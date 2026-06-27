Macinka o vypískání ve Strážnici: Odebrání dotací jen přes moji mrtvolu, mám ten festival rád

Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka zažil v sobotu na folklorním festivalu ve Strážnici to, co o den dříve jeho stranický kolega, ministr kultury Oto Klempíř - ohlušující pískot a tentokrát i opakované výzvy: Vypadni. Deník Aktuálně.cz následně s Macinkou mluvil o těchto reakcích i o tom, zda zvažuje odebrání dotací festivalu, jak naznačili jiní Motoristé.
Pro Petra Macinku to nepochybně nebyla příjemná situace. Zejména, když se odehrála fakticky kousek od jeho domova - ve Strážnici na jihu Moravy, na folklorním festivalu, který často navštěvoval sám i se svými rodiči, kteří byli aktivní folkloristé.
Když se ale v sobotu pokusil jako místopředseda vlády a ministr zahraničí oslovit publikum, reakcí byl velmi silný pískot a opakované výzvy publika: „Vypadni, vypadni!“.
„Mám k tomuto festivalu skutečně osobní vztah, motal jsem se na něm už někdy od tří, čtyř let, mamka tam tancovala často ve folklorním souboru, otec tam hrál s cimbálovou muzikou. Takže, když jsem asi před měsícem dostal od ředitele festivalu pozvánku, potvrdil jsem, že přijedu,“ sdělil v sobotním večeru Petr Macinka Aktuálně.cz.
Na otázku, proč se rozhodl vystoupit přímo na pódiu v přestávce jednoho z pořadů, když v pátek viděl vypískání a vybučení ministra kultury a fakticky svého přítele Oty Klempíře, Macinka odpověděl, že chtěl obecenstvu říct, co cítí. Právě v reakci na „přivítání“ Klempíře, které ho naštvalo.
Myslíte, že je to dobrý nápad?
A to i přesto, že se ho zástupci festivalu opakovaně ptali: „Pane ministře, myslíte, že to je dobrý nápad?“
Macinka se přesto rozhodl na pódiu vstoupit. Když to udělal - okamžitě začal pískot. Podle svých slov byl rozhodnutý, že i tak se pokusí promluvit, proto vyzval obecenstvo, ať tedy na něj bučí a on následně řekne pár slov.
„Snažil jsem se prostě říct, že nadávání na politiky je český folklór, takže mě to na folklorním festivalu nepřekvapuje. Strážnický festival ale nikdy nebyl politickým festivalem. A to ani za bolševika, který se o to hodně snažil, ale přesto se ze Strážnice nikdy festival v duchu ‚politické písně‘ nestal,“ tvrdí Macinka, který je přesvědčený, že lidé svým chováním teď ze Strážnice politický festival dělají.
„Já si myslím, že tímto chováním festival poškozují, ničí, Strážnice bude spojována s takovým chováním,“ míní Macinka.
Rozčílil je Klempíř
Oproti tomu samotní lidé na sociálních sítích namítají, že mají výhrady k ministrovi kultury Klempířovi a obecně k Motoristům. Navíc je před sobotním vystoupením Macinky Klempíř pořádně rozčílil, když na jejich adresu napsal, že se ocitl v „zajetí buranství, sprostoty a zášti“.
A k tomu ještě ministr sportu za Motoristy na sociálních sítích uvedl, že dává ke zvážení následující odpověď na položenou otázku: „Zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam.“
Deník Aktuálně.cz se proto předsedy Motoristů Petra Macinky zeptal, zda on sám nebo Motoristé nad něčím takovým přemýšlejí. „To v žádném případě. Absolutně ne. Za strážnický festival se budu vždycky bít. Vždyť tam tancovali moji rodiče na pódiu. Jen přes moji mrtvolu,“ řekl doslova Macinka a vyloučil, že by někdo z Motoristů měl něco takového vůbec v plánu.
„Opravdu ne. A s klidem se zase nechám vypískat,“ prohlásil ministr Macinka.
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