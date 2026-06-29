Macinka se omluvil za výstup ve Strážnici, festival to poškodilo, uvedl

Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po pondělním zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy), Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, když vystoupil a označil festival za zpolitizovaný.
"Určitě jsem tam nejel provokovat, mrzí mne to," řekl Macinka na tiskové konferenci ke svému vystoupení. Podle něj na to doplácí festival, což nebylo v jeho úmyslu.
Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se v pondělí distancovalo i město Strážnice.
"Mrzí nás události, které v uplynulých dnech provázely vystoupení ministrů a narušily atmosféru festivalu. Zároveň odmítáme jakékoliv nálepkování návštěvníků, ať už jde o jejich označování za bolševiky nebo tvrzení, že reagovali pod vlivem alkoholu. Současně chceme zdůraznit, že město nijak nerozhoduje o tom, kteří političtí hosté jsou na festival zváni ani do tohoto procesu nevstupuje," uvedlo vedení města.
Mezinárodní folklorní festival podle něj patří především folkloru, tradicím a vzájemnému respektu. "Zatahování politických sporů do festivalu znehodnocuje práci stovek organizátorů, dobrovolníků i účinkujících, kteří jej každoročně připravují," dodalo.
Město se dlouhodobě významně podílí na finanční podpoře Mezinárodního folklorního festivalu a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše pro to, aby měl festival peněz dost a mohly se uskutečnit i další ročníky, uvedlo. Reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného (Motoristé) o možnosti festival po výstupech nepodporovat.
V pátek vypískali návštěvníci festivalu Klempíře, který to v sobotu přičetl buranství, nenávisti a také vedru a alkoholu. V sobotu se na pódiu objevil Macinka. Jeho vystoupení skončilo skandováním "vypadni!". Na facebooku pak uvedl, že vypískání Klempíře bral jako výzvu a chtěl se před diváky také postavit. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že to nebylo úplně šťastné.
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