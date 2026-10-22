Macinka předával své první ceny. Mezi laureáty jsou kontroverzní vývojář i uznávaný vědec

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poprvé předával Ceny Gratias agit, kterými diplomacie oceňuje lidi a organizace za šíření dobrého jména Česka v zahraničí. Mezi třinácti laureáty jsou mj. kontroverzní herní vývojář Daniel Vávra, režisér Jiří Strach nebo světově uznávaný vědec Václav Smil. Vedle uznávaných osobností tak nechybějí ani jména, která budí vášně.
Petr Macinka ve čtvrtek poprvé v roli ministra zahraničí předával Ceny Gratias agit. Ministerstvo je uděluje od roku 1997 lidem a organizacím, kteří pomáhají šířit dobré jméno Česka za hranicemi. Jde o cenu symbolickou, nikoliv finanční – laureáti dostávají diplom a skleněnou plastiku.
Loni ceny ještě předával Macinkův předchůdce Jan Lipavský (za ODS). Mezi oceněnými tehdy byli například polský disident a publicista Adam Michnik, bývalí disidenti Jitka a Jiří Pallasovi či odborník na polární výzkum Josef Elster. Výběr tak sázel hlavně na disidentské příběhy, vědu, krajanské aktivity a kulturní spolupráci.
Letos je sestava jiná, nejen profesním zaměřením. Vedle vědců, hudebníků a lidí připomínajících československou historii se na seznam dostaly také osobnosti, které budí vášně svými veřejnými názory a vystupováním.
Některé z jejich postojů přitom rezonují s tématy, která zdůrazňují Motoristé a další představitelé vládní koalice – od kritiky tradičních médií až po různé kulturní spory. Výběr je ale poměrně pestrý a vedle kontroverzních jmen zahrnuje také vědce, umělce či lidi, kteří dlouhodobě pomáhají udržovat české jméno v zahraničí.
Mezi laureáty Vávra a Strach
Jedním z nejznámějších a bezpochyby i nejkontroverznějších letošních laureátů je Daniel Vávra. Herní vývojář, scenárista a režisér stojí za českým herním kultem Mafia z roku 2002. V posledních letech je jeho jméno spojené především s historickou sérií Kingdom Come: Deliverance.
Hráči se v ní vydávají do českého království na počátku 15. století, kde řeší politické intriky českého království, války a život ve středověku. Dva díly prodaly celosvětově přes 16 milionů kusů. Z původně českého projektu se stal mezinárodní hit, který pomáhá lákat do Česka také zahraniční fanoušky a turisty.
Vávra se ale dávno neomezuje jen na herní svět. Patří k velmi kontroverzním komentátorům, kteří se ostře vymezují proti tomu, co označují za cenzuru, a kritizují mj. média či progresivní politické postoje.
Je také spoluzakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu, která se prezentuje jako obránce svobody slova. Ve spolku působí mj. i Gabriela Sedláčková, poslankyně za Motoristy. S organizací je spojený i Macinka, který vystoupil na její konferenci a veřejně prohlásil, že s ní sdílí drtivou většinu názorů.
Spolek ale čelí kritice kvůli některým svým výstupům a obviněním ze šíření dezinformací či manipulativních sdělení, která odmítá. Ministerstvo vnitra za tato hodnocení organizace žaluje a požaduje omluvu. Kritici upozorňují také na její kontakty s lidmi z dezinformační scény a na to, že některé její postoje zapadají do proruských narativů.
Vedle Vávry letos dostal cenu také režisér a herec Jiří Strach, kterého si diváci spojují především s pohádkami Anděl Páně. Je ale také autorem úspěšných kriminálních a mysteriózních sérií, jako jsou Ďáblova lest, Labyrint nebo Docent. V roce 2021 se stal vyslancem dobré vůle ministerstva zahraničí.
Strach se ovšem nevyhýbá ani společenským a politickým debatám. Otevřeně se hlásí ke konzervativním a katolickým postojům, kritizuje progresivismus a varuje před tím, co označuje za přehnanou politickou korektnost. V rozhovorech mluvil také o tom, že se západní společnost dostává do „klece korektnosti“.
Pozornost vzbudil mj. v roce 2017 fotografií v tričku s nápisem „Je suis Weinstein“, kterou zveřejnil v době, kdy se začala naplno rozvíjet hnutí #MeToo a kauza sexuálního zneužívání hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. Strach později vysvětloval, že chtěl provokovat a upozornit na presumpci neviny, a omluvil se.
Uznávaný vědec i člověk z královských stájí
Přestože letos budí pozornost především Vávra se Strachem, mezi oceněnými jsou i osobnosti, jejichž jména mají ve světě skutečně zvuk.
Jedním z nejvýraznějších jmen je Václav Smil, český rodák žijící v Kanadě a emeritní profesor University of Manitoba. Patří ke světově uznávaným odborníkům na energetiku, technologie a životní prostředí.
Napsal desítky úspěšných knih. K jeho nejznámějším obdivovatelům patří mj. šéf Microsoftu Bill Gates, který ho označil za jednoho ze svých nejoblíbenějších autorů. Smilova práce zaujala také zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.
Dalším laureátem je Tomáš Cihlář, český virolog působící ve Spojených státech, který zastává vysokou pozici ve farmaceutické společnosti Gilead Sciences. Podílel se na vývoji antivirotik včetně remdesiviru, využívaného při léčbě covidu-19, a na vývoji přípravku lenakapavir pro prevenci infekce HIV.
Ocenění získal také klavírista Ivo Kahánek, jeden z předních českých interpretů klasické hudby a ředitel Pražské konzervatoře. Mezi jeho úspěchy patří cena BBC Music Magazine Award. Polský novinář a bohemista Aleksander Kaczorowski zase proslul knihami o českých autorech, mezi nimiž jsou Bohumil Hrabal, Václav Havel, Ota Pavel nebo Milan Kundera. Věnuje se také překladům české literatury.
Československé vojenské dějiny připomíná Tom Doležal, britský historik a badatel, který dokumentuje osudy československých letců sloužících za druhé světové války v britském Královském letectvu (RAF). Na uchovávání památky československých veteránů se dlouhodobě podílí také Geraldine Anna Manolasová, předsedkyně britské organizace Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans.
Mezi laureáty je i řeholnice Vojtěcha Fialová, boromejka, která čtvrt století působila v české papežské koleji Nepomucenum v Římě. Vedle podpory české komunity se věnovala také české kuchyni a vydala dvě kuchařky. Jan Kohut zase založil White Flower Virtual Choir, mezinárodní virtuální pěvecký sbor, jehož repertoár zahrnuje písně ve 28 jazycích.
České tradice v zahraničí pomáhá šířit také Dán Niels Randløv, bývalý stájový mistr dánského královského dvora, který propagoval české starokladrubské koně. Ocenění obdržel rovněž od Galerie Krause ve Švýcarsku, která se podílí na prezentaci českého umění v zahraničí.
Mezi laureáty je také David Sivor, přeživší holokaustu a podnikatel žijící v Izraeli. Dlouhodobě podporuje česko-izraelské kulturní a sportovní výměny. Pomohl například s návštěvou mladých izraelských hokejistů v Berouně a organizoval odpočinkový pobyt izraelských vojáků v Česku.
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