Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Kupující vlajku nespálil, uvedl Macinka ve vyjádření, které poskytla mluvčí Motoristů Barbora Šťastná.
Předměty spojené s EU nabízel Macinka divákům ve zhruba dvouhodinovém videu. "Velkoformátová evropská vlajka použitelná jako vlajka, prapor, šála, kabát nebo na podpal," řekl o unijní vlajce. Její spálení by nebylo trestným činem, upozornil.
"Vlajka EU není státní symbol, takže se nedopouštíte trestného činu hanobení státních symbolů. Takže pokud to někdo budete pálit, natočte to a já to tady fakt odvysílám," dodal.
V reakci Macinka uvedl, že v pořadu na vlajku EU i na ostatní upomínkové předměty dělal reklamu. "Nakonec si to skutečně někdo koupil, ale vlajku nespálil. Předpokládám, že tedy dodnes někde spokojeně vlaje. Beru to jako malý krůček k propagaci evropských hodnot," sdělil. Unijní vlajku "někdo koupil jako kabát, nikoli na podpal", uvedl také. S výsledkem je spokojený, dodal.
Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš nechal video bez komentáře, uvedl Deník N. "Nebudeme komentovat jednotlivá videa. Navíc není jasné, jaká bude konečná nominace předsedy vlády na pozici ministra zahraničí," citoval deník mluvčího Pražského hradu Víta Koláře.
Macinku navrhl na ministra zahraničí Babiš pověřený sestavením vlády po říjnových sněmovních volbách. Motoristé dříve mluvili o tom, že do čela diplomacie by chtěli svého poslance Filipa Turka, vůči jehož členství ve vládě má však Pavel výhrady. Turek je nově kandidátem na ministra životního prostředí, do jehož čela původně Motoristé plánovali navrhnout právě Macinku.