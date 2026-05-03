Macinka označil snahu Pavla letět na summit NATO za součást jeho volební kampaně

ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil záměr prezidenta Petra Pavla letět na summit Severoatlantické aliance v Ankaře za součást jeho kampaně za znovuzvolení, řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima.

Petr Macinka
Zároveň se opět proti cestě prezidenta vymezil, podle něj by měl Česko zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dokáže podle něj nejlépe vysvětlit partnerům situaci ohledně obranných výdajů země.

V minulosti Česko standardně na summitech NATO hlava státu zastupovala. „Zaráží mě umanutost (prezidenta) za každou cenu se tam dostat,“ řekl dnes Macinka. Zároveň zpochybnil kvalifikaci Pavla, který v minulosti byl velitelem ozbrojených sil aliance, pro vrcholnou schůzku.

„Summit nato je vrcholný politický summit hlav států a vlád, ne setkání lampasáků v záloze,“ řekl. Proti jeho výroku se silně ohradil europoslanec Alexandr Vondra (ODS), Macinka pak na dotaz moderátorky neřekl, zda označením mínil Pavla.

Macinku i další zástupce Motoristů kritizoval za podobná vyjádření premiér Babiš. V sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct řekl, že si Motoristé dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve.

Macinka změnu odmítá

Macinka odmítl své vystupování změnit, uvedl, že je autentický člověk. „Jsem takový, jaký jsem. Pokud má někdo s mým vystupováním problém, tak to není pan premiér,“ řekl ministr. „Rozčilují se lidi, které já považuji za méněcenné,“ dodal s tím, že se nepolepší. Vondra naopak v místy vyhrocené debatě zdůraznil, že politika nemůže být jen provokace.

Macinka také připustil, že Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), neplní ani požadované vojenské schopnosti. Zároveň ale odmítl, že by Česko bylo černým pasažérem aliance. Zástupci vlády podle něj chtějí situaci vysvětlovat na summitu v Ankaře. Argumentovat chce ministr mimo jiné tím, že vláda zdědila rozpočet po předchozím kabinetu Petra Fialy (ODS).

Vondra ale upozornil, že kabinet rozpočet přepracoval a plánované výdaje na obranu proti návrhu předchozího kabinetu snížil. „Tohle je loupež, která zabíjí hřebík do rakve NATO,“ řekl. Podle něj Spojené státy vyžadují od evropských členů aliance růst výdajů na obranu. „Hraje se o budoucnost NATO. Bez Američanů žádné NATO nebude, jejich kapacity Evropa nemá,“ varoval.

