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Domácí

Macinka s Babišem na Hrad nepřijde. S Pavlem se ale brzy potká jinde

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Byl jsem pozván a o své účasti se poradím s premiérem. To říkal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli. Na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla s Andrejem Babišem (ANO) na Hrad ale nakonec nedorazí. Podle informací Aktuálně.cz se s předsedou vlády domluvil, že přijde pouze on. To redakci potvrdil i mluvčí Macinkova ministerstva.

Praha, 02.03.2026 Zasedání Vláda ČR, koaliční rada, před jednáním bezpečnostní rada státu, repatriační lety kvůli válce v Íránu. Petr Macinka (Motoristi), Andrej Babiš (ANO).
Tentokrát jen ve dvou. Babiš s Macinkou řešili, kdo půjde na Hrad. Ministr nakonec na pondělní schůzku Pavla s premiérem nedorazí.Foto: Profimedia – PETR TOPIČ / MFDNES + LN / Profimedia
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„Po dohodě ministra zahraničí s premiérem v pondělí na Pražský hrad půjde pouze Andrej Babiš. Ministr se ale s prezidentem uvidí koncem týdne u příležitosti návštěvy Jordánského krále Abdalláha II.,“ potvrdil v neděli večer Aktuálně.cz mluvčí resortu zahraničí Adam Čörgö.

Macinka přitom ještě v během nedělního odpoledne nechával možné cestě na Hrad dveře otevřené.

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„Moje přítomnost vyloučena nebyla, a dokonce jsem byl i pozván,“ řekl České televizi. Jestli na Hrad skutečně dorazí, podle svých slov ještě nevěděl. „My se o tom nějak pobavíme s panem premiérem a nějak se dohodneme,“ dodal.

Dohoda je tedy nyní jasná: v pondělí Pavel a Babiš jen „mezi čtyřma očima“, Macinka s prezidentem až jindy.

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Schůzka se uskuteční na Pražském hradě po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů. Tématem má být koordinace zahraniční politiky, především blížící se cesta prezidenta na Valné shromáždění OSN v New Yorku.

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A právě tam by se brzy měli s Macinkou vidět znovu. Pavel do Spojených států odlétá v neděli a českou delegaci na Valné shromáždění OSN povede. Ministr se největší diplomatické akce roku rovněž zúčastní. Jak už dříve řekl Aktuálně.cz, do New Yorku ale poletí po vlastní ose.

Pondělní schůzka je přitom významná i kvůli tomu, co jí předcházelo. Nejvyšší ústavní činitelé se kvůli koordinaci zahraniční politiky od ledna pravidelně nescházeli. Vztahy mezi Hradem a Babišovou vládou od ledna pořádně skřípou.

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Možná se ale blýská na „lepší časy“. Po měsících přestřelek to vypadá na uklidnění. Pavel se s Babišem už koncem srpna sešel po jednání Bezpečnostní rady státu, a to na prezidentovu žádost.

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Premiér veřejně ujišťoval, že mezi ním a prezidentem „není žádný boj“. Oba se také dohodli, že se budou znovu pravidelně scházet kvůli zahraniční politice.

A podle informací Aktuálně.cz z okolí Hradu je právě snaha mít s Babišovým kabinetem korektní a pokud možno nenapjaté pracovní vztahy jednou z prezidentových priorit. Po měsících sporů tak obě strany nyní zjevně hledají cestu, jak komunikaci znovu nastavit.

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Prezident reaguje na dotazy Aktuálně.cz k Babišovi. | Video: Radek Bartoníček
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