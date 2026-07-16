Macinka v Izraeli otevřel dveře českým firmám. Na závěr zaklepal na dveře Mosadu

Česko a Izrael chtějí proměnit dlouholeté politické partnerství v ještě užší ekonomickou spolupráci. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přivezl do Tel Avivu rekordní českou podnikatelskou delegaci, kterou přímo na místě doprovázel i deník Aktuálně. Řeč přišla na české zapojení do poválečné obnovy Gazy či obrannou spolupráci. Tečka za cestou byla Macinkova schůzka se šéfem Mosadu.
V pondělí večer se sál hotelu Dan pomalu zaplňoval českými podnikateli, diplomaty i zástupci krajanské komunity. Mezi hosty byla také přeživší holokaustu Eva Erbenová, která se s českými delegacemi setkává pravidelně. Recepce po příletu ministra zahraničí Petra Macinky byla především předehrou k hlavní události celé mise – jednomu z největších česko-izraelských podnikatelských fór v historii.
Do Izraele tentokrát přicestovalo 35 českých firem a institucí. Na druhé straně čekalo přibližně 170 izraelských společností, které do Tel Avivu přizval Izraelský exportní institut společně se Sdružením izraelských výrobců.
Vedle obranného průmyslu se jednání účastnily firmy z oblasti zdravotnictví, biotechnologií, kyberbezpečnosti, dopravy i automobilového průmyslu. Českou delegaci tvořily například Czechoslovak Group, Česká zbrojovka, Omnipol, PBS Group, STV Group, Explosia, Prusa Research, Škoda Auto, ale i třeba Nadační fond IOCB Tech.
Významnou část české mise představovala také zdravotnická delegace vedená náměstkem ministra zdravotnictví Igorem Karenem (ANO). Izraelští odborníci českým partnerům představili své zkušenosti s řízením nemocnic během válečných konfliktů, urgentní medicínou i připraveností zdravotnictví na rozsáhlé krizové situace.
Obě strany se zároveň dohodly na užší spolupráci při vzdělávání budoucích lékařů. Čeští medici by podle náměstka ministra zdravotnictví Igora Karena mohli absolvovat stáže v izraelských kibucech a dalších zdravotnických zařízeních, kde získají zkušenosti s fungováním ordinací v menších komunitách. Ty pak podle Karena mohou využít například při péči o pacienty na českém venkově, řekl Aktuálně.cz.
Celá mise navázala na květnovou návštěvu izraelského ministra zahraničí Gideona Saara v Praze. Ten tehdy přivezl největší podnikatelskou delegaci v historii izraelské diplomacie – více než 50 firem jednalo zhruba se 150 českými partnery.
Do roku 2030 na dvojnásobek
Macinka se se Saarem setkal už počtvrté během šesti měsíců. Oba ministři během dopoledne podepsali společnou deklaraci o každoročním pořádání česko-izraelského podnikatelského fóra i pravidelných ministerských konzultacích.
Ambice nejsou malé – obě vlády chtějí do roku 2030 zdvojnásobit objem vzájemného obchodu ze současných zhruba 1,4 miliardy na 2,8 miliardy dolarů.
„Neexistuje lepší obchodní partner než české firmy a stabilnější země než Česká republika. Proto říkám našim firmám – obchodujte s Čechy a investujte do Česka. Není lepšího místa,“ prohlásil Saar. České vládě zároveň poděkoval za dlouhodobou podporu Izraele v Evropské unii i v dalších světových organizacích.
Macinka připomněl, že letošní fórum je už druhým společným podnikatelským setkáním během několika týdnů.
„Přivezl jsem sem největší průmyslové hráče z České republiky. Úspěch dnešního fóra se nebude měřit počtem účastníků, ale počtem nových spoluprací, které z něj vzniknou,“ řekl ministr. Za klíčové oblasti označil obranný průmysl, zdravotnictví a biotechnologie, kyberbezpečnost nebo dopravu.
Jedním z prvních konkrétních výsledků se stalo memorandum mezi Škoda Auto Vysokou školou a Ben Gurion University. Obě instituce chtějí vytvořit společný inovační hub propojující české a izraelské vysoké školy, výzkumníky i technologické firmy.
Vedle obchodu chtějí obě země posílit také cestovní ruch. Izraelská strana připomněla, že loni do Česka zamířilo více než 250 tisíc izraelských turistů, meziročně o více než třetinu více. Podle izraelské diplomacie Českou republiku vnímají jako jednu z nejbezpečnějších zemí v Evropě pro izraelské návštěvníky.
Stejný motiv během svého vystoupení rozvíjel i Macinka. „Česká republika je nejbezpečnější zemí v Evropě. Důvod je zcela jasný: nemáme žádné migranty z islámských států, což je rozdíl mezi Českou republikou a některými jinými evropskými zeměmi,“ prohlásil.
Podle ministra je právě odmítání masové migrace jedním z důvodů, proč se Izraelci v Česku cítí bezpečně. „Odmítáme masovou migraci. I když se změní politická reprezentace, postoj České republiky zůstává stejný – odmítáme měnit část naší společnosti lidmi s jiným kulturním a náboženským zázemím,“ dodal. Zároveň vyzval izraelské turisty, aby nejezdili jen do Prahy, ale objevovali i další regiony naší země.
Česko se zapojí v Gaze?
Po podnikatelské části programu se návštěva přesunula k bezpečnostním tématům. Macinka nejprve vystoupil v izraelském Institutu pro národní bezpečnostní studia (INSS), kde jako představitel české kontaktní ambasády NATO v Izraeli shrnul závěry summitu aliance v Ankaře. Zdůraznil, že USA Evropu neopouštějí, ale očekávají, že evropské státy převezmou větší odpovědnost za vlastní obranu.
Na následné společné tiskové konferenci s Gideonem Saarem ministr uvedl, že Česká republika chce být součástí poválečné obnovy Pásma Gazy nejen politicky, ale i prakticky. Macinka přitom zmínil, že během návštěvy jednal i s brigádním generálem Keithem Flahertym, který koordinuje rekonstrukci palestinského území v rámci mírového plánu připravovaného pod záštitou Spojených států.
„Když jsem ten plán viděl už v únoru, připadal mi jako první realistický plán pro Gazu. Pokud by se ho podařilo během deseti let aplikovat, toto temné místo by se mohlo proměnit v unikátní oblast, kde terorismus a násilí nebudou hlavním tématem,“ prohlásil Macinka.
Na dotaz Aktuálně.cz pak přiblížil, jakou roli by v obnově mohlo sehrát Česko. „Máme šikovné firmy, které se mohou věnovat rekonstrukci nemocnic nebo odklízení sutí. Česká republika má zájem se na tom podílet, protože máme výborné vztahy se Spojenými státy i s Izraelem,“ uvedl.
Podle ministra se obě strany zároveň dohodly, že Česko bude mít přímo v rozhodovacím a dozorovém mechanismu svého zástupce. „Budeme mít svého člověka – spojku pro rekonstrukci Gazy a doručování humanitární pomoci,“ dodal.
Ministři se také věnovali obranné spolupráci. V delegaci byl i zástupce ministerstva obrany, který jednal mimo jiné o dalším rozvoji protivzdušné obrany založené na izraelských technologiích včetně systému SPYDER. Macinka zároveň oznámil, že příští společné česko-izraelské setkání se uskuteční v Praze a bude zaměřené právě na obranný průmysl a spolupráci českých a izraelských zbrojních firem.
„Jsme přátelé,“ říkali oba ministři
Na tiskové konferenci však nezůstalo jen u politiky. Saar i Macinka několikrát mluvili o jejich nadstandardním osobním vztahu, který podle nich pomáhá i spolupráci obou států.
„Naše přátelství s Čechy sahá až k izraelské válce za nezávislost, kdy nám pomohli. Myslím, že s Petrem si rozumíme. Není to jen osobní přítel – je také velmi praktický partner. Když se sejdeme, vždy si hned stanovíme další konkrétní krok, čehož si vážím,“ řekl izraelský ministr.
Macinka se pousmál. „Trochu tím trápíme naše velvyslance, protože spolu často komunikujeme přes SMS. Gideon je jeden z mála Izraelců, který mi zvedne telefon i v sobotu, čehož si velmi vážím,“ řekl s odkazem na šabat v sobotu, kdy věřící Židé běžně jakoukoliv činnost omezují.
Šéf Motoristů si ani v Tel Avivu neodpustil svoji typickou rýpavou ironii. „Říkal jsem Gideonovi, že máme určité vnitropolitické problémy s opozicí. Takže jestli jednou přijde den, kdy v české politice půjdu do vězení za odpor proti zelenému náboženství, nezmění to vůbec nic na vztahu naší země k Izraeli. Můžete mi třeba posílat do vězení dárky, to půjde,“ prohlásil za smíchu v sále.
Saar nenechal narážku bez reakce. „Svým přátelům umíme vždycky nějak pomoci,“ odvětil. „Nemyslím si, že to bude potřeba,“ uzavřel Macinka.
Do sídla Mosadu
Pomyslnou tečku za návštěvou udělala Macinkova zastávka v sídle Mosadu, legendární izraelské zahraniční zpravodajské služby. Ministra tam přijal její nový ředitel Roman Gofman. Bývalý generál a někdejší vojenský tajemník premiéra Benjamina Netanjahua stojí v čele jedné z nejslavnějších tajných služeb světa teprve od začátku června.
Podle diplomatů z Černínského paláce, kteří byli součástí české delegace, šlo o mimořádně silné gesto ze strany Izraele. Šéfové Mosadu v minulosti přijímali především premiéry či hlavy států, nikoliv ministry zahraničí. „Byl to hlavně diplomatický signál, jak výjimečné vztahy Izrael s Českou republikou má. Určité naklonění k nám,“ popsal Aktuálně.cz diplomat, který se jednání zúčastnil.
Za zavřenými dveřmi se mluvilo především o bezpečnosti. Gofman podle informací Aktuálně.cz ministrovi přiblížil izraelský pohled na konflikt s Íránem, aktuální informace k vývoji bezpečnostní situace i riziku kolem Hormuzského průlivu, jehož případné uzavření by mělo dopady na světovou ekonomiku. Řeč byla také o dalších hrozbách, kterým dnes čelí Izrael i Evropa společně.
Macinka na oplátku izraelskou stranu seznámil se závěry summitu NATO v Ankaře a debatami uvnitř aliance. Nebyla to náhoda. Česká republika totiž už od února loňského roku zastává v Izraeli roli kontaktní ambasády NATO, která představuje hlavní spojení mezi aliancí a izraelskými institucemi.
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