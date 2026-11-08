Macinka navrhuje jednoho vyjednavače Evropy pro jednání s Putinem. Zmínil i Pavla

Evropa by pro jednání s Ruskem o konfliktu na Ukrajině měla podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vybrat jednu osobnost a vybavit ji volným mandátem, protože názory zemí na ukončení ruské agrese se liší, uvedl v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News.
Ohledně možného zapojení prezidenta Petra Pavla, s nímž mají Motoristé napjaté vztahy, Macinka uvedl, že by to bylo pro Česko prestižní, na druhou stranu podle něj jméno českého prezidenta nikde oficiálně nezaznělo. Že by se Pavel mohl stát vyjednavačem, psal před 14 dny britský zpravodajský web The Telegraph.
"Myslím, že nebude možné se shodnout na tom, co konkrétně tam ten člověk má zastávat. Spíše doufám, že bude Evropa schopná říct, pojďme vybrat nějakou osobnost, dejme jí volnější mandát a nechme ji ukázat, co dokáže, aniž bychom ji svazovali názory té či oné země, protože názory se liší," uvedl Macinka.
Šéf české diplomacie zmínil telefonát finského prezidenta a norského premiéra s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a snahy italské premiérky Giorgie Meloniové.
Pavel novinářům po jednání hlav států visegrádské čtyřky (V4) ve slovenském Trenčíně ve čtvrtek řekl, že nemá ambici být evropským vyjednavačem o ukončení války na Ukrajině. Rád by ale přispěl svými zkušenostmi z působení v NATO. Od června 2015 do června 2018 předsedal Vojenskému výboru NATO. Svého zástupce podle něj musejí vybrat evropské státy
The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje napsal, že Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavním vyjednavači s Putinem o ukončení války na Ukrajině. Pavel ve čtvrtek podotkl, že o jménech se nejednalo.
Meloniová vyzvala už dřív předsedu Evropské rady Antónia Costu, aby evropští vůdci jednali o jmenování evropského vyjednavače na listopadovém neformálním summitu v Dublinu.
Vyplývá to z obsahu neveřejného dopisu, ze kterého ve čtvrtek citovaly agentury ANSA a Adnkronos. Meloniová napsala, že Evropa musí umět mluvit o válce na Ukrajině "jedním hlasem". Bez společného zástupce unie a vymezení jeho mandátu podle ní hrozí, že EU bude při rozhovorech o ukončení války na Ukrajině bez vlivu.
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