila delegace v rezidenci českého velvyslance, kam přijeli čeští krajané a podnikatelé.
Cesta české delegace bude pokračovat i v pátek. Macinka dopoledne zahájí v Záhřebu česko-chorvatský seminář věnovaný jaderné energetice, poté ho čeká další jednání s ministrem zahraničí Radmanem. Návštěvu zakončí položením věnce u Památníku vlasti v Záhřebu.
Podle Macinky patří právě energetická spolupráce mezi hlavní cíle dvoudenní cesty. „Jedním z konkrétních výsledků této návštěvy, který očekáváme, je prohloubení spolupráce v oblasti jaderné energetiky a vytvoření nových příležitostí pro české firmy. Chorvatsko je podobně jako Česká republika na cestě od uhlí k jádru a my máme zkušenosti, které můžeme nabídnout,“ řekl ministr.
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