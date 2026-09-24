Macinka: Pokud posílíme, rozpočet by vypadal jinak. Čísla ale Motoristy nepotěší

S rozpočtem a vládou navrženým schodkem není šéf Motoristů a vicepremiér Petr Macinka spokojen. Pro Aktuálně řekl, že pokud by jeho strana měla větší sílu, sestavila by rozpočet jinak. A podotkl, že kdyby Motoristé dostali od voličů v příštích volbách více hlasů, ne všechny priority současné koalice by byly tak prioritní. Jenže průzkumy mluví jinak – strana by se nyní do sněmovny nedostala.
„Nejsem s rozpočtem a se schodkem spokojen. Obecně to je velmi vysoký schodek a nemyslím si, že je s ním někdo spokojen,“ řekl Macinka redaktorovi Aktuálně, který s ministrem zahraničí mluvil v New Yorku v rámci Valného shromáždění OSN. Šéf Motoristů připustil, že nespokojení s rozpočtem jsou i voliči strany.
Strana totiž v předvolební kampani slibovala dokonce vyrovnaný rozpočet do čtyř let a „pohlídání Babiše“. Jenže zatím je vše jinak. Schodek státního rozpočtu má být nakonec 386 miliard korun, tedy dosud druhý nejvyšší v historii.
Menším koaličním partnerům SPD a Motoristům se oproti původnímu návrhu podařil sice škrt, ale ten je v celkovém objemu kosmetický. „Že schodek byl snížen oproti tomu původnímu návrhu o pouhé tři miliardy, je výsledkem debat, které racionálně zhodnotily, jaké jsou možnosti,“ tvrdí Macinka.
A vzpomněl závazek vlády, že má dojít k dalšímu snížení schodku o 20 miliard pomocí legislativních změn. „Pokud se legislativa 1. března změní, znamená to, že v roce 2027 pouze dva měsíce pojede rozpočet podle stávajících pravidel, ale deset měsíců pojede podle úspornějších pravidel,“ uvedl šéf Motoristů.
Macinka v tomto smyslu podotýká, že jeho strana zaznamenala jistý úspěch. „My jsme byli úspěšní v tom, že se nám podařilo schodek snížit o tři miliardy přímo, 20 miliard nepřímo a zavázali jsme koalici k tomu, že v roce 2028 dojde ke snížení schodku minimálně o 60 miliard,“ řekl s tím, že tyto tři body umožnily Motoristům schválit státní rozpočet na příští rok.
Chce být silnější
Na dotaz, zda se ale nebojí, že situace okolo rozpočtu Motoristům uškodí v očích voličů, Macinka odpověděl, že, kdyby jeho strana měla větší sílu a větší vliv i na ministerstvu financí, erár pro příští rok by vypadal jinak.
„Chápu, že hnutí ANO i SPD mají trošku jiné politické priority a mezi ně sice patří tlak na odpovědné finance, ale vedle toho tam jsou i nějaké sociální nároky, které chtějí naplnit. A my bychom takto sociálnědemokraticky asi neuvažovali,“ tvrdí vicepremiér.
Motoristé jsou nyní nejmenší stranou vládní koalice, ve které je ale jasným hegemonem hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Omezené možnosti své partaje si uvědomuje i Macinka.
„Pokud v příštích volbách dostaneme větší sílu od voličů, možnost víc ovlivnit způsob sestavování rozpočtu a určování priorit, které stát bude, nebo nebude financovat, by se proměnila. Pokud bychom my sestavovali rozpočet, některé priority nebudou tak prioritní, jako je má dnes Andrej Babiš nebo Tomio Okamura,“ tvrdí šéf Motoristů.
Nepříznivá čísla
Jenže čísla voličských preferencí zatím neukazují to, co by si Motoristé přáli. Loni ve sněmovních volbách strana získala 6,77 procenta hlasů a ve sněmovně má 13 poslanců. Podle průzkumů by ale i to byl nyní pro partaj úspěch.
Podle zářijového průzkumu agentury STEM by Motoristé získali 4,9 procenta hlasů. Agentura Ipsos ve stejném měsíci přisoudila straně podporu 4,5 procenta a do třetice zářijový průzkum NMS ukázal Motoristům podporu jen 4,4 procenta.
A ani srpnový průzkum agentury Median nebyl pro Macinku a spol. příznivý, když by podle něj dostali 4,5 procenta hlasů. Jen srpnový výzkum Kantaru přisoudil nejmenší vládní straně alespoň hraničních pět procent.
Všechny průzkumy tak ukazují, že Motoristé se pohybují pod anebo na pětiprocentní hranici potřebné pro zvolení do sněmovny.
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