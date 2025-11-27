Domácí

Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

před 34 minutami
Předseda Motoristů a kandidát na ministra zahraničí Petr Macinka před dvěma lety v internetové televizi XTV mluvil o možnosti beztrestně spálit vlajku Evropské unie. Zmínil to ve videu, v němž nabízel ke koupi předměty spojené s EU, upozornil Deník N. Podle Macinkova vyjádření šlo o politický teleshopping a propagaci evropských hodnot a myšlenek.
Macinka vyzývá ve videu na XTV k pálení vlajky EU. | Video: XTV

Kupující vlajku nespálil, uvedl Macinka ve vyjádření, které poskytla mluvčí Motoristů Barbora Šťastná.

Předměty spojené s EU nabízel Macinka divákům ve zhruba dvouhodinovém videu. "Velkoformátová evropská vlajka použitelná jako vlajka, prapor, šála, kabát nebo na podpal," řekl o unijní vlajce. Její spálení by nebylo trestným činem, upozornil.

"Vlajka EU není státní symbol, takže se nedopouštíte trestného činu hanobení státních symbolů. Takže pokud to někdo budete pálit, natočte to a já to tady fakt odvysílám," dodal.

