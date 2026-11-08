Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
8. 11. Bohumír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Macinka navrhuje jednoho vyjednavače Evropy pro jednání s Putinem. Zmínil i Pavla

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Evropa by pro jednání s Ruskem o konfliktu na Ukrajině měla podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vybrat jednu osobnost a vybavit ji volným mandátem, protože názory zemí na ukončení ruské agrese se liší, uvedl v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News.

Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
„Myslím, že nebude možné se shodnout na tom, co konkrétně tam ten člověk má zastávat.“ uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).Foto: HN – Lukáš Bíba
Reklama

Ohledně možného zapojení prezidenta Petra Pavla, s nímž mají Motoristé napjaté vztahy, Macinka uvedl, že by to bylo pro Česko prestižní, na druhou stranu podle něj jméno českého prezidenta nikde oficiálně nezaznělo. Že by se Pavel mohl stát vyjednavačem, psal před 14 dny britský zpravodajský web The Telegraph.

Související

"Myslím, že nebude možné se shodnout na tom, co konkrétně tam ten člověk má zastávat. Spíše doufám, že bude Evropa schopná říct, pojďme vybrat nějakou osobnost, dejme jí volnější mandát a nechme ji ukázat, co dokáže, aniž bychom ji svazovali názory té či oné země, protože názory se liší," uvedl Macinka.

Šéf české diplomacie zmínil telefonát finského prezidenta a norského premiéra s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a snahy italské premiérky Giorgie Meloniové.

Pavel novinářům po jednání hlav států visegrádské čtyřky (V4) ve slovenském Trenčíně ve čtvrtek řekl, že nemá ambici být evropským vyjednavačem o ukončení války na Ukrajině. Rád by ale přispěl svými zkušenostmi z působení v NATO. Od června 2015 do června 2018 předsedal Vojenskému výboru NATO. Svého zástupce podle něj musejí vybrat evropské státy

Reklama
Reklama

The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje napsal, že Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavním vyjednavači s Putinem o ukončení války na Ukrajině. Pavel ve čtvrtek podotkl, že o jménech se nejednalo.

Meloniová vyzvala už dřív předsedu Evropské rady Antónia Costu, aby evropští vůdci jednali o jmenování evropského vyjednavače na listopadovém neformálním summitu v Dublinu.

Související

Vyplývá to z obsahu neveřejného dopisu, ze kterého ve čtvrtek citovaly agentury ANSA a Adnkronos. Meloniová napsala, že Evropa musí umět mluvit o válce na Ukrajině "jedním hlasem". Bez společného zástupce unie a vymezení jeho mandátu podle ní hrozí, že EU bude při rozhovorech o ukončení války na Ukrajině bez vlivu.

Mohlo by vás také zajímat: Vystřílel do teroristy zblízka půl zásobníku. Pak se zhroutil. Polsko má nového hrdinu

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Aftermath of a mass shooting in Krakow
Aftermath of a mass shooting in Krakow
Aftermath of a mass shooting in Krakow

Polsko truchlí po střelbě v Krakově. Po útoku se šíří falešné zprávy

Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Jeden ze dvou policistů, kteří útočníka zastavili, se podle místních úřadů probral z kómatu. Po tragédii se na internetu začaly šířit nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu.

FILE PHOTO: Ukrainian capital at evening during a power blackout in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian capital at evening during a power blackout in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian capital at evening during a power blackout in Kyiv

ŽIVĚ Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině bez proudu přes 600 tisíc domácností

Více než 600 tisíc domácností zůstalo bez proudu po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil v neděli ráno šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC.

Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris
Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris
Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris

Francie potvrdila účast na jednání o Ukrajině. Evropa chce u rozhovorů svůj hlas

Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Podle agentury AFP to v neděli v rozhovoru se stanicí RTL uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Neupřesnil však, která z evropských zemí se dialogu zúčastní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama