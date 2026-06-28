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Domácí

Macinka potvrdil cestu prezidenta na summit, delegaci podle něj povede Babiš

ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) trvá na tom, že vedoucím české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš (ANO). V debatě televize CNN Prima News také nepřímo potvrdil, že na vrcholné fórum pojede i prezident Petr Pavel.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě)Foto: Úřad vlády ČR – Veronika Rose
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S definitivním složením delegace chce seznámit nejdřív v pondělí vládu.

Vláda je ve sporu s Hradem kvůli prezidentově požadavku na jednání jet několik měsíců. Argumentuje tím, že financování armády, o které na summitu půjde, je v její kompetenci. Ústavní soud v předběžném opatření uložil, aby byl prezident akreditován a vláda mu poskytla plný servis.

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Pavel soudí, že v čele delegace je podle protokolu automaticky prezident, podle Macinky ale soud v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. Usnesení počítá s vedoucí rolí pro premiéra, vláda ho ale v pondělí může upravit.

„Vím, kdo dostane jakou pozvánku,“ uvedl Macinka. V předešlé části debaty pouze potvrdil, že termín pro akreditaci prezidenta, jak uložil soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. O sestavě je podle něj nicméně informován předseda vlády. Babiš na sociálních sítích řekl, že o záležitosti promluví po pondělním zasedání kabinetu.

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Macinka: Přemýšlel jsem, jestli se rozhodnutí soudu vzepřít

Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (ANO) se v pondělí veřejnost bezpochyby dozví, že prezident akreditován je. Rozhodnutí Ústavního soudu musí být respektováno, konstatovala v debatě. Macinka zřejmě chce o věci informovat komplexně, soudí o tom, proč ministr zahraničí odmítá potvrdit, že o akreditaci hlavy státu jeho resort požádal.

„Nějakou dobu jsem přemýšlel a řešil to s experty, jestli je to nutné udělat, nebo se lze rozhodnutí Ústavního soudu vzepřít,“ uvedl Macinka v debatě. Rozhodnutí ÚS ostře kritizoval, podle něj už předznamenává definitivní výrok ve věci samé a posouvá Česko k prezidentské republice.

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„Pokud by se prezident zbláznil ještě o trochu víc, mohl by rozhodnout, že pojede na petrohradské fórum jednat s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ řekl. Podle Macinky Ústavní soud rozhodl pouze na základě minulé praxe. „My říkáme, že platilo vždy, že vláda rozhodla, kdo bude zemi reprezentovat,“ řekl.

Schillerová dnes kritizovala vydání předběžného opatření. "I kdyby tam prezident teoreticky nejel, nebylo ohroženo žádné rozhodování," řekla.

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Pokud bude summit podle Macinky řešit plnění závazků jednotlivých zemí vůči NATO, budou to čísla za loňský rok, kdy Česko za minulé vlády nedodrželo povinná dvě procenta výdajů na armádu v poměru s hrubým domácím produktem. Pro rok 2026 bude Česko podle mandátu prezentovat, že má zájem dvě procenta naplnit.

„Bereme to jako prioritu. Nevíme přesné číslo. Ministr financí má být skeptický, já bych si dovolil být optimistickým,“ uvedl Macinka k mandátu s tím, že závazek bude vyhodnocen až na konci roku. Podle dřívějších vyjádření premiéra se závazek ani pro letošek nepodaří naplnit.

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Kabinet Pavla do delegace nezařadil v pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k ÚS.

Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové ÚS teprve rozhodne, stane se tak v řádu měsíců.

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Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu označil už dříve za pokus o ústavní puč. Jeho slova kritizovala opozice, například hnutí STAN vyzvalo Babiše, aby za ně Macinku odvolal.

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