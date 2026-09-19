Přeskočit na obsah
Benative
20. 9. Oleg
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Macinka: Turek nechtěl říct, že Červeného úkoluje. Za všechno může Pavel

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Předseda Motoristů Petr Macinka řekl poslanci za Motoristy Filipu Turkovi, že se mu nelíbil jeho výrok o tom, že úkoluje ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé). Turek mu prý věc vysvětlil jako svou rychlou reakci na žádost o rozhovor. Víc se Macinka podle svých slov věcí nezabýval.

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, Igor Červený, poslanec, kandidát na ministra životního prostředí
Filip Turek a Igor Červený (oba Motoristé).Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

V televizi Nova Macinka Turka hájil tím, že ho do špatné situace dostal prezident Petr Pavel, když ho odmítl jmenovat ministrem. Tím ho značně poškodil. A to je tak všechno, konstatoval Macinka.

Červený před dvěma týdny informoval o úniku chemikálií z dob bývalé československé armády v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku. Turek později novinářům řekl, že na Šumavě uniká do půdy jedovatý plyn yperit. Poté uvedl, že uniká fosgen.

Večer na sociální síti napsal, že jde o látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen.

Související

Turek podle Červeného neměl aktuální data, protože kvůli vyšetřování své dopravní nehody nevykonává funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku. Turek později uvedl, že Červený dostal za úkol, aby únik chemikálií řešil a kontaminace byla odstraněna.

Reklama
Reklama

Macinka: Hladíka nikdo neřeší

Macinka v debatě zdůraznil, že média v souvislosti s kauzou neřeší přístup bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ke staré ekologické zátěži, ale Turkovy výroky.

„Já po tom nepátrám. Já vidím zásadní problém v tom, že tady někdo naprosto liknavě přistupoval k očividné ekologické katastrofě, která se nám odehrála v Národním parku Šumava. To je hlavní problém, ale všichni řeší Turka. Já bych řešil Hladíka,“ uvedl Macinka.

Související

Hladík kauzu vnímá jako součást politického boje, odmítá, že by něco zanedbal. Červeného vyzval, aby zveřejnil dokumenty o průzkumu unikajících chemikálií.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.
Kateřina Konečná ve Štrasburku, 16. září 2026.

Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?

Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.

Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna
Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna
Germany's Merz campaigns ahead of Saxony-Anhalt election, in Leuna

Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze

V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).

Reklama
Jan Tkáč - spisovatel
Jan Tkáč - spisovatel
Jan Tkáč - spisovatel

Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody

V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.

Reklama
Reklama
Reklama