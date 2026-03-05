Macinka otočil. Vládní „záchrana“ z válečné oblasti bude pro všechny zdarma

Zmatky okolo toho, zda lidé budou muset za jeden z repatriačních letů platit, se vyjasňují. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) deníku Aktuálně.cz řekl, z čeho se budou lety vyzvedávající občany z míst ohrožených konfliktem s Íránem platit.
Ještě včera odpoledne ministr zahraničí Petr Macinka tvrdil, že za let z Jordánska, který si ministerstvo zahraničí objednalo u společnosti Smartwings, byla stanovena cena 15 tisíc korun na osobu. Šlo prý o nutné náklady třeba i na letištní poplatky a pojištění. „Nikdo na tom nemá ani korunu marži, ani korunu zisku a tato cena se potom rozpočítává,“ řekl.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nicméně následně pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, že by si uvízlí cestující museli letenku zaplatit.
Ještě v té době přitom mluvčí resortu zahraničí deníku Aktuálně.cz potvrdil, že na zmíněný let z Jordánska od společnosti Smartwings bude třeba zakoupit si letenku v ceně 15 tisíc korun, byť nebude nutné ji hradit ihned na místě.
Za repatriační lety vypravené už dříve se stroji Airbus a Casa, které organizovala armáda, přitom Češi nic platit nemuseli. Ted už je nicméně jasné, že cestující nebudou hradit ani lety, jež si ministerstvo zahraničí objednalo od soukromé společnosti.
Návrat zaplatí Evropská komise
„Požádali jsme o refundaci větší části nákladů za repatriační lety z programu Evropské komise, takže už není důvod uvažovat o úhradě nákladů za tyto mimořádné komerční lety cestujícími,“ uvedl Macinka pro Aktuálně.cz.
Dosud se uskutečnilo pět letů, které vláda poslala pro občany z míst ohrožených konfliktem s Íránem. Dalším strojem se během čtvrtka měli vracet cestující z ománského Maskatu, upřesnil ve čtvrtek dopoledne ve sněmovně premiér. A zdůraznil, že repatriační lety jsou opravdu zdarma.
Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő ve čtvrtek dopoledne ČTK řekl, že větší armádní airbus s kapacitou přes 90 míst je na cestě z ománského Maskatu do Prahy. Menší speciál odletěl do Ománu ve čtvrtečních 10:00.
Z krizových oblastí stahují své klienty také cestovní kanceláře, jejich organizace je však plně ve vlastní režii. Někteří klienti ale nečekají na pokyny a dopravují se zpět po vlastní ose. Buď se jim podaří zakoupit jinou letenku, anebo se dostanou na palubu vládního letadla, je-li tam místo.
