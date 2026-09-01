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Domácí

Macinka si kvůli útoku na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni

ČTK
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Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti hybridním útokem na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Informovaly o tom v úterý večer servery Novinky.cz a iDNES.cz.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).Foto: CTK – Říhová Michaela
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Rozhodnutí předvolat velvyslankyni navazuje na úterní tiskovou konferenci, při níž Německo oficiálně přisoudilo odpovědnost Rusku za srpnový hybridní útok na letiště Lipsko/Halle.

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil informaci serveru iDNES.cz během zahraniční cesty na neformální zasedání ministrů zahraničí Evropské unie v irském hrabství Wicklow. K předvolání ruské diplomatky má podle něj dojít v nejbližších dnech.

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Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v úterý řekl, že jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnový incident na letišti Lipsko/Halle zapadá do „známého vzorce ruských hybridních operací“.

Útok podle něj provedli takzvaní low level agenti, které najaly ruské státní orgány. Low level agent je označení pro osobu, která není zpravodajsky školená, je ale naverbovaná tajnými službami. Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně.

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Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na to obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.

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Moskva dala najevo, že na kroky Berlína bude reagovat. Solidaritu Německu v souvislosti s incidentem vyjádřili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte.

Ruská velvyslankyně Ponomarjovová oficiálně zahájila své působení v Česku v červnu. Vystřídala Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimir Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci. Macinka v červenci při nástupním rozhovoru Ponomarjovové sdělil, že je třeba ukončit válku proti Ukrajině.

Jakékoli vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže, ke konci války povedou pouze konkrétní kroky, které obnáší zejména kompromisy a vůli obou stran, uvedl ve vyjádření na Facebooku.

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