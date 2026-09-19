Macinka: Turek nechtěl říct, že Červeného úkoluje. Za všechno může Pavel

Předseda Motoristů Petr Macinka řekl poslanci za Motoristy Filipu Turkovi, že se mu nelíbil jeho výrok o tom, že úkoluje ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé). Turek mu prý věc vysvětlil jako svou rychlou reakci na žádost o rozhovor. Víc se Macinka podle svých slov věcí nezabýval.
V televizi Nova Macinka Turka hájil tím, že ho do špatné situace dostal prezident Petr Pavel, když ho odmítl jmenovat ministrem. Tím ho značně poškodil. A to je tak všechno, konstatoval Macinka.
Červený před dvěma týdny informoval o úniku chemikálií z dob bývalé československé armády v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku. Turek později novinářům řekl, že na Šumavě uniká do půdy jedovatý plyn yperit. Poté uvedl, že uniká fosgen.
Večer na sociální síti napsal, že jde o látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen.
Turek podle Červeného neměl aktuální data, protože kvůli vyšetřování své dopravní nehody nevykonává funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku. Turek později uvedl, že Červený dostal za úkol, aby únik chemikálií řešil a kontaminace byla odstraněna.
Macinka: Hladíka nikdo neřeší
Macinka v debatě zdůraznil, že média v souvislosti s kauzou neřeší přístup bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ke staré ekologické zátěži, ale Turkovy výroky.
„Já po tom nepátrám. Já vidím zásadní problém v tom, že tady někdo naprosto liknavě přistupoval k očividné ekologické katastrofě, která se nám odehrála v Národním parku Šumava. To je hlavní problém, ale všichni řeší Turka. Já bych řešil Hladíka,“ uvedl Macinka.
Hladík kauzu vnímá jako součást politického boje, odmítá, že by něco zanedbal. Červeného vyzval, aby zveřejnil dokumenty o průzkumu unikajících chemikálií.
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