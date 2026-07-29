Macinka nečekaně zveřejnil SMS od Pavla, vytáhl starou bolístku. Prezident reaguje

Petr Macinka nařkl Petra Pavla ze lži kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. Zveřejnil SMS, která má vyvrátit prezidentova slova o „explicitním odmítnutí“ kontroverzního poslance. „Chci, aby všichni viděli, že prostě lže,“ řekl Macinka v Xaver Live. Pavel na dotaz Aktuálně.cz uvedl, že považuje věc za uzavřenou. „Forma slušné a diplomatické komunikace je pro někoho těžko pochopitelná,“ dodal.
Ministr zahraničí a šéf vládních Motoristů sobě reagoval v úterním vysílání Xaver Live na rozhovor prezidenta Pavla pro iDnes.cz. Ten se nechal slyšet, že si nebyl jistý, zda si Macinka z jejich listopadové schůze o podobě vlády odnesl to, co měla hlava státu na mysli. Tehdy probíhal spor o Filipa Turka a jeho angažmá v nastupujícím kabinetu Andreje Babiše (ANO). Namísto pozice šéfa diplomacie měl nastoupit na post ministra životního prostředí.
„Když jsme spolu seděli na Hradě, řekl jsem mu, že taková výměna by do značné míry mohla otupit ostří, ale že podstata problému zůstává. Proto jsem mu asi 15 až 20 minut po našem rozhovoru ještě explicitně v SMS napsal, že ani na post ministra životního prostředí si nedokážu Filipa Turka představit – aby to bylo zřejmé,“ řekl Pavel v rozhovoru.
Macinka si prý mohl schůzi vyložit tak, že dal rošádě s Turkem nejprve zelenou a pak si to rozmyslel. To ale prezident odmítl. „V tomto případě to bylo celkem jednoznačné. Možná jsem měl volit explicitní jazyk, ale nakonec si zvykám, že je potřeba s některými lidmi mluvit srozumitelněji,“ dodal.
SMS až po třech hodinách
Právě tohoto tvrzení se pak Macinka chytil ve svém vysílání na kanále Xaver Live. „Chci, aby byl pan prezident konfrontován s realitou a aby všichni viděli, že prostě lže. Tehdy jsem ještě ani neodešel z místnosti a už se tam cpali asi tři poradci, zřejmě aby mu vysvětlili, co si má myslet. A nebylo to 15 minut ani 20 minut,“ uvedl ministr zahraničí.
SMS, kterou Pavel zmínil, měla přijít až tři hodiny od dopolední schůzky. Nikoliv ovšem od prezidenta, ale od hradního kancléře Milana Vašiny, který sdělil, že Macinkovi hned pošle zprávu psanou hlavou státu.
„Pane předsedo, ve Vašem případě to bude nejspíš zbytečné, ale po zkušenostech se špatnou hradní akustikou chci znovu zdůraznit, že nová varianta, o které jsme spolu dnes poprvé mluvili, je variantou k zamyšlení. Bude určitě vyžadovat důkladné zvážení na straně vaší, koalice i mé. Berme ji stále jako pracovní, ne deal done. Děkuji za věcné jednání, Petr Pavel.“
Ze snímku z vysílání je patrné, že SMS přišla 20. listopadu 2025 v 16:20. Podle Macinky v textu nepadlo žádné kategorické odmítnutí Turka.
Pavel reaguje na Macinku
„Nejsem ten, kdo by v České republice rozjel nějakou módu zveřejňování SMS. Na druhou stranu – když už s tím někdo začal, tak já tu rukavici zvednu,“ postěžoval si Macinka a jedním dechem připomněl, že Pavel v lednu rovněž zveřejnil soukromé zprávy. Ty psal ministr poradci Petru Kolářovi.
Redakce Aktuálně.cz se obrátila na Pražský hrad se žádostí o komentář. Podle prezidentského mluvčího Vojtěcha Šeligy se Pavel už nebude vyjadřovat k záležitosti, která je zcela uzavřená. „Několik týdnů prezident jasně sděloval politikům i veřejnosti, že si Filipa Turka neumí představit v žádné veřejné funkci,“ zdůraznil.
Zveřejněná SMS je podle prezidenta psána v tomto kontextu jako zdvořilé odmítnutí. „Ukazuje se, že forma slušné a diplomatické komunikace je pro někoho těžko pochopitelná,“ poznamenal Pavel skrze svého mluvčího.
Extrémní kohabitace pokračuje
Spor mezi Pražským hradem a šéfem Motoristů sobě se táhne už více než půl roku. Jádrem konfliktu je zmíněné nejmenování Turka na žádný z navrhovaných vládních postů. Kvůli tomu Macinka vzkázal do prezidentské kanceláře, že „spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“.
Pavel SMS zprávy, které šéf diplomacie zaslal poradci Petru Kolářovi, zveřejnil kvůli tomu, že jejich obsah považoval za formu vydírání, věc pak předal policii. Ta v dubnu prověřování případu odložila.
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