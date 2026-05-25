Macinka tento týden na návštěvě USA promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tento týden na návštěvě Spojených států promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Sejde se také s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem či se svými protějšky z Číny, Pákistánu, Ázerbájdžánu a Bahrajnu.
Následně zamíří do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy v Bílém domě, Pentagonu a na ministerstvu zahraničí. O Macinkově programu v pondělí informoval Černínský palác.
Ministr oznámil svou návštěvu USA na tiskové konferenci v polovině května. Z Česka odcestoval v pondělí, cesta je podle ministerstva naplánovaná do čtvrtka. Macinka byl ve Spojených státech už v únoru, i tehdy vystoupil na půdě OSN, mimo jiné na mimořádném zasedání Valného shromáždění u příležitosti čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. Promluvil i na jednání Rady bezpečnosti, kde vyzval Rusko, aby zastavilo válku a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti.
V únoru se v USA také u příležitosti prvního zasedání Rady míru setkal se svým americkým protějškem Markem Rubiem. S jeho náměstkem Christopherem Landauem pak jednal o dalším rozvoji česko-amerických vztahů.
Tentokrát Macinku podle českého ministerstva zahraničí ve Washingtonu čeká několik bilaterálních setkání s vysokými představiteli americké administrativy. Setkat by se měl i s několika největšími americkými investory v České republice.
Ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně už bylo řečeno téměř vše. Přesto stojí za to připomenout jednu důležitou okolnost, která během víkendu poněkud zapadla.
Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Na místě bylo podle odhadu zpravodaje ČTK asi 500 lidí, protestujících desítky.
Nejnovější díl Politické šikany navázal na rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou, který v pondělí vydalo Aktuálně.cz. Spoluautoři rozhovoru přibližují nejen okolnosti rozhovoru, ale debatují také o premiéru Andreji Babišovi a popisují, jak vypadá hospodaření země v podání tandemu Babiš–Schillerová. V druhé části podcastu se trojice autorů vrací k sudetoněmeckému setkání v Brně.
Ve srovnávacích testech pro žáky 5. a 9. tříd základních škol jsou otázky směřující na osobní pocity testovaných. Podle kritiků měly být dotazy na citlivá témata dopředu ohlášené. Střední školy testování začaly rušit. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) posléze svým rozhodnutím testování zastavil celkově.