„Fiala dělal špatně jednu věc za druhou.“ Po překvapivém útoku to Macinka sám schytal

Podpořit v kampani tamní Motoristy dorazil do Ostravy šéf strany a ministr zahraničí Petr Macinka. A i když se v zaplněném klubu Garage nesla atmosféra pro Motoristy v přátelském duchu, našlo se téma, kde to mezi lidmi a šéfem diplomacie jiskřilo – válka na Ukrajině. Macinka třeba hájil, proč visí ukrajinská vlajka na budově Černínského paláce, a naopak se bránil označení „servilní vláda“.
Pro Motoristy jsou letošní komunální volby obzvlášť důležité. Strana loni na podzim pronikla do sněmovny a teď ji čeká první velká zkouška, jak si u voličů coby vládní partaj vede. Není proto divu, že i předseda Motoristů Macinka objíždí Česko a podporuje jednotlivé kandidáty a místní buňky.
Do Ostravy se vypravil ministr zahraničí v úterý vpodvečer, aby zde v diskusi podpořil poslance a motoristického kandidáta na primátora třetího největšího českého města Matěje Gregora.
Diskuse se zaměřila – celkem nepřekvapivě – hlavně na lokální problémy Ostravy. Od bydlení přes bezpečnost, dopravní stavby, školství až po odmítání tramvajové trati i projekty, jako je budova filharmonie, kterou Motoristé odmítají.
V těchto tématech měl většinou hlavní slovo Gregor, i když Macinka se snažil zapojit a tu a tam některé problémy glosoval nebo přidával srovnání s Prahou.
Jediný ministr
Publikum ale využilo toho, že dorazil šéf tuzemské diplomacie, a na Macinku tak směřovaly dotazy, které toho měly více společného s celostátní a zahraniční než komunální politikou.
Poprvé přišlo téma Ukrajiny na přetřes, když jedna z divaček předložila ministrovi snímek, který podle ní pochází z české ambasády v Paříži, kde byly vedle sebe vlajky česká, evropská a ukrajinská. „Česká ano, evropská, a co ta žlutomodrá?“ dotazovala se Macinky žena a vysloužila si potlesk od ostatních, načež se z davu ozval výkřik: „Sundejte ten hadr!“ a souhlasné: „Ano!“.
Macinka na to konto začal vyprávět, že nařídil zastupitelským úřadům, aby letos 30. března – tento den Babišova vláda určila jako den státní vlajky – visely všude jen české vlajky, a jaké měl potíže diplomaty přesvědčit. Tím chtěl ministr ilustrovat „těžký boj se systémem“.
A pak přišlo přiznání, které vyvolalo u některých posluchačů značnou nelibost. „Jsem jediný ministr, který ukrajinskou vlajku ještě na ministerstvu má. Vím, proč ji tam mám. A je to jediná státní budova,“ pronesl Macinka.
„Může za to Fiala“
Ten také našel viníka toho, kdo může za negativní přístup části české společnosti k Ukrajincům. „Problém s Ukrajinou – a nemusíte se mnou souhlasit – nejsou Ukrajinci. Je to (Petr) Fiala, který byl tak dlouho neúspěšný a dělal jednu věc za druhou špatně se Stanjurou a všem lidem říkali: držte hubu, nekritizujte nás, protože my válčíme s Putinem. A kdo nás bude kritizovat za to, že se nám nepovedlo tohle, tohle, tohle, tak je proruský,“ obvinil předchozí vládu Macinka.
Podle něj pak půlka národa začala mít „oprávněný pocit, že (Fialova) vláda má na prvním místě někoho jiného než české občany“. Šéf Motoristů také podotkl, že to podle něj prohrálo koalici Spolu volby. Podle Macinky je úkolem současné vlády obnovit důvěru lidí v to, že jsou pro vládu na prvním místě, a pak prý nemusí nikomu vadit, kde visí jaká vlajka.
Český ministr zahraničí také uvedl, že by se mělo dělat všechno pro to, aby se válka začala diplomaticky utlumovat. On sám se dle svých slov snaží v mezinárodním prostředí působit a tlačit na to, aby se jednalo.
„Aby se aspoň přestali ti lidé střílet. Když se přestanou střílet, tak můžou deset let vyjednávat. Ať deset let jednají, ale ať se tam necpou prachy, zbraně, kulky do lidí a neteče krev. Mně to opravdu přijde, že Evropa je náměsíčná,“ kritizoval evropské lídry Macinka.
A uvedl, že je připravený žít ve světě hrozeb, jelikož s těmi se umí svět vypořádat. „Ale odmítám to, jak se v posledních týdnech začíná rétorika vyostřovat a posouvá se z toho, že žijeme ve světě hrozeb, do toho, že žijeme ve válce. Protože v žádné válce nejsme. A já v žádné válce ani být nechci. Válka je na Ukrajině mezi dvěma zeměmi, která ani jedna není v NATO,“ míní Macinka.
Válka s Ruskem prý není
To ale nebylo naposledy, co se ministr dostal do sporu s některým z posluchačů kvůli Ukrajině. Další účastnice akce – s odkazem na různé zahraniční politology – tvrdila, že nejde o válku mezi Ukrajinou a Ruskem, nýbrž mezi NATO a Ruskem. A že ji Severoatlantická aliance nyní nemůže vyhrát.
Macinka na to reagoval, že když mluvil o životě ve světě hrozeb, a ne války, tak měl na mysli politiky, kteří radikalizují svoji rétoriku. „Ale bohužel to teď platí i pro vás. Vy ji v podstatě také radikalizujete z té druhé strany. A chci vás poprosit, ať to neděláte. Pokud by NATO bylo ve válci s Ruském, myslím, že bychom všichni viděli, že to je něco úplně jiného než to, co se děje teď. Není žádná válka s Ruskem,“ řekl Macinka směrem k tazatelce s tím, že jde o zveličování.
Naposledy se Macinka pustil s někým do křížku kvůli Ukrajině, když mu tazatel řekl, že by členové vlády „neměli být tak servilní k Ukrajině“ a měli by poukazovat na příčiny konfliktu, který už začal „prostě dávno“.
„Já si nemyslím, že naše vláda je vůči Ukrajině servilní. To bych si vyprosil. My jsme přestali posílat na Ukrajinu peníze. To je prostě fakt,“ řekl poměrně ostře ministr a zopakoval, že jeho prací není vést diskusi o příčinách války, ale přispět k jejímu zastavení, byť by mělo jít i o nepatrný posun. Ministr také uznal, že jeho vliv třeba na amerického prezidenta Donalda Trumpa není nikterak velký, ale „spíš zanedbatelný“.
Podle Macinky si o příčinách konfliktu může každý debatovat a říkat, co chce, ale je zřejmé, že jednoho dne se něco změnilo. „A bylo to před čtyřmi a půl lety, kdy někdo začal střílet raketami na hlavní město sousední země. Jako je to chyba. Těch chyb bylo učiněno na obou stranách nekonečně,“ pokračoval Macinka a řekl, že třeba u Američanů nevnímá tak agresivní rétoriku jako u evropských lídrů.
Ministr pak dodal, že on nechce věc eskalovat, a zopakoval, že si vyprošuje být označován za servilního. „Možná když mě srovnáte s mým předchůdcem (Janem Lipavským), tak to bude odpověď sama o sobě,“ dodal Macinka.
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